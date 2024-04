Die Huren und ihre Ahninnen In der Ausstellung „With Legs Wide Open“ sprechen die Sexarbeitenden selbst

Es gibt den Straßenstrich, den die Berliner*innen vor allem in der Kurfürstenstraße verorteten. Huren, Prostituierte, also vor allem Frauen, die als solche selten in einer aktiven Rolle gesehen werden. Mit ihnen geschieht etwas. Sie verschwinden in Autos, sind namenlose Körper am Straßenrand. Und wenn sie nicht gerade abgewertet werden, werden sie in den Köpfen Außenstehender zu traurigen Gestalten, die tragische Geschichten erzählen, die sie in dieses Gewerbe getrieben haben.