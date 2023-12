„Drag Race“-Siegerin Pandora Nox „Drag sagt nichts darüber aus, was man zwischen den Haxen hat“

Pandora Nox, Sie sind die erste Gewinnerin der Sendung „Drag Race Germany“, dem deutschen Ableger von „RuPaul’s Drag Race“. Was hebt Sie von anderen Dragqueens ab?

Es ist immer schwierig, wenn man sowas über sich selbst sagen muss. Ich habe, finde ich, einen sehr besonderen Zugang zu Drag. Das äußert sich über meine spezielle Performance und meine Looks. Und natürlich das Offensichtliche: meine Vagina. Tatsächlich gibt es aber viele cis Frauen, die Drag machen – sie bekommen aber nicht so viel Aufmerksamkeit. Und weil es nach wie vor in erster Linie cis Männer sind, die Drag machen, wird das als das Stereotyp wahrgenommen.