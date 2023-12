„Es kann jetzt grundsätzlich alle treffen“ Der russische Extremismus-Erlass gegen die LGBTIQ-Bewegung und die Folgen

Am 30. November erklärte die russische Justiz die internationale LGBTQ+-Bewegung zu einer extremistischen Gruppe. Sofern keine Berufung eingelegt wird, tritt diese Entscheidung am 10. Januar in Kraft. Was bedeutet das für queeren Menschen in Russland?

Formal betrachtet, gelten alle Einschränkungen und Strafen nur für Personen, die Teil dieser Organisation – also der „Internationalen LGBT-Bewegung“ – sind. Dafür muss eine extremistische Bewegung rechtlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, von der Zusammensetzung der Mitglieder und der konstituierenden Versammlung bis hin zur Satzung und den Führungsgremien.

Die LGBTQ+-Community hat das natürlich nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass russische Behörden dafür die weitesten Auslegungen anwenden. Regenbogenflaggen, veröffentlichte Fotos – solche Dinge könnten nun Geld- und Haftstrafen zur Folge haben. Auch wer queere Organisation Geld spendet oder sie um Hilfe bittet, könnte künftig zum Extremisten erklärt werden.

Zur Person Max Olenichev ist Menschenrechtsanwalt, LGBTQ-Aktivist und berät russische LGBTQ-Projekte rechtlich. Olenichev lebt in Litauen. © privat

In der Sowjetunion gab es den berühmten Artikel 121 zur „Sodomie“. Boris Jelzin schaffte ihn vor genau 30 Jahren ab, zusammen mit der Todesstrafe, um Russland in den Europarat aufzunehmen, aus dem es unter Putin austrat. Ist das neue Gesetz noch schärfer als dieses Relikt der Vergangenheit?

Ich denke, es sind unterschiedliche Standards. Damals wurde dieser Artikel fast ausschließlich gegen Regimegegner eingesetzt, um sie formell nicht aus politischen Gründen zu verurteilen. Es handelte sich nicht um LGBT-Aktivisten als solches. Das neue Gesetz ist zwar nicht strenger als das sowjetische, aber potenziell breiter anwendbar. Und das ist noch gefährlicher. Es hängt alles davon ab, wie aktiv der Kreml das neue repressive Instrument einsetzen will.

Wie könnte er es denn anwenden?

Grundsätzlich könnte es alle treffen – auch heterosexuelle Menschen. Die Unvorhersehbarkeit ist der perfekte Nährboden für Repressionen. Offen gesagt, gibt es in Russland so viele Verbotsgesetze, dass selbst die Strafverfolgungsbehörden nicht in der Lage sind, deren vollständige Anwendung zu gewährleisten.

Manche sagen, es handele sich bloß um PR für die bevorstehenden Wahlen und dieses neue Repressionsinstrument bliebe anschließend im „Schlafmodus“.

Das eine schließt das andere ja nicht aus. Es ist sicher kein Zufall und eine gute Möglichkeit für Putin, die konservative Wählerschaft zu mobilisieren. Aber wir wissen, wie leicht sich Wahlen in Russland fälschen lassen. Tritt das Gesetz in Kraft, wird der Repressionsapparat es auf jeden Fall sehr selektiv einsetzen.

Es geht nicht darum, alle queeren Menschen vor Gericht zu bringen. Das Gesetz soll vielmehr eine Atmosphäre der Angst schaffen. Damit die Leute keine Lust mehr haben, Menschenrechtsarbeit zu leisten. Ich denke, sie werden sich ein paar Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aussuchen und es zu einem Showdown kommen lassen.

Warum hat sich Putin überhaupt für diese neue Qualität der Repression entschieden?

Als der Krieg ausbrach, rückte die LGBTQ+-Bewegung in den Fokus der russischen Behörden. Sie wollten die Aufmerksamkeit von ihrem militärischen Versagen in der Ukraine auf einen Feind im eigenen Land lenken. Und selbst nach Kriegsbeginn wurde nicht nur das Gesetz „über das Verbot der Propaganda von Homosexualität“ auf alle Altersgruppen ausgedehnt, sondern auch das Gesetz über das völlige Verbot der Transition für trans Menschen verabschiedet. Nicht einmal der Iran geht so weit.

Und jetzt diese juristische Entscheidung. Zum ersten Mal werden Menschen als Extremisten bezeichnet – nicht für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Es ist ein klassischer Unterschied zwischen autoritären und totalitären Regimen. Und ja, diese Technik kann gegen jeden eingesetzt werden: gegen die Antikriegsproteste der Ehefrauen der Mobilisierten. Feministinnen. Umweltaktivisten.

Können queere Aktivist:innen unter diesen Umständen noch arbeiten?

Viele von ihnen haben ihre Risiken abgewogen und sind kurz nach Beginn des Krieges gegangen. Aber nach wie vor arbeiten einige von Russland aus weiter. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Taktiken: Der eine wirbt ganz offen für seine Dienste, der andere arbeitet nur noch mit Menschen, die er bereits kennt oder die auf seine Empfehlung hin gekommen sind.

Bis jetzt haben LGBTQ+-Menschenrechtsverteidiger trotz repressiver Gesetz Offline-Veranstaltungen, Selbsthilfegruppen, Filmvorführungen und ähnliches für alle Altersgruppen durchgeführt. Ich denke, dass viele weiterhin im Land bleiben werden – nur werden sie ihre Arbeit noch einmal sicherer machen müssen.