Gefährdet, verfolgt, vergessen Bundestags-Ausstellung erzählt Geschichten queerer Menschen in der NS-Zeit

Als die NSDAP 1933 die Macht ergreift, dauert es nicht lange, bis das öffentliche queere Leben in Berlin zerstört wird. Schon am 4. März befiehlt der neue Polizeipräsident, 17 bekannte Lokale zu schließen. Wenige Tage später folgen zehn weitere.

Ironischerweise ist es eine Collage in der Nazi-Zeitschrift „Der Notschrei“, die etwas später bildlich einen fragmentarischen Rückblick auf die queere Szene festhält: das bereits verwaiste „Kleist-Kasino“, die verlassene Tanzdiele „Monokel“. Das Personal des legendären „Eldorado“ ist dort ebenso zu sehen wie Tanzende in einem anderen Club. Es ist das Ende einer kurzen Ära, in der Berlin der queere Mittelpunkt der Welt war.

Für den Bundestag eine bemerkenswerte Ausstellung

Die Collage hängt jetzt in der Ausstellung „Gefährdet Leben. Queere Menschen 1933-1945“, die an diesem Mittwoch im Paul-Löbe-Haus des Bundestags von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eröffnet wurde. Die von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld organisierte Ausstellung ist bemerkenswert – nicht nur wegen der bewegenden Schicksale, die sie erzählt, sondern weil sie auch die erste im bundesdeutschen Parlament ist, die sich überhaupt mit der queeren Geschichte in Deutschland befasst. Sie schließt sich an die Feierstunde von Januar an, in der das Parlament zum Holocaust-Gedenktag erstmals der sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten unter den NS-Opfern gedachte.

Die Kuratierenden – die Historiker Andreas Pretzel und Karl-Heinz Steinle und Insa Eschebach, die lange die Gedenkstätte Ravensbrück leitete – haben bewusst „Gefährdet leben“ als Motto gewählt. Zwar geht es – klar – auch um Verfolgung, Haft und Ermordung. Aber eben auch um mögliche Fluchtorte und Überlebensstrategien in der Gesellschaft des nationalsozialistischen Deutschlands, das allen Menschen, die von der Norm abwichen, feindlich gegenüberstand.

Sie wollten „Handlungsräume aufzeigen“, sagt Pretzel. Es seien zwar nicht alle queere Menschen verfolgt worden. „Aber gefährdet waren alle.“ Und das im ganzen Land, in Berlin genauso wie in Karlsruhe, Stuttgart oder Schlesien. Aus all diesen Orten sind Zeugnisse queerer Menschen überliefert.

„Queer“ verstehen die Kuratierenden dabei bewusst als Sammelbegriff: „Uns geht es darum, eine große Vielfalt der tatsächlich bestehenden Lebensweisen darzustellen“, sagt Steinle. Und das trotz aller widrigen Umstände durchaus als selbstbestimmtes Leben. Soweit es geht, wird auf die Täterperspektive verzichtet, etwa auf von der Gestapo aufgenommenen Haftfotos. Stattdessen suchten die Kuratierenden private Bilder, manchmal bleiben bewusst Lücken. Es sind Leerstellen, die auch auf Leerstellen in der Forschung hinweisen sollen. Denn die Geschichtsschreibung nimmt sich Minderheiten immer noch viel zu selten an.

Überlebensstrategien in einer feindlichen Gesellschaft

Die Ausstellung erzählt von freundschaftlichen Netzwerken, Rückzugsmöglichkeiten und Maskierungen, die ein Überleben in feindlicher Umgebung für eine Zeitlang möglich machen konnten. Es ist eine Art Alltagsgeschichte queeren Lebens in der NS-Zeit, die nur selten thematisiert wird.

Die Ausstellung hebt zahlreiche Einzelbiographien heraus, die Kuratierenden haben sich große Mühe gegeben, viele queere Identitäten zu berücksichtigen. Überliefert ist zum Beispiel die Geschichte eines schwulen Freundeskreises in einer thüringischen Kleinstadt, die gemeinsam Ausflüge unternahmen, zu Tanzveranstaltungen gingen, manchmal mit lesbischen Freundinnen. Bei Partys in Wohnungen blieben sie unter sich, einige nähten sich Frauenkleider. Das ging gut, bis sie 1937 verhaftet wurden.

Die Gefahr der Denunziation drohte immer und überall. Egal, ob es um Männer geht, die auf Männer standen, um Frauen, die Frauen liebten, oder um Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizierten.

Denunziationen drohten immer und überall

„Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass es sich bei den Frauen um abnorm veranlagte Personen handelt“, berichtet eine Wohnungsnachbarin der Gestapo. „Ich nehme auch an, daß der Jonny für §175 infrage kommt“, heißt es in einer Anzeige bei der Hamburger Kripo. Es folgten Gefängnis, Zuchthaus, Straflager, KZ.

„Wir wollen deutlich machen, dass Verfolgung nicht nur eine strafrechtliche, sondern auch eine gesellschaftliche Ebene hat“, sagt Eschebach. Diese gesellschaftliche Ebene sei noch viel umfassender gewesen.

Die gesellschaftliche Ächtung blieb nach 1945. Opfern wurde die Rehabilitierung verwehrt, Männer, die in der NS-Zeit inhaftliert waren, mussten in der BRD wegen ihres Schwulseins erneut ins Gefängnis. Erst spät hat sich die Bundesrepublik zu dieser Schuld bekannt. Auch deswegen ist die Ausstellung wichtig und überfällig.