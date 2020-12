Mit einem langen Eintrag auf diversen Social-Media-Kanälen hat Hollywood-Star Elliot Page öffentlich gemacht, trans zu sein. Der kanadische Schauspieler wurde unter dem Namen Ellen Page ab den Nullerjahren durch Filme wie „Hard Candy“, „Juno“ und „Inception“ bekannt. Später gehörte er zur festen Besetzung der „X-Men“-Filme und ist derzeit in der Netflix-Serie „Umbrella Academy“ zu sehen.

Page schreibt: „Ich möchte mit euch teilen, dass ich trans bin, meine Pronomen sind he/they und mein Name ist Elliot. Ich fühle mich glücklich, dies zu schreiben. Hier zu sein. An diesem Ort in meinem Leben angekommen zu sein.“ Es fühle sich bemerkenswert gut an, endlich sein authentisches Selbst leben zu können, heißt es weiter in dem Statement, das auf Instagram bereits über zwei Millionen Mal mit einem Herzchen versehen wurde. Auch auf Twitter gab es über eine Million Mal Zustimmung.

Elliot Page ist schon länger Teil der LGBT-Community. Am Valentinstag 2014 outete sich Page in einer Rede als queer und spielte in den Jahren darauf gelegentlich lesbische Charaktere. So etwa im vergangenen Jahr im Todesstrafen-Drama „My Days of Mercy“ oder 2016 in dem Menschenrechtsdrama „Freeheld“ an der Seite von Julianne Moore. Damals sagte Page im Tagesspiegel-Interview: „Hollywood gibt dir definitiv das Gefühl, dass du dich nicht outen kannst.“ Man bekäme vermittelt, dass die Karriere dann vorbei sei. Aus Angst vor Ablehnung seien nur wenige Schauspieler*innen offen queer.

Elliot Page, seit 2018 mit der Tänzerin und Choreografin Emma Portner verheiratet, hat diese Angst nun ein weiteres Mal überwunden – und kann offenbar auf die Unterstützung seines aktuellen Arbeitgebers hoffen. Sowohl auf dem „Umbrella Academy“ als auch auf dem Neflix-Account hieß es „So stolz auf unseren Superheld! Wir lieben dich Elliot“. Neflix fügte noch an „Wir können nicht warten, dich in der dritten Staffel wiederzusehen.“

Bei aller Freude über sein Coming Out klingt in Elliot Pages Mitteilung auch Unsicherheit an. Der 33-Jährige schreibt: „Meine Freude ist real, aber sie ist auch zerbrechlich. Die Wahrheit ist, dass ich, obwohl ich mich gerade zutiefst glücklich fühle und weiß, wie viel privilegiert ich bin, auch Angst habe. Ich habe Angst vor Zudringlichkeiten, dem Hass, den ,Witzen‘ und vor Gewalt.“

Er führt aus, dass allein in diesem Jahr bereits 40 trans Personen umgebracht wurden, die meisten davon weibliche Schwarze oder Latinx. An Politiker*innen gewandt, die der trans Community die nötige Gesundheitsversorgung verweigerten und an alle, die auf ihren Plattformen Hass gegen trans Menschen verbreiteten, schreibt Page: „Ihr habt Blut an euren Händen“. Und weiter: „Genug ist genug. Ihr werdet „gecancelt“. Ihr tut Menschen weh. Ich bin einer von ihnen und ich werde im Angesicht der Attacken nicht still sein.“

Von trans Verbänden und Personen bekam Elliot Page viel Zuspruch auf seinen Social-Media-Kanälen. Auch Kolleg*innen wie Patrica Arquette, die schrieb: „Ich sende Liebe und Unterstützung“, äußerten sich positiv.