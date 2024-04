„Konversionsversuche bei queeren Menschen sind grundsätzlich unethisch“ Warum das Verbot verschärft werden muss

Helmut Metzner, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld drängt mit anderen Einrichtungen darauf, das Verbot von Konversionsmaßnahmen in Deutschland strenger zu gestalten. Was muss da Ihrer Meinung nach geschehen?

Nach vier Jahren müssen wir zunächst kritisch betrachten, was die Auswirkungen des Gesetzes sind. Das gewünschte sehr deutliche Signal, dass Konversionsmaßnahmen in Deutschland nicht erwünscht sind, ist leider so nicht eingetreten. Das familiäre Umfeld ist das Hauptfeld von Konversionsmaßnahmen, aber ausgerechnet hier bleiben sie bislang straffrei. Da muss man nacharbeiten. Es stellt sich auch die Frage, ob Einrichtungen gemeinnützig bleiben können, die so etwas anbieten.