Tessa Ganserer über Suizidprävention „Der ständige Hass gegen trans Menschen muss ein Ende haben“

Tessa Ganserer, am 20.11. ist Trans Day of Remembrance – ein Gedenktag für trans Menschen, die Opfer transfeindlicher Gewalttaten wurden. An wen denken Sie an diesem Tag?

Diesmal vor allem an trans Mann Malte C. Er ist vergangenes Jahr bei einem Christopher Street Day angegriffen worden, als er einem lesbischen Pärchen zu Hilfe kam. Nach Tagen des Ringens ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. Sein Fall zeigt, dass Gewalt gegen trans Menschen nicht nur ein Problem in anderen Ländern ist, sondern auch ganz konkret in Deutschland.

Trans Personen sind aber nicht nur durch unmittelbare Gewalttaten gefährdet. Sie haben auch eine hohe Suizidgefährdung: Bei einer US-Studie zum Beispiel gaben 81 Prozent der trans Erwachsenen an, schon über Suizid nachgedacht zu haben. 42 Prozent haben es sogar bereits versucht. Woran liegt das?

Diskriminierungserfahrungen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche von queeren Menschen, von der Schule bis zur Altenpflege. Der Kampf um ein selbstbestimmtes Leben, das entwürdigende Verfahren der Personenstandsänderung nach dem aktuell noch gültigen Transsexuellengesetz (TSG), die schlechte Gesundheitsversorgung, ein höheres Risiko der Arbeitslosigkeit. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass trans Personen die Bevölkerungsgruppe sind, die am meisten Diskriminierung erfährt.

Zur Person © Büro Tessa Ganserer Tessa Ganserer wurde 1977 im Bayerischen Wald geboren. Seit 2021 sitzt sie für die Grünen im Deutschen Bundestag. Zuvor war sie Landtagsabgeordnete in Bayern. Mit ihrem Coming-Out 2018 wurde sie die erste offen lebende trans Abgeordnete in Deutschland. Als Politikerin setzt sich für queere Themen, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz ein.

Diskriminierungserfahrungen, die schwere psychische Folgen hinterlassen.

Mich hat damals der Fall von Ella in seiner Heftigkeit sehr schwer getroffen. Vor zwei Jahren, kurz vor der Bundestagswahl, stellte sie sich mitten auf den Alexanderplatz, übergoss sich mit Benzin und zündete sich an. Auch deshalb, weil sie den ständigen Hass und die Diskriminierung nicht mehr ertrug. Dieses Jahr am Gedenktag ihres Todes war ich bei Freund*innen von Ella in Magdeburg. Da habe ich sehr klar gespürt, dass bei einem Suizid nicht nur ein Mensch sein Leben beendet, sondern ein Riesenloch in das Leben anderer Menschen reißt. Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben möchte. In der Menschen durch Hass und Gehässigkeit von anderen zum Suizid gedrängt werden. Und als Mandatsträgerin fühle ich mich in der Pflicht, dagegen etwas zu tun.

Sie setzen sich für Suizidprävention ein, sind Teil einer kürzlich von Bundestagsabgeordneten gegründeten, parteiübergreifenden Parlamentskreis zu genau diesem Thema. Was braucht es in Sachen Prävention?

Sehr häufig sind Suizidversuche in erster Linie Hilfeschreie. Wir müssen deshalb als Gesellschaft ausreichend Unterstützung bieten, um extreme Krisensituationen bewältigen zu können. Dazu gehört auch, das Thema zu enttabuisieren und offen darüber zu sprechen. Wir haben im Schnitt jedes Jahr um die 9000 Menschen, die Suizid begehen und damit mehr Opfer als bei Verkehrsunfällen.

Und was brauchen queere beziehungsweise trans Menschen explizit in der Prävention?

Ich arbeite in dem Parlamentskreis mit, um genau diese Perspektive einzubringen. Obwohl viele notwendige Maßnahmen sich natürlich nicht auf die queere Community beschränken: Notfallnummern, ein Ausbau der Psychotherapie, damit Menschen in verzweifelten Lebenssituationen schnell und unkompliziert Unterstützung bekommen.

Das ist das wahrscheinlich größte Problem: fehlende Therapieplätze. Speziell für queere Menschen braucht es aber endlich eine gesetzliche Gleichstellung – mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dem Abstammungsrecht, einem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz – und mehr Antidiskriminierungsarbeit. Damit der ständige Hass, dem gerade viele trans Personen ausgesetzt sind, ein Ende hat.