„Viel zu lange geschwiegen“ Schwules Museum arbeitet Verbindungen zur Pädophilenbewegung auf

Das Archiv des Schwulen Museums ist ein riesiger, verschachtelter Raum. In etlichen Regalen stapeln sich Kartons, Gemälde und graue Kisten. Die Kisten sind mit weißen Etiketten beklebt, auf denen Stichworte stehen wie „Nationalsozialismus“, „Bundesverband Homosexualität“, „Nachruf Joachim S. Hohmann“.

Birgit Bosold zieht eine der Kisten raus, auf der „AG Pädo“ steht. „Eine Arbeitsgruppe des Bundesverbandes Homosexualität, die sich für die Straffreiheit von Pädophilie eingesetzt hat“, erklärt sie und blättert durch Mappen mit Papieren: Flyer, Briefe, Sitzungsprotokolle. Sie zieht ein paar Seiten raus. „Das hier sind Kopien von Strafanzeigen und Urteilen gegen Mitglieder“, sagt sie. Wegen sexuellem Missbrauch von Kindern, steht auf den Dokumenten.

Bosold kennt den Inhalt der Kisten gut. Sie ist Vorständin des Schwulen Museums und untersucht seit Jahren pädophile Tendenzen in der Homosexuellenbewegung. Ab dem 5. Oktober wird das Schwule Museum in Zusammenarbeit mit dem Archiv der deutschen Jugendbewegung eine Ausstellung dazu zeigen: „Aufarbeiten: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Namen der Emanzipation.“

Allianz zwischen der Schwulen- und der Jugendbewegung

Nur etwa zehn Prozent der Bestände im Archiv, schätzt Bosold, sind archivalisch komplett erschlossen. Und trotzdem hat es an Material für die Ausstellung nicht gemangelt. Das Kurator*innenteam Bosold, Susanne Rappe Weber, Tino Heim und Volker Woltersdorff wussten genau, wo sie suchen mussten.

„In den Siebziger- und Achtzigerjahren gab es eine starke politische Allianz zwischen der Schwulen- und der ,Pädo’-Bewegung, sagt Bosold. Beide Bewegungen kämpften gegen den Paragrafen 175 und für sexuelle Emanzipation. Das meinte auch: die Aufhebung des Schutzalters.

Der Paragraf 175 stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. Nach einer Reform 1973 betraf das allerdings nur noch Handlungen mit minderjährigen Männern.

Das war kein Nischenphänomen, sondern Konsens in linken und links-liberalen Mileus. Birgit Bosold, Vorständin des Schwulen Museums

Die ideologischen Wurzeln reichen zurück bis in die Wandervogel-Bewegung der Jahrhundertwende-Zeit. Noch in den Achtzigern gab es in Schwulenzeitschriften Anzeigen, die „Knabenliebhabern“ junge Männer gegen Geld anboten. Sogar die sich gerade gründende Partei der Grünen stellt Wahlprogramme auf, die sexuelle Kontakte von Kindern mit Erwachsenen nicht länger verbieten wollten.

„Das war kein Nischenphänomen“, sagt Bosold. „Diese Forderungen waren damals Konsens in linken und links-liberalen Milieus.“ Auch die Erziehungs- und Sexualwissenschaften seien sich weitgehend einig gewesen, dass sogenannte gewaltfreie Sexualität mit Erwachsenen für Kinder unschädlich sei. „Etwa mit dem Argument, dass es so weit verbreitet war.“

2019 erstattete das Museum Anzeige

Bosold fand, genau wie das Schwule Museum und das Archiv der deutschen Jugendbewegung, dass dieser Teil der homosexuellen Geschichte endlich aufgearbeitet werden muss. Und deshalb begannen beide Organisationen erst einmal bei sich selbst – und wurden schnell fündig. 2019 stieß das Schwule Museum in seinen Archiven auf strafrechtlich relevantes Material, erstattete Anzeige und übergab es an die Polizei. „Wir sind ein Täterarchiv“, sagte Peter Rehberg, Archivleiter des Berliner Schwulen Museums, damals.

„Wir haben viel zu lange geschwiegen“, sagt Bosold heute. Die Ausstellung soll ein Anstoßpunkt für weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema sein, wissenschaftlicher wie gesellschaftlicher Art. Und: Es soll dabei nicht um die Täter gehen.

Das erste und letzte Wort in der Ausstellung werden Menschen haben, die von Kindesmissbrauch betroffen waren. „Wir können mit der Ausstellung nur einen ersten Problemaufriss geben, hoffen aber dass sich daraus eine breite Debatte ergibt und auch andere queere Institutionen unserem Beispiel folgen“, sagt Bosold.

10 Prozent des Archivs des Schwulen Museums sind bisher komplett archiviert.

Das Schwule Museum weiß, dass sie sich auf dünnes Eis begibt. „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist in der ganzen Gesellschaft verbreitet, in der Familie, in Schulen, dem Sport und den Kirchen. Sie wurde lange und wird teils auch heute noch externalisiert – und zwar an homosexuelle Männer“, sagt Birgit Bosold. Das lenke von den strukturellen Ursachen ab und davon, dass es nicht um Sexualität, sondern um Machtmissbrauch geht. „Die Mehrheit der Täter sind weder ‘pädophil’ noch homosexuell.“

Dass schwule Männer lange als Pädophile stigmatisiert wurden, säße noch bis heute tief, sagt sie, und schüre deshalb viele Vorbehalte in Bezug auf die Aufarbeitung. „Wir sind es aber den Betroffenen und auch uns selbst schuldig, unsere Geschichte kritisch in den Blick zu nehmen.“