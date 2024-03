Wie funktioniert eine Freundschaft plus? „Es gehören Mut und eine Portion Leichtsinn dazu“

Ole Liebl, Sie haben ein Buch über die Freundschaft plus beziehungsweise die sexuelle Freundschaft geschrieben. Wie unterscheidet sich dieses Konzept von anderen Beziehungsformen?

Die Übergänge sind graduell. Die häufigste Frage lautet: Was unterscheidet eine Partnerschaft von einer Freundschaft plus, wenn man den Sex ausklammert? Im Schnitt hat man in einer Partnerschaft monatlich zwei- bis viermal Sex. Manche Partnerschaften kommen ganz ohne Sex aus. Und was macht man im Rest des Monats? Es muss offensichtlich weitere Aspekte geben, die Partnerschaft und Freundschaft plus unterscheiden.