48 Stunden herbstliches Helsinki Schwarzes Gold und Lakritz wie Hustensaft

9 Uhr

Ein Besuch in der Stadt beginnt am besten am Senatsplatz. Vier Bauten des deutschen Architekten Carl Ludwig Engel dominieren dieses ehemalige Epizentrum der Macht: Das Regierungsgebäude, das Hauptgebäude der Universität und vor allem der schneeweiße Dom strahlen in klassizistischer Grandezza unterm Herbsthimmel – und erinnern ein bisschen an St. Petersburg.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden