Ausflüge an die Ostsee Fünf tierische Tipps für die Küste

Zwischen Wismar und Usedom gibt es für kleine und große Tierfreund:innen einiges zu entdecken. Fünf Vorschläge für Ausflüge zu Luchsen und Lemuren, Robben und Rotbarschen.

Faszination der Meereswelt in Stralsund

In den riesigen Aquarien des Stralsunder Ozeanums tummeln sich unzählige Fische. © Promo/Ozeanum/Uli Kunz

Das Ozeaneum in Stralsund zeigt die beeindruckende Welt der Ozeane und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern Einblicke in Tiefen, die sonst nur wenigen Menschen vorbehalten sind. Die Architektur des Museums ist ebenso beeindruckend wie seine riesigen Aquarien, in denen sich diverse Arten tummeln: Ammenhaie und Glatthaie, Hechte und Heringe, Rotbarsche und Seeteufel und viele mehr.

Die engagierte Ausstellungskonzeption zeigt, was die Faszination der Meere ausmacht, und spart auch die Gefahren nicht aus, die ihnen durch die zunehmende menschliche Benutzung droht. Wechselnde Sonderschauen zeigen aktuelle Forschungsergebnisse und erklären, warum das Zusammenspiel von Mensch und Natur so wichtig ist.

Ein besonderer Publikumsmagnet sind die Humboldt-Pinguine auf der Dachterrasse des Ozeanums. Beim Erkunden des Museums unterstützt die App „Frag Walfred!“.

Ozeaneum 18439 Stralsund, Hafenstraße 11, geöffnet täglich 9.30-18 Uhr, Juli/August 9.30-20 Uhr, Tickets 17 Euro, Kinder ab 4 Jahren 8 Euro, ozeaneum.de

Party mit Papageien und Lemuren in Marlow

Kennen keine Scheu: die Lemuren im Vogelpark Marlow. © Promo/Vogelpark Marlow

Der Vogelpark Marlow ist ein idealer Ort für einen Familienausflug. Auf der weitläufigen Anlage leben exotische Vogelarten, von bunten Papageien über Pelikane bis zu Wellensittichen. Mit Alpakas und den putzigen Kattas haben sie auch eine Reihe flügelloser Mitbewohner.

Jeden Tag lassen die Tiertrainer in der Tiershow Aras, Marabus und Pelikane über die Köpfe des Publikums segeln. Für den Hunger gibt es Imbissrestaurants, für den Spaß Spielplätze. Und man kann im Vogelpark sogar übernachten, sollte dafür allerdings rechtzeitig reservieren.

Vogelpark Marlow 18337 Marlow, Kölzower Chaussee 1, geöffnet täglich 10-18 Uhr, Nebensaison 10-15 Uhr, Dezember und Januar Winterpause, Eintritt 16,90 Euro, Kinder ab 3 Jahren 12,90 Euro, vogelpark-marlow.de

Robben in freier Natur bei Usedom

Kegelrobben nutzen gerne die Fels- und Sandbänke im Greifswalder Bodden, um sich zu sonnen. © Promo

Von Peenemünde aus legt die „MS Seeadler“ zur Kegelrobbenexpedition ab. An der Nordspitze der Insel Usedom vorbei fährt das Motorschiff in den Greifswalder Bodden. Je nach Wasserstand und Windrichtung entscheidet der Skipper dann, ob es zum großen Stubber oder Richtung Oier Riff geht, zwei vorgelagerten Sand- und Felsbänken, wo die Kegelrobben gerne in der Sonne liegen, Fische jagen und, nun ja, herumrobben.

Bei der Planung der Tour sollte man die Wetterkarte im Blick haben: Je ruhiger See und Wind, desto höher die Sichtungswahrscheinlichkeit. In der Hauptsaison finden die rund dreistündigen Touren an vier bis fünf Tagen pro Woche statt.

Schifffahrt Apollo 17449 Peenemünde, Hafenpromenade 8, Tickets 25 Euro, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren 12 Euro, schifffahrt-apollo.de

Kraniche beobachten rund um Darß-Zingst

Die Ostseeküste ist ein Mekka für Birdwatcher. © Thilo Rückeis/TSP

Bis zu 70.000 Kraniche kommen zweimal im Jahr für einen Zwischenstopp in die Region um die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, Rügen und die südliche Boddenküste. Die besten Beobachtungszeiten sind Mitte März bis Anfang April und September/Anfang Oktober.

In Zingst gibt es Beobachtungshütten. Bei Pramort, am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, werden Kranichführungen organisiert. In Groß Mohrdorf unterhält der NABU ein Kranichzentrum.

Noch mehr Kranich-Tipps Weitere Infos zum Kranich-Spotting an der Küste finden Sie auf den Internetseiten mecklenburg-vorpommern.nabu.de und kraniche.de

Neues entdecken im Tierpark Wismar

Im Tierpark Wismar leben vor allem heimische Tierarten wie Luchse, Hirsche und Füchse. © Promo

Ein toller Ort für einen Familienausflug, denn hier kommt man an viele Tiere ganz nah heran, ohne störenden Zaun dazwischen. Auf mehr als 17 Hektar tummeln sich vor allem heimische Tierarten, etwa Luchse und Hirsche, Füchse und Frettchen. Es gibt aber auch einige Exoten: Papageien, Präriehunde, Alpakas und unsere nahen Verwandten auf der Affeninsel.

Viele Gehege darf man betreten, Damwild, Mufflons, Ziegen und Kaninchen lassen sich auch füttern und streicheln. Zwergziegen und Chinesische Maskenscheine bewegen sich frei im Zoo.

Tierpark Wismar 23966 Wismar, Zum Festplatz 20, geöffnet täglich 9-18 Uhr, November-Februar nur an Wochenenden und Feiertagen 10-16 Uhr, Eintritt 6 Euro, Kinder 4 Euro, tierpark-wismar.de

Ein großer Spaß ist das „Mäusefrühstück“, bei dem für die kleinen Nager auf einem richtigen Küchentisch eingedeckt wird.