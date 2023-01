Chalet-Urlaub in Tirol Trend zum geschützten Raum hält an

Wintertime – Sonnenschein. Der Schnee glitzert, der Berg strahlt, die Bäume stehen wie bezuckert da. Die ganze Welt wirkt freundlich und hell. Und so still!

Das Bild, das sich aus Werbeprospekten und eigener Erinnerung speist, ist hartnäckiger als die Wirklichkeit. Denn die sagt: Ätsch! Bei der Ankunft grünt es grün, und das im Januar. Wenn die Tiroler Berge nicht gleich matschbraun sind. Von Leuchten keine Spur, nur die Spitzen der Alpen tragen weiße Hüte. Der Schnee auf den Pisten ist Kunst.

Winterurlaub in Zeiten des Klimawandels, das bedeutet: offen sein. Kann sein, dass es schneit. Gut möglich, dass nicht. Was dann? Bleibt man einfach drinnen.

Das tun viele in den Hygna Chalets im Tiroler Alpbachtal. Hygna, so heißt der Ortsteil von Reith, an dessen Ende das kleine Hüttendorf liegt. Die Assoziation zum dänischen Hygge ist Zufall - aber willkommen. Denn um es sich gemütlich zu machen, kommen die Leute hierher, weit weg vom Après-Ski-Rummel à la Ischgl. Hinter der kleinen Anlage erhebt sich steil der Berg, außer ein paar vereinzelten Gebäuden fällt der Blick nur auf Wiese und Wald.

Es gibt Schlimmeres als einen Pool am Chalet. © Büro Rabensteiner

Das Chalet, das wir beziehen, kann man gar nicht mehr Hütte nennen, es ist ein ausgewachsenes Haus. 116 Quadratmeter, eine ganze Familie könnte leben hier. Wir machen uns breit, verteilen die Schlafzimmer, lümmeln auf der Liegewiese mit den vielen Kissen und der gepolsterten Küchenbank, breiten die Prospekte übers Alpbachtal auf dem Esstisch aus. Was man nicht alles unternehmen könnte! Wir machen erst mal den Kamin an. Die kleinen, trockenen Scheite brennen wie Streichhölzer.

Es sind Baureste. Die elf Hygna-Chalets wurden erst im Dezember 2021 eröffnet, innen wie außen ist das Fichtenholz noch ganz hell. 20 Jahre lang stand der Bauernhof leer, den die Mosers vom Onkel respektive Großonkel geerbt haben. Jetzt sind in den einstigen Ställen von Schwein und Kuh der Empfang untergebracht, das kleine Fitnessstudio, der Infinitypool, drumherum scharen sich die Chalets.

Nach reiflicher Planung wurden sie in einer Rekordzeit von einem Dreivierteljahr erbaut. Nun steht Sarah Moser als Gastgeberin am Empfang, ihre Mama ist für Buchhaltung und Verwaltung zuständig, der Papa für Handwerk und Technik, und am Wochenende packt auch der Bruder von Sarah – hier in Tirol sind alle per Du -, der eigentlich Informatik studiert, mit an.

Nicht allein der Klimawandel, auch Corona hat Urlaubsgewohnheiten und Wünsche verändert. Gäste möchten sich nur noch ungern am Frühstücksbuffet mit Horden von Menschen quetschen. Ungewöhnliche Unterkünfte sind gefragt, in Österreich, wie in der Schweiz, nimmt die Zahl der Chalets seit Jahren zu.

„Ein geschützter Ort“, das ist es, was das Wort ursprünglich bedeutet - ein Unterstand für Hirten. Ein Ort, der schützt, ist auch unser Chalet, vor Ansteckungen ebenso wie den Zumutungen der Welt, seien es Klimakrise oder Krieg. Freiraum und Privatsphäre eines Ferienhauses, aber mit Hotelkomfort und „Frühstückskisterl“ vor der Hüttentür, die eine prall gefüllte, ausgewachsene Kiste ist. Dazu Nespresso, soviel man will. Und das alles im Bademantel.

Zehn Mal musst du lachen am Tage und heiter sein. Chalet-Philosoph Friedrich Nietzsche

Für diesen Luxus sind die Urlaubenden bereit, viel zu zahlen. Das günstigste Häuschen kostet 550 die Nacht für zwei; die Hygna-Chalets mit eigenem Whirlpool, obwohl die teuersten, sind immer als erste ausgebucht.

Zarathrustra heißt unsere Unterkunft, im Schlafzimmer steht Nietzsche. Schön zum Anschauen, man muss die Bücher ja nicht gleich lesen. Nur ein bisschen blättern: „Zehn Mal musst du lachen am Tage und heiter sein. Sonst stört dich der Magen in der Nacht, dieser Vater der Trübsal.“

Drinnen sieht es dank Holz und reduziertem Design gemütlich aus. © Büro Rabensteiner

Wir übererfüllen das Soll, erfreuen uns auch an dem Satz, der, in Schreibschrift, unseren Bettrahmen verziert: „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“ Zarathrusta hat gesprochen. Ein weiser Mann.

Auch Nietzsche liebte die Berge („die Ebenen nicht“), allerdings die des Schweizer Oberengadins, wo er „Tränen des Jauchzens“ vor Freude vergoss. Im Tiroler Alpbachtal ist er vermutlich nie gewesen.

Sarah Moser, die freundliche Gastgeberin und Yogalehrerin, hat neben Politik auch Philosophie studiert. Die praktischen Grundlagen hatte die 24-Jährige schon vorher geschaffen: Auf der Oberschule machte sie neben dem Abitur eine touristische Ausbildung. Jetzt trägt jedes Chalet einen literarischen oder philosophischen Namen. Was auch gut ist, denn sonst wüsste man vielleicht nicht mehr, wo man den Schlüssel ins Schloss stecken soll, so ähnlich sehen sich die im traditionellen Stil erbauten Chalets.

Für Nietzsche war Zuhausebleiben keine Option. Bewegung, Bewegung, Bewegung, hieß seine Devise, und das stundenlang, beim Gehen in den Bergen konnte er am besten denken. Auch wir raffen uns auf, fahren nach Rattenberg, machen uns auf die Suche nach Strudel, nur um festzustellen: Rattenberg verfällt gerade in den Winterschlaf. Das „Jännerloch“, wie die Betreiberin eines Andenkenladens es nennt, scheint für viele am nächsten Tag zu beginnen, dann machen Lokale und Läden ein paar Wochen zu. Die Museen öffnen sowieso erst im Frühjahr wieder.

Wir erwischen die allerletzten Kuchenstücke, besuchen die heilige Notburga in der Kirche, die Patronin der Arbeitsruhe und des Feierabends, schlendern einmal die Straße mit den historischen Häusern runter, dann am Inn zurück, und schon sind wir durch. Rattenberg ist mit 434 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs.

Früher hat der Ort, der als ganzes Ensemble unter Denkmalschutz steht und gefühlt mehr Glasläden als Menschen hat, noch zu Bayern gehört. Das liegt gleich nebenan. 85 Prozent der Chalet-Gäste kommen aus Deutschland, erzählt Sarah Moser, München ist mit dem Auto nur anderthalb Stunden entfernt.

Reith im Alpbachtal lohnt sich für einen Abstecher. © Alpbachtal Seenland Tourismus / Gabriele Grießenböck

Und ein solches dabei zu haben, ist empfehlenswert. Bis zur Bushaltestelle sind es von den Chalets 20 Minuten zu Fuß, und um 19 Uhr fährt nichts mehr. Im Sommer vielleicht kein Problem, zumindest für die Sportlichen, fährt man halt mit dem Rad. Aber jetzt, wo es so früh dunkel wird?

Ohne Auto wären uns die zarten Schlutzkrapfen, mit kräftigem Bergkäse cremig gefüllt, im Kramsacher Gasthaus Mariathal entgangen, so wie am nächsten Abend die mächtigen Spinatknödel im Reither Gasthof Dorfwirt, von der ungarischen Kellnerin mit herzlichem Schwung serviert.

Wobei gerade die Manager unter den Hygna-Gästen, die ständig auf Dienstreisen oder im Büro sind und daheim zum Kochen nicht kommen, die Küche im Chalet offenbar nutzen. Zutaten finden sie in Reith, in der Fleischerei, in der die Verkäuferinnen Hütchen tragen, der Heumilchkäserei, der Bäckerei, dem M-Preis-Supermarkt.

Auch Alpbach hätten wir ohne Auto kaum besucht, das Dorf mit der größten Dichte an traditionellen Holzhäusern, was anderes darf dort gar nicht gebaut werden. Im Dorfladen lernen wir die Frau ohne Zweifel kennen, die alles weiß, und das ganz genau, über ihre Zirbenkissen für den gepflegten Schlaf (bloß nicht den Kopf darauf betten) oder die getrocknete Minze („in Apothekenqualität!“), die den Blutdruck senken soll, drei Wochen lang drei Tassen am Tag, schluckweise und nicht zu heiß eingenommen, nicht mehr und nicht weniger, die Herrschaften. Und wehe, die Pfefferminzblätter sind vor dem Überbrühen nicht ordentlich zerbröselt.

Uff.

Darauf einen Apfelstrudel. Aber mit Sahne. Im Jahrhunderte alten holzgetäfelten Speisesaal von Hotel zur Post wird er in Perfektion serviert, der Teig hauchdünn. „Passt!“, wie die freundlichen Tiroler sagen. Über die letzten Krümel machen sich die Fliegen her, die die warmen Temperaturen angelockt haben.

Frühstücken wie Gott in Tirol. © Büro Rabensteiner

Ansonsten lassen wir uns mit Vergnügen ins Jännerloch plumpsen und geben uns dem süßen, unnietzsche’nen Nichtstun hin. Schmeißen die Sauna an, die zum Chalet gehört, gucken dem Feuer im Kamin beim Flackern zu, reden, lesen, dösen. „Winter sind dicke Socken und eine kuschelige Strickjacke“, verkündet Katherine May in ihrem Buch „Überwintern“, in dem sie das hohe Lied des winterlichen Nichtstuns, Teetrinkens, Sterneguckens und Schlafens, kurzum: des Innehaltens singt.

Ja, zum Überwintern braucht man keinen Schnee. Nicht mal dicke Socken brauchen wir im Holz-Chalet. „Zarathrusta“ ist so gut isoliert, dass es selbst bei ausgeschalteter Heizung mollig warm ist. Das Kaminfeuer dient vor allem der Gemütlichkeit. Unsere Nachbarn hören wir im Whirlpool planschen. Sehen können wir sie dabei nicht, trotz der dichten Bebauung bleibt die Privatsphäre gewahrt.

Wir gehen in den Infinitypool unterm Scheunendach planschen, genießen das Panorama - hin geht der Blick den Berg hoch, zurück ins Tal runter -, hin und her, das Wasser dampft, ist ebenfalls mollig warm. Das ökologische Gewissen rührt sich und wird von der Photovoltaikanlage auf dem Dach ein wenig beruhigt.

Am Morgen der Abreise, um den Abschied ein bisschen schwerer zu machen, hat es dann doch noch geschneit. Nicht viel, die Straße weiter runter ist nichts mehr zu merken davon, aber genug, um das Panorama in ein Werbeprospektbild zu verwandeln. Man muss gar nicht aus dem Bett steigen, um es zu genießen. Der Blick durchs große Fenster im ersten Stock genügt: Der steile Hang, die Bäume, alles weiß. Für einen Moment lang wirkt die Welt ganz friedlich und still. Kulissenzauber.

Gestärkt zieht man von dannen, wieder raus in die böse, braune Welt. Und hält noch kurz im Outlet von Giesswein an, Hausschuhe kaufen, die kuschelig warm halten sollen, ja, „ein Kaminfeuer-Gefühl“ an den Füßen versprechen - ganz ohne Verbrennen. Chaletgemütlichkeit für daheim. Der Winter kann kommen, egal, in welcher Gestalt.

