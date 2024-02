Die Hauptstadt der Rentiere Tolle Tage am Polarkreis

Und dann hält Nannie Fredrikson inne. Sie bittet um Ruhe, schlägt einen Waldpfad ein, der durch den Tiefschnee in eine Senke führt. In einigen Bäumen hängen Meisenknödel, an anderen sind Futterhäuschen befestigt. Fredrikson verteilt Nüsse, die die Besucher auf ihre Handflächen legen sollen. Vielleicht ist die Gruppe zu groß, womöglich sind die Vögel wegen der ungewöhnlich milden Temperaturen auch satt; sie üben sich in Distanz. Aber nach einer Weile hören wir sie. Und dann fliegen Weidenmeise und Gimpel herbei und sondieren zumindest die Lage.

Diesen Ort, sagt Fredrikson, kenne in Jokkmokk jedes Schulkind. Dass sie ihn mit Besuchern teilt, ist ein großes Glück – und ein letztes Innehalten vor dem Trubel der nächsten Tage. Denn so still wird es in dem Ort am nördlichen Polarkreis schon einige Stunden später nicht mehr sein.

Jedes Jahr strömen in der ersten Februarwoche bis zu 40.000 Besucher hierher, um den Wintermarkt zu besuchen. Für das Städtchen, in dem mitsamt Umgebung an die 5000 Menschen leben, ist es der Höhepunkt des Jahres. Nicht nur reiht sich auf der Hauptstraße und am Platz vor dem Rathaus Bude an Bude, Zelt an Zelt. Im Gemeindezentrum, im Rathaus, in der Kirche, im Ájtte-Museum für samische Kunst und Geschichte: Überall wird musiziert, diskutiert, werden Vorträge gehalten.

Der schwedische König Karl IX. war es, der 1602 das heutige Jokkmokk als Marktplatz festlegte. „Schweden war ein großes Land. Der König wollte kontrollieren, was fern der Hauptstadt passierte. Und er wollte, dass die Nomaden Steuern zahlen“, erklärt Fredrikson. „Jokkmokk war noch keine richtige Siedlung, aber die Gegend im Winter beliebter Rückzugsort. Die Wälder schenkten Schutz vor den großen Stürmen. Der Fluss brachte ausreichend frisches Wasser, und die Rentiere hatten zu fressen.“

Jedes Jahr in der ersten Februarwoche besuchen bis zu 40.000 Menschen den Wintermarkt in Jokkmokk. © Jochen Overbeck

Ihren ursprünglichen Job als Bergführerin musste Nannie Fredrikson nach einem Unfall aufgeben. Heute hält sie Vorträge über die Kraft der Natur und darüber, wie die Menschen diese für sich nutzen können – auch dieser Tage auf dem Markt. Sie zog 1988 nach Jokkmokk, kennt jeden Winkel. „Siehst du diese Kerbe?“, fragt sie und deutet auf einen Baum. „Ist wahrscheinlich an die 80 Jahre alt. Früher stellten die Menschen aus Baumrinde Mehl her. Bei den Schweden galt das als ein Arme-Leute-Essen. Die Samen aßen es gerne, weil sie wussten, dass es gesund ist.“

Die Samen sind eines der letzten indigenen Völker Europas; ihr Lebensraum erstreckt sich von Norwegen über Schweden und Finnland bis in den Norden Russlands. Sie sind ein Nomadenvolk mit einer eigenen Sprache, als traditionelle Lebensgrundlagen dienten früher Rentierhaltung und Fischerei. 20.000 von ihnen leben heute in Schweden.

Der Umgang des Landes mit ihnen ist geprägt von einer langen Geschichte der Assimilationspolitik und der Diskriminierung. Ihren Höhepunkt fand diese in den 1920er Jahren, als das Staatliche Institut für Rassenbiologie die „Lappenuntersuchung“ durchführte, bei der unter anderem der Umfang der Schädel vermessen wurde. Heute tagt in Schweden wie auch in Finnland und Norwegen ein eigenes Parlament der Samen, die Ortsschilder sind mehrsprachig. Seit 1986 haben die Samen eine eigene Flagge: Sie zeigt mit Rot, Grün, Gelb und Blau die Farben der samischen Tracht; ein Kreis symbolisiert die Rahmentrommel, die in Kultur und Tradition einen wichtigen Platz einnimmt.

Ein Besuch bei Elias Kuoljok: Er und seine Familie gehören zu den etwa 15 Prozent der Samen, die auch heute noch Rentierhirten sind. Zumindest in Jokkmokk dürfte er mit 16 Jahren der jüngste sein, dem die Sache so ernst ist, dass er Geld in die Herde investiert, Tiere ankauft. Der Großteil weidet außerhalb; ein paar haben ihr Gehege in der Nähe der Stadt.

Den Samen droht Ungemach

Elias und sein Vater Jan-Erik bereiten die Fütterung vor. Sie schaufeln Flechten in die Tröge, die Winternahrung der Rentiere. Dazu kommen Trockenpellets, die an jene aus dem Streichelzoo erinnern. Wie kommt ein Teenager dazu, eine eigene Zucht aufzubauen? „Schon mit fünf Jahren habe ich meinen Vater begleitet und mir die einzelnen Arbeitsschritte abgeschaut.“, sagt Elias. „Es ist einfach das, was ich machen möchte.“

Jan-Erik und sein Sohn Elias Kuoljok züchten Rentiere. © Jochen Overbeck

Und was sagen die Freunde dazu? „Die finden Rentiere super. Aber als Beruf? Eher nicht.“ Der Vater sagt: „Es ist kein einfaches Leben. Nicht besonders komfortabel, auch wenn wir es dank moderner Technik leichter haben als unsere Vorfahren.“ Er ist im Sommer immer noch unterwegs, folgt den Rentieren, genau wie die Generationen vor ihm: „Wir leben zwar dann auch in Zelten, aber haben wenigstens Gas, um uns einen Kaffee machen zu können.“

Doch dem traditionellen Broterwerb der Samen droht Ungemach. Einmal ist da der Klimawandel. In den letzten Jahren häuften sich Winter mit Temperaturschwankungen. Folgen auf milde Regentage Frostperioden, bildet sich auf dem Boden eine Eisschicht, die die Rentiere bei der Nahrungssuche vor Schwierigkeiten stellt.

Auch die Pflanzenwelt stresst das Klima. Und: Der Boom der Elektromobilität führt zu einer verstärkten Nachfrage nach seltenen Erden. Diese kommen auch in Nordschweden vor, ein Bergbaukonzern möchte sie fördern. Bei den Samen werden unschöne Erinnerungen wach. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts griffen Regierung und Konzerne mit Wasserkraftwerken und Staudämmen in ihren Lebensraum ein. Werden sie zu Verlieren beim „Green New Deal“, dem Weg Europas zur Klimaneutralität?

Reisetipps Die Fahrt mit dem Nachtzug von Stockholm nach Murjek dauert etwa zwölf Stunden – anschließend geht es mit dem Bus weiter. Die bequemere, aber auch langweiligere Alternative: mit dem Flugzeug nach Luleå und dann weiter per Mietwagen. Übernachten kann man im Hotel Jokkmokk ab 160 Euro im Doppelzimmer. Es gibt zahlreiche Anbieter für Touren und Ausflüge, die von Christian Heimrots sind über laponiaadventures.com buchbar. Diese Reise wurde von Visit Sweden unterstützt.

Christian Heimrot steuert seinen Allrad-Van zügig über die schneebedeckten Straßen nördlich von Jokkmokk. Wir sind beim Elch-Watching; zehn Stück werden wir am Ende des Trips erspäht haben. Heimrot zog vor 25 Jahren aus dem Süden Schwedens hierher – und blieb. Er heiratete eine Samin, die beiden gemeinsamen Kinder lächeln in Samentracht vom Sperrbildschirm seines Telefons.

„Es ist ein zweischneidiges Schwert“, sagt er. „Die Wasserkraftwerke haben einiges verändert. Die Flüsse waren im Winter wichtige Routen für die Rentiere gewesen. Durch die starken Strömungen froren viele von ihnen plötzlich nicht mehr ausreichend zu. Andererseits: Ohne diese Industrie gäbe es die Straße vermutlich nicht, auf der wir gerade fahren.“

Der Wind schneidet wie tausend kleine Messer

Kurze Pause oberhalb des Tjaktjajávrre-Sees. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Trotzdem schneidet der scharfe Westwind ins Gesicht wie tausend kleine Messer. Mal färbt die tief stehende Wintersonne den Himmel in ein unwirklich gesättigtes Blau, im nächsten Moment: Schnee-Waschküche mit Sichtweiten um die zehn Meter. Die Gipfel des nahen Nationalparks Sarek verbergen sich hinter Wolken.

„Das Wetter spielt verrückt. Vor einer Woche hatte es noch minus 37 Grad“, sagt Heimrot. Er ist Guide, mit dem Wintermarkt beginnt für ihn die Hauptsaison. Dann sind die Tage wieder lang genug für Skitouren durch die Wildnis. „Es ist die einsamste Gegend Schwedens. Ich würde sogar behaupten, Europas“, sagt er.

Wobei: Hier, gute eineinhalb Stunden von Jokkmokk entfernt, weiden nicht nur Elche, sondern auch reichlich Rentiere. Die geräumten Straßen sind ihre Verkehrswege. Naht von hinten ein Auto, geraten sie in Panik, laufen los. Das einzige, was hilft: Abstand halten. Hoffen, dass sie sich in den Wald schlagen.

Am nächsten Tag: Wo der Markt tags zuvor wegen des starken Windes noch auf Sparflamme lief, wälzen sich jetzt die Besucher zwischen den Ständen. Die Rentiere von Per Kuhmunen sind den Trubel gewohnt, ist der Platz vor dem Rathaus doch traditionell ihr Catwalk. Seit mehr als 50 Jahren ist der Züchter dabei, eine Schau ist sein Auftrieb immer noch. Samen in traditioneller Kleidung umringen die Tiere, vor allem die Kleinsten wollen ein Stück auf ihren flachen Schlitten mitfahren. Touristen mit Kameras und Mobiltelefonen umringen die Einheimischen.

Manche Rentiere sind den Trubel auf dem Markt gewohnt. © Jochen Overbeck

Das Beglückende an diesem Markt: So viele verschiedene Gesichter er haben mag, so wenig scheinen diese sich in die Quere zu kommen. Es gibt reichlich „Duodji“: Das ist der samische Begriff für alles, was händisch hergestellt wird, von der Holz-Kaffeetasse über Tracht bis zu Messern mit aufwändig gearbeiteten Griffen aus Rentierhorn. Verkauft werden aber auch Laminiergeräte, Socken aus peruanischer Wolle und angeblich unkaputtbare Bratpfannen.

Dazu kommen Rentierfelle, die schönsten stapeln sich am Stand von Birgit Meier-Thunborg. Sie ist Deutsche und führt ein Traditionsunternehmen. Ihr mittlerweile verstorbener Mann, ein Same, bot seine Waren das erste Mal vor 64 Jahren hier an, sie ist seit 1992 dabei. „Wir haben viele Märkte in der Region. Aber Jokkmokk ist einzigartig“, erzählt sie. „Es ist viel mehr als nur ein Markt, man begegnet so vielen Menschen aus der samischen Community nur hier.“

Die Deutsche Birgit Meier-Thunborg handelt seit mehr als 30 Jahren mit Rentierfellen. © Jochen Overbeck

Beim gastronomischen Angebot trifft ebenfalls die Region auf die weite Welt: Da simmert in einem Samenzelt Rentiersuppe vor sich hin; sie ist wenig gewürzt, schmeckt weich und rund, das Fleisch irgendwo zwischen Wild und Lamm.

Ein paar hundert Meter weiter stellt ein Händler aus Haparanda, einem Städtchen an der Grenze zu Finnland, den ersten samischen Kombucha vor. Das fermentierte Trendgetränk kommt bei ihm in Geschmacksrichtungen wie Cranberry-Rosmarin oder Wacholder-Preiselbeere. „Ich überlege, welchen mit Alkohol zu machen. Hard Kombucha!“, sagt er und lacht. Die kulinarischen Interessen der Jugend liegen wieder woanders, geduldig reihen sie sich in die lange Schlange an Döner- und Donutstand ein.

Elias Kuoljok hat für so etwas keine Zeit. Er hat die Arbeitskleidung des Vortages gegen Tracht eingetauscht und mit einem Rentier vor dem Museum Position bezogen. Geduldig beantwortet er die Fragen der Besucher, die am Lagerfeuer einen Kaffee ausgegeben bekommen, die samische Variante: In dem schwimmt ein Stück Käse.

Auch sein Vater hat sich in Schale geworfen. Jan-Erik Kuoljok kommentiert das traditionelle Rentierrennen auf dem Eis des nahen Talvatis-Sees. Acht Rentiere stehen bereit, dazu eine ähnliche Anzahl an Fahrern und Fahrerinnen. Am Ende wird ein britischer Tourist gewinnen. „Schreit und haltet euch gut fest. Wobei: nicht zu gut!“, wird ihnen als Anleitung mitgegeben. Nicht wenige von ihnen fallen während der rasanten Fahrt vom Schlitten. Das Publikum applaudiert dennoch.