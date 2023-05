Eine Tour durch ESC-Austragungsort Liverpool Kollektive, Kitsch und Klopp

In wenigen Tagen kämpft Europa in Liverpool um „douze points“ beim Eurovision Song Contest 2023. Vergangenes Jahr hatte die Band Kalush Orchestra für die Ukraine den Titel gewonnen, den das Land aufgrund des Krieges nicht vor Ort verteidigen kann. Stellvertretend begrüßt der Zweitplatzierte, das Vereinigte Königreich, die ESC-Freund:innen in seiner „City of Pop“, der Geburtsstadt der Beatles. Doch was anschauen, wenn man bereits weiß, dass die Fab Four genau 292 Mal im Cavern Club aufgetreten sind oder mit der Band so viel anfangen kann wie Taylor Swift mit Techno?