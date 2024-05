Katja Eichinger über Tops und Flops an der Côte d’Azur „Was man in Saint-Tropez machen soll, ist mir nicht klar.“

Frau Eichinger, kommende Woche beginnt das Filmfestival in Cannes. Sie reisen seit 29 Jahren in die Region, haben gerade ein Buch über die Côte d’Azur geschrieben. Können Sie sich an Ihr erstes Mal erinnern, als Sie für eine internationale PR-Agentur auf das Filmfest kamen?

Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Nizza gelandet bin. Ich hatte entsetzliche Angst, weil die Landebahn direkt am Meer liegt und das Flugzeug dem Wasser so nahekam. Das Festival fand ich einfach nur stressig. Ich war laufend unterwegs, musste früh aufstehen, konnte wenig schlafen – und morgens traf sich der Chef mit uns, um die Fehler des Vortages auszubreiten und die Angestellten vorzuführen.

Es hat Sie nicht abgehalten wiederzukommen.

Weil es natürlich aufregend war, im Filmzirkus mitzuarbeiten, an dieser Schnittschnelle von Kunst, Geld und Glamour.

2006 haben Sie den mittlerweile verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger geheiratet. Wie haben Sie das Filmfest durch seine Augen kennengelernt?

Einmal waren wir zusammen vor Ort. Ich habe damals für „Variety“ als Reporterin gearbeitet, er hat im Zimmer das Drehbuch zu „Fantastic Four: Silver Surfer“ gelesen. Er sagte mir: Die Erinnerungen stressen mich, ich will hier weg.

Zur Person Katja Eichinger studierte Kommunikation und Film in London. Danach arbeitete in Los Angeles und London für die Filmindustrie und wendete sie später dem Journalismus zu. Die 53-Jährige lebt in München und einige Wochen pro Jahr in Cannes. Gerade ist ihre Hommage „Côte d‘Azur – Das große Blau“ (Blumenbar Verlag) erschienen.

Gehörten solche Veranstaltungen nicht zu seinem Job?

Es war eine Belastung für ihn. Früher hat sich am ersten Wochenende entschieden, welche Filme das ganze Jahr über ins Kino kommen. Welches Produkt kaufe ich als Verleiher? Wie kriege ich den Film? Gebe ich mein Geld für den falschen aus? Es wird unheimlich viel heiße Luft geredet. Alle wollen einem die Welt erklären. Die Leute sind voller Euphorie: Ja, klar, wir machen diesen Film. Es werden tausend mögliche Versprechen gegeben, um die versammelte Branche zu beeindrucken. Sie zieht, wie soll ich sagen ...

Sie zögern?

... na ja, sie zieht Menschen mit narzisstischer Störung an. Leute, die in anderen Industrien einen schweren Stand hätten und viel Aufmerksamkeit bedürfen. Die brauchen den großen Egorausch.

Wo haben Ihr Mann und Sie sich von diesem Stress erholt?

Außerhalb von Cannes gibt es eine kleine Insel, Saint-Honorat. Seit dem vierten Jahrhundert leben dort Mönche, von dort kommt auch das Symbol der Palme. Der heilige Honorat lebte auf der Insel, die von einer Schlangenplage heimgesucht wurde. Um vor ihr zu fliehen, kletterte der Geistliche angeblich auf eine Palme und betete zu Gott, ihn zu erlösen. Gott schickte eine Sintflut, die alle Schlangen von der Insel spülte. Auf der Insel gibt es ein kleines Restaurant, man kann wunderschön draußen unter Bäumen sitzen, sehr gut essen und Wein trinken, den die Mönche bis heute dort anbauen.

Katja Eichinger: „Côte d’Azur – Das große Blau“, erschienen im Blumenbar Verlag. © Blumenbar

Die französische Schriftstellerin Virginie Despentes hat über das Festival und seine Gepflogenheiten einmal so geschrieben: „Cannes ist wie Bierzelt mit Nutten in Louboutin.“

Bestimmt habe ich Sexarbeiterinnen in Designerklamotten auf den Partys gesehen. Es ist wie beim Film: Es geht darum, seine Haut zu Markte zu tragen. Das kann man jetzt negativ beschreiben. Oder auch sagen, die ganze Welt ist ein Bierzelt – mit unterschiedlichem Schuhwerk. Wer verkauft sich denn nicht? Das sind halt die schrecklich schönen Filmfestspiele von Cannes. Entsetzlich teilweise – und gleichzeitig großartig.

An welchen Moment denken Sie gern zurück?

An die Premiere von „Toni Erdmann“ 2016. Als auf einmal die ganze Filmwelt zusammensaß und über eine deutsche Komödie gelacht hat. Damals hatte ich schon aufgegeben zu glauben, dass der deutsche Film zu solchen Zwischentönen fähig sei.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Seit einigen Jahren besitzen Sie eine Wohnung in Cannes, wo Sie pro Jahr ein paar Wochen verbringen. Was zieht Sie stets hin?

Jedes Mal, wenn ich ankomme, frage ich mich, warum ich jemals weggefahren bin. Wie es duftet! Nach Zedern, Mimosen, Lavendel, ein bisschen Eukalyptus. Dieses Licht, das einen anstrahlt, gibt mir einen inneren Adrenalinstoß. Es ist irisierend, fast weiß, aber nicht aggressiv.

An der Côte d’Azur mögen Sie auch, dass sie ein Ort der Extreme ist.

Oder der Widersprüche. Wie kann es sein, dass so viel Schönheit einhergeht mit so krassen Abgründen? Gucken Sie sich die riesigen weißen Yachten an, die im Sommer vor der Küste ankern. Sie erinnern uns daran, dass in unserer Gesellschaft die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird.

Katja Eichinger pflegt eine innige Hassliebe zur Côte d’Azur. © Christian Werner

Gleichzeitig schreiben Sie im Buch: „Mich fasziniert dieses obszöne Spektakel der Schamlosigkeit“.

Im Grunde geht es dabei um eine Frage: Was ist das Versprechen von Glück? An der Côte d’Azur treffen unterschiedliche Vorstellungen davon aufeinander. Da ist zum Beispiel das Luxusglück, das wir in den großen Villen wiederfinden oder in den außerirdisch aussehenden Sportwagen sehen, die mit Golfstaaten-Kennzeichen auf der Croisette fahren. Wenn ich mir manche Vororte von Nizza anschaue, erkenne ich die USA wieder: große Umgehungsstraßen mit Schnellimbissen und gigantischen Shoppingmalls. Das ist die amerikanische Version des Convenience-Glücks. Natürlich erleben wir noch das Naturglück auf Wanderungen durch Pinienwälder und entlang der felsigen Küste. Diese unterschiedlichen Vorstellungen ergeben eine widersprüchliche und faszinierende Form von Schönheit – nicht homogen und einseitig.

Welches Glück suchen Sie?

Das von Rückzug und Entspannung. Ich bin gern allein, gleichzeitig besuchen mich oft Freunde, gibt es genug zu tun, wenn ich Abwechslung brauche.

Jedes Jahr finden in Cannes die Filmfestspiele statt. © Jim Thirion

Auf Ihren Ausflügen werden Sie zur distanzierten Beobachterin. In Strandbars fühlen sich wie eine Touristin in einer „dystopisch barocken Welt, in der die Selbstinszenierung völlig neue Formen annimmt“.

In diesem einen Strandlokal wenigstens, am Plage Keller in Cap Antibes. Das ist für viele der Inbegriff eines schicken Strandrestaurants an der Côte d‘Azur. Ich sehe dort Frauen mit gemachten Gesichtern und Hippiekleidern, Männer mit riesigen Armbanduhren und farbigen Pastell-Kombinationen. Vor allen Dingen sitzt man wahnsinnig gedrängt. Für Menschen, die ihren Strandbesuch als gesellschaftliches Ereignis empfinden, lohnt sich das. Ich gehe lieber an einen kostenlosen Strand in Cannes, in meiner Nähe. Da gehen Kindergärten, Rentner, Jugendliche hin, ganz normale Franzosen halt.

Obwohl Sie geradezu eine Strandphobie haben.

Mit meiner hellen Haut muss ich halt aufpassen. Am Strand quält mich permanent die Angst, sie mir zu verbrennen. Ich creme mich ein, Sand klebt auf der Haut, ich gehe ins Meer, um mich abzuspülen, muss mich danach wieder eincremen – das ist eine Endlosschleife. Manchmal denke ich: Wann setzt jetzt die Entspannung ein?

Schwimmen gehört ebenfalls nicht zu Ihren Hobbys.

Nein, ich schaue lieber aufs Meer, als dass ich darin schwimme. Wenn ich mit anderen Leuten schwimmen gehe, ist es okay, aber alleine halte ich ständig Ausschau nach Quallen, benutzten Kondomen und Unrat im Wasser. Ich wünschte, ich könnte einfach so ins Meer hineinstürmen.

Hier wird man Katja Eichinger nicht so schnell sehen: am Castel-Strand von Nizza. © IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xabrosimovaex

Vorschlag für Sie: Fahren Sie doch einfach in die Alpen!

Nein, da wäre mir entsetzlich langweilig. Mich faszinieren eben diese Widersprüche und auch das Abgründige der Côte d’Azur. Ich liebe diesen Landstrich gerade dafür.

Sie schwärmen vom surrealen Blau und bemerken ein existenzielles Grauen, das Sie beim Anblick von Kreuzfahrtschiffen befällt.

Ich stelle mir schon die Frage: Warum tun sich Menschen das an? Die Kästen wirken auf mich wie schwimmende Gefängnisse. Die Passagiere sehen nie besonders glücklich aus, wenn sie durch die Stadt laufen, sondern überfordert, misstrauisch, irgendwie planlos. Warum tun wir so etwas im Namen des Glücks?

Schon eine Antwort gefunden?

Ich habe selten Antworten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Großes Lob haben Sie immerhin für den Nizza-Salat im feinen Hotel du Cap nahe Cannes.

Der Thunfisch ist frisch, die Bedienung extrem freundlich, die Umgebung wunderschön – es ist die perfekte Kombination.

Das Luxushotel ist berühmt für seine illustren Gäste. Hollywood-Star Johnny Weissmüller stieß an der Bar Tarzanschreie aus, wenn er betrunken war. Kate Moss bekam Hausverbot, weil sie kaum bekleidet durch die Lobby schlurfte. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Haus?

Wie ein Jubel ausbrach, als Johnny Depp zu Hochzeiten von „Fluch der Karibik“ mit einem Boot unterhalb des Hotels anlegte, oben ins Restaurant ging, und alle Gäste applaudierten.

An diesem Pool hatte Katja Eichinger eine Begegnung der unangenehmen Art. © Hotel du Cap/Oetker Collection

Einen extremen Moment erlebte ich einmal im Swimmingpool. Ich wollte rausgehen, stand im Wasser – und plötzlich tauchte vor mir ein bulliger Schatten auf. Das war der Filmproduzent Harvey Weinstein. Seine Augen erinnerten mich an volle Aschenbecher. Das war gruselig.

Was die Küste laut Ihnen besonders macht, ist, „dass dieser extreme, unsichtbare Reichtum hier in hoher Konzentration durch die Privatjets und die allgegenwärtigen Superjachten sichtbar wird“. Ein toller Ort zum Entspannen?

Im Hinterland gibt es genügend Orte, um dieser Reichtumspornografie zu entkommen. Zum Beispiel die Fondation Maeght, die erste private Kunstsammlung Frankreichs – ein Tempel der klassischen Moderne mit einem Labyrinth, das von Joan Miró gestaltet und mit Zedern bepflanzt wurde. Oder Sie nehmen diesen schönen Wanderweg zu Ehren von Friedrich Nietzsche.

Blick von Èze hinunter aufs Mittelmeer. © Lidija Jakovjevic

Er hat in Nizza den dritten und vierten Teil von „Also sprach Zarathustra“ geschrieben. Der Weg ist nur zwei Kilometer lang, er geht jedoch steil vom Bahnhof in Èze hoch, sodass man gute eineinhalb Stunden braucht. Auf einmal oben zu stehen, auf diese blaue Bucht runterzuschauen, da spürt man Nietzsches Euphorie. Am Ende landet man im Bergdorf Èze, das leider ein bisschen überrestauriert ist.

Oder wie Sie es formulieren: „ein mediterranes Disneyland“.

Es ist alles so durchrenoviert. Der eigentliche Charme ist verloren gegangen. Eine Stadt wie Grasse hat ihn noch. Sie hat sich teilweise ihre Düsterkeit bewahrt. Ich kann verstehen, warum Patrick Süskind darauf gekommen ist, dort einen Serienmörder in „Das Parfum“ anzusiedeln. Man hat noch eine Idee davon, wie das Leben war, bevor der Übertourismus das Land überrollt hat.

Schöne Orte en masse: in der Altstadt von Nizza. © IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xAlexeyFedorenkox

Die Website Reisereportage listet Saint-Tropez als Ort Nummer eins auf, wenn man die Côte d’Azur besucht. Sie finden: „Was genau man da den ganzen Tag lang machen soll, ist mir immer noch nicht klar.“ Was suchen die Menschen da?

Diesen Mythos nach Glamour, gespeist von Paparazzi, dem Roman „Bonjour Tristesse“ und den Klatschgeschichten um Brigitte Bardot und Gunter Sachs. Ein bisschen Aufregung, ein bisschen Drama. Saint-Tropez war früher ein Fischerdorf. Heute ist es eine Art Shoppingmall. In jedem Häuschen residiert eine Designermarke. Ein Tipp für die Hauptsaison: Fahren Sie auf keinen Fall mit dem Auto hin, sondern nehmen Sie die Fähre in Cannes. Ich bin letztes Jahr wieder dort gewesen, schön in den Hafen hineingefahren – und die Yachten drängten sich wie auf dem Ikea-Parkplatz. Die größte gehörte Giorgio Armani und sah aus wie ein glitzerndes Kriegsschiff.

Was raten Sie Leuten, die einfach nur in Ruhe einen Kaffee trinken möchten?

Eines meiner Lieblingscafés liegt gleich gegenüber vom Festivalpalast in Cannes, das Bistro La Californie. Alle ziehen vorbei, die in den Hafen gehen oder auf die Croisette möchten. Falls irgendeine Messe wie das Filmfest stattfindet, essen viele Besucher im Lokal. Man bekommt einen ziemlich guten Überblick, wer in der Stadt ist. In Nizza empfehle ich die Altstadt, dort gibt es so viele Plätze mit durchmischtem Publikum, überhaupt nicht glamourös. Eis kaufen, hinsetzen und die Umgebung genießen.

Wo gehen Sie abends gern hin?

Im alten Hafen von Cannes besuche ich Restaurants, wo ich wirklich sehr gut Meeresfrüchte essen kann. Man kann nicht vorbuchen, sondern muss früh hingehen, wenn man nicht so lange warten will. Oder Sie gehen zum alten Markt von Cannes, lauter schöne Bistros, wo Sie abends ein Glas Rosé als Aperitif trinken. Wer es ein bisschen schicker haben will: Das Carlton Hotel wurde gerade renoviert.