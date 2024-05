Kulinarik-Hotspot in Texas Lebensfroh, laut – und ein bisschen deutsch

Es gibt einen Beethoven-Männerchor in San Antonio und ein Günther-Haus, eine Wurzbachstraße und einen Töpperweinweg, ein Viertel namens König Wilhelm, einen deutschen Mehlfabrikanten, Bratwurststände und den Dialekt Texas-Deutsch. Deutsche Bierbrauer gibt es natürlich auch in dieser Millionenstadt im Süden von Texas.

Da wäre beispielsweise Otto Köhler, der Ende des 19. Jahrhunderts der Kaiser-Brauerei Beck in Bremen, dem Hersteller von Beck‘s Bier, die Rezeptur des „Pearl Beer“ abkaufte und die kleine Marke zur größten Brauerei von Texas ausbaute. Verheiratet war er mit einer Frau namens Emma, die er allerdings mit einer weiteren Frau namens Emma betrog, die seine zweite Ehegattin wurde. Dann begann er eine Affäre mit einer dritten Emma, die sich weigerte ihn zu ehelichen und ihn stattdessen erschoss.

So war The Pearl nun ohne Leitung, die zweite Emma auch schon tot, da stieg die erste Emma ein und The Pearl wurde eine der ersten weiblich geführten Brauereien der USA und die einzige in Texas, die die Prohibition überlebte. Anfang der 1980er wurde der Standort in San Antonio jedoch geschlossen und verfiel.

Die Brauerei The Pearl wurde Ende des 19. Jahrhunderts von dem Deutschen Otto Köhler gegründet. 100 Jahre später verfiel das Gelände. Heute ist es das neueste und coolste Stadtviertel von San Antonio. © Tourismus San Antonio

An dieser Stelle der Geschichte unterbricht Hinnerk von Bargen seine Erzählung und grinst. Er steht mitten in San Antonio vor eben jenem ehemaligen Brauhaus, einem hellen, hohen Gebäude, das heute ein Luxushotel ist und natürlich „Emma“ heißt. „Wir schauen mal kurz rein“, sagt von Bargen.

Er selbst arbeitet schräg gegenüber. 56 Jahre alt, zwei Meter groß, blond und blauäugig, ein Riese aus Rothenburg-Wümme in Niedersachsen. Er ist Professor am Culinary Institute of America (CIA), eine der weltweit renommiertesten Kochschulen mit nur drei Standorten in den USA, einer davon ist seit 2009 auf dem Gelände von The Pearl, und gibt der Reporterin eine Tour.

Im Hotel: freigelegtes Mauerwerk, Leitungen, Rohre, Ventile. Aus ehemaligen Kesseln und Tanks sind Sitzecken geworden und badewannengroße Blumenkübel, ein Kaminfeuer brennt, eine vollendete, zwanglose Mischung aus schwerer Industrie und gediegener Eleganz. Man möchte am liebsten sofort einziehen, würden einem die Preise nicht den Atem verschlagen. Zumindest den Drink „Three Emmas“ für zwölf Dollar in der Bar kann man sich leisten. Er enthält Pearl Beer, das gibt es noch immer, Rosensirup, Gin und Grapefruitsaft.

Schwere Industrie und gediegene Eleganz: die Bar im Hotel Emma. © Annett Heide/TSP

Im vergangenen Jahr wurde „Hotel Emma“ von der Touristikwebsite Tripadvisor zum besten Luxushotel der USA gewählt. San Antonio erhielt bereits 2017 als erst zweite amerikanische Stadt die Ernennung der Unesco zur „Creative City of Gastronomy“, noch eine besondere Auszeichnung. Sie hängt auch mit dem CIA zusammen, seinem Talentpool an Köchen, durch das sich die kulinarische Szene der Stadt rasant entwickelt hat. The Pearl ist heute nicht nur ein umgebautes Brauereigelände, sondern ein cooler Stadtteil mit vielen Bars, Boutiquen und Coffeeshops.

Wer an große amerikanische Städte denkt, dem fallen New York und Los Angeles ein, San Francisco und Chicago – aber San Antonio ganz im Süden? Ist das nicht die Gegend voller Dornbüsche und Klapperschlangen?

San Antonio ist seit jeher vielfältig geprägt. Neuerdings auch vom Zuzug gut ausgebildeter Menschen, denen das Leben in den Metropolen im Norden zu teuer geworden ist. © Tourismus San Antonio

Libanesisch-italienisch, texanisch-chinesisch

Tatsächlich ist die Stadt mit 1,8 Millionen Einwohnern so lebendig wie international. Seit jeher ist San Antonio vielfältig geprägt: mexikanisch, spanisch, britisch und deutsch. Und neuerdings vom Zuzug gut ausgebildeter Menschen, denen das Leben in den Metropolen im Norden oder im Silicon Valley zu teuer geworden ist.

Man trifft auf libanesisch-italienische Taxifahrer, Künstler aus der Ukraine, Ghana und Korea, es gibt ein japanisch-peruanisches Restaurant und ein texanisch-chinesisches. Die einzigartige Küche der Stadt heißt inzwischen nicht mehr TexMex, sondern TexNext.

Gleichzeitig ist das kulturelle Erbe der ältesten Stadt von Texas, gegründet 1718, stets sichtbar. Unübersehbar ist der lateinamerikanische Einfluss. Es gibt zahlreiche Salsabars, Mariachi-Gottesdienste und hispanische Festivals, an erster Stelle die Fiesta San Antonio und den Día de los Muertos. Der Historic Market Square, an dem seit dem frühen 19. Jahrhundert Frauen ihr hausgemachtes Essen verkauften, die „Chili-Queens“, ist heute der größte mexikanische Markt außerhalb von Mexiko, lebensfroh und laut.

2. November 2023, Parade am Día de los Muertos, dem Tag der Toten. Der mexikanische Feiertag ist auch einer der Hauptfeiertage in San Antonio. © Tourismus San Antonio

Einfach nicht perfekt

Zum anderen fällt – anders als in vielen amerikanischen Städten wie Atlanta oder Miami, wo trostlose Shoppingmalls entlang der großen Straßen nie zu enden scheinen – in San Antonio regelmäßig ursprüngliche Architektur ins Auge: viktorianische Holzvillen, bunt angemalte mexikanische Lehmhäuser, alte Backsteinspeicher oder ein Marmorpalais, selbst zwischen gesichtslosen Zweckbauten oder unter der hoch gelegten Stadtautobahn. Man mag das planlos nennen – oder einfach nicht perfekt.

Die siebtgrößte Stadt der USA ist jedoch sowieso gerade dabei, sich selbst neu zu erfinden, und das hat mit The Pearl zu tun. Es ist selten, dass ein einzelner Bebauungsplan die Kraft entwickelt, eine ganze Stadt wiederzubeleben, doch die ehemalige Brauerei am San Antonio River hat genau das geschafft.

Inzwischen gibt es derart viele gute Restaurants nicht nur in dem brummenden Viertel, sondern in der ganzen Stadt, man weiß kaum, wo man anfangen soll zu probieren. In The Pearl sollte man ein Abendessen bei „Ladino“ nicht verpassen, es serviert fabelhafte Küche aus dem östlichen Mittelmeer. Genauso wenig die Chips von Red Snapper-Kiemen mit Aioli im „Southerleigh“. Auch der Farmers Market mit zahlreichen Ständen und ausgelassener Stimmung am Samstagmorgen ist einen Besuch wert. Wer will, kann im CIA auch einen Kochkurs belegen.

Ein gutes so wie reichhaltiges Frühstück bekommt man in „La Panadería“ auf der Houston Street in Downtown. Die Auswahl an mexikanischem Brot und Kuchen ist riesig, unbedingt probieren sollte man Tequila-Mandel-Croissants. Vor dem Café stehen allerdings stets Leute Schlange, man muss etwas Geduld mitbringen.

Ebenfalls auf der Houston Street liegt das „Bohanan’s“, ein stilvolles, altmodisches Steakhouse der Spitzenklasse. Die Preise sind entsprechend, das Essen jedoch jeden Cent wert. Günstiger und sehr urig ist es um die Ecke im „Pinkerton“, einem der besten Barbecue-Lokale von Texas. Wer italienisch mag, sollte unbedingt bei „Tre Trattoria“ im „San Antonio Museum of Art“ Mittag essen. Die Vorspeisen und die Pasta sind fantastisch, ebenso der Blick von der Terrasse auf den River Walk.

Murals, also Wandmalereien, gibt es überall in der Stadt. Und sogar eine geführte Fahrradtour entlang vieler der Bilder. © Tourismus San Antonio

Richtung Downtown kommt man von The Pearl aus nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem Kayak oder Wassertaxi über den San Antonio River, der durch die Stadt fließt. Oder man geht zu Fuß oder fährt mit dem Fahrrad auf dem River Walk, der Hauptattraktion der Stadt. Die 1941 eröffnete Flusspromenade wurde 2013 von fünf auf 24 Kilometer verlängert und schlängelt sich unter diversen Brücken hindurch. Über alte Steintreppen gelangt man wieder hinauf auf Straßenniveau.

In Downtown ist der River Walk äußerst touristisch, ein Restaurant liegt neben dem anderen, voller Trubel und Elektrobooten davor auf dem Fluss. Weiter draußen, wie auf dem Weg zu den vier katholischen Missionen, ist er still und beschaulich, umstanden von Efeu, Eichen und Götterbäumen.

Das Alamo ist seit 2015 Weltkulturerbe. Ein großer Fan seiner Geschichte ist der britische Sänger Phil Collins. Seine Sammlung von Artekfakten im Wert von 60 Millionen Dollar hat der der Stiftung kürzlich geschenkt. © Tourismus San Antonio

Mitten in der Stadt liegt die ehemalige Missionsstation Alamo, die später zur Festung ausgebaut wurde. Sie ist der Ursprung der Stadt und seit 2015 Weltkulturerbe. 1836 fand hier die berüchtigte, blutige Schlacht statt, die Texas die Unabhängigkeit von Mexiko bescherte. 1845 trat der Staat den USA bei.

Obwohl heute nur noch die Kapelle und eine Baracke in einem eher kleinen Garten stehen, besuchen jährlich rund drei Millionen Menschen das Fort und machen es zu einer der meistbesuchten historischen Stätten des Landes. Die ganze Geschichte von Texas steckt in The Alamo, es ist eines der Wahrzeichen von San Antonio. Seit 2010 wird die Originalanlage wiederhergestellt und soll 2027 fertig werden, samt neuem Museum

Ein großer Sammler von Artefakten aller Art aus Alamo ist erstaunlicherweise der britische Sänger Phil Collins. Im vergangenen Jahr übergab er seine Sammlung im Wert von 60 Millionen Dollar an die Alamo Stiftung, rund zehn Prozent der Stücke sind schon im jetzigen Museum ausgestellt.

Reisetipps Anreise: Saisonaler Direktflug ab Frankfurt mit Condor dreimal die Woche (Mo, Mi, Fr) seit dem 17. Mai bis zum 6. September 2024. Unterkunft: Hotel Gibbs in Nähe des River Walks und direkt am Alamo Plaza. Am Flughafen Hotel Estancia del Norte im Kolonialstil, sehr große Zimmer mit Balkon zum Innenhof. Auf der Pearl Taco Tour erfährt man nicht nur alles über Tacos, sondern eigentlich alles über die kulinarische Geschichte von San Antonio. Während der Mural Ride Bike Tour lernt man nicht nur die Wandmalereien kennen, sondern viele ungewöhnliche Winkel in der Stadt. Mit dem San Antonio CityPASS gibt es Rabatte bei vielen Attraktionen.

Die vier Missionen aus dem 18. Jahrhundert erstrecken sich vom Stadtzentrum über fast zwölf Kilometer nach Süden. Radfahrer können entlang des Flusses auf dem River Walk und von dort zu jeder Mission radeln, es gibt kombinierte Tagestickets für Fahrradverleih und geführte Touren. Die kleineren Missionen Espada, San Juan und Concepción kann man gut selbst erkunden, für die größte und am besten restaurierte Mission San José ist eine geführte Tour hingegen sinnvoll.

Die Mission San José und die drei weiteren katholischen Missionen Concepción, Espada und San Juan zählen ebenfalls zum Weltkulturerbe. © IMAGO/xcm2012x

Nicht weit entfernt von The Alamo befindet sich in dem Gebäude der ehemaligen öffentlichen Stadtbibliothek das „Briscoe Western Art Museum“. Die erst zehn Jahre alte Sammlung umfasst Gemälde, Skulpturen, unterschiedlichste Sporen, silberbeschlagene Sättel und Kleidung von der spanischen Eroberung bis in die Neuzeit. Die Präsentation dreht sich jedoch nicht um die Chronologie der Eroberung des Westens, sondern um die Folgen derselben, zum Beispiel die Bedeutung der Buffalo Soldiers, wie die amerikanischen Ureinwohner die Soldaten der afroamerikanischen Einheiten in der Armee der Nordstaaten nannten.



Diese Reise wurde unterstützt von VisitSanAntonio.

Die Chili-Queens

Das Eintopfgericht Chili con carne kommt aus San Antonio. Seit 1977 ist es das texanische Staatsgericht. © Annett Heide/TSP

Was sich sonst noch lohnt? Ein Basketballspiel der San Antonio Spurs anschauen, dem einzigen Profiteam der Stadt mit dem aufsteigenden Superstar Victor Wembanyama. Die Straßenkunstszene von San Antonio auf der etwa zwölf Kilometer langen „Mural Ride Bike Tour“ kennenlernen. Ein Ausflug ins sanft wellige Texas Hill Country, beispielsweise auf die „Natural Bridge Wildlife Ranch“.

Schon stehen weitere Änderungen an in dieser Stadt, die sich so rasant entwickelt wie kaum eine zweite in den USA. Die San Antonio Spurs sollen eine neue Basketballarena im Stadtzentrum bekommen. The Hemisfair, das trist vor sich hin dümpelnde Gelände der Weltausstellung von 1968, soll komplett modernisiert werden, beginnend mit der Eröffnung von „The Monarch“, einem 17-stöckigen Hotel in Form eines Schmetterlings im nächsten Jahr. Auch von einem professionellen Baseballteam für die Stadt ist die Rede.

In dem Haus von Carl Hilmar Günther, dem Gründer der in den USA bekannten Mehlfirma „Pioneer Flour Mills“, im ehemals deutschen Viertel King William, kann man heute sehr gut frühstücken. © Tourismus San Antonio

Im Witte-Museum, einem Naturkundemuseum, lernt man unterdessen, dass es nur wenige Orte auf der Welt gibt, wo es so viele Höhlenmalerei gibt wie in Texas. Und Dinosaurierspuren. Zu der berühmten Höhle „Weißer Schamane“, dreieinhalb Autostunden entfernt und schwer erreichbar, bietet das Museum geführte Touren an. Außerdem wird im „Witte“ auch die Geschichte der Chili-Queens dargestellt, die Chili con Carne nach San Antonio brachten, seit 1977 übrigens texanisches Staatsgericht, und ebenfalls die Geschichte der Deutschen in Texas.

Die Sauerkrautkurve

Claus Heide (li.) und David Uhler vom Beethoven-Männerchor, gegründet 1867. Noch heute hat er um die 450 Mitglieder. © Annett Heide/TSP

Man kann sie sich aber auch bei Sauerkraut und Leberkäse im Biergarten des „Beethoven-Männerchor“ von Claus Heide (weder verwandt noch verschwägert mit der Autorin) erzählen lassen. Er war 35 Jahre lang Präsident des 1867 gegründeten Chores, der heute um die 450 Mitglieder hat, wenn auch nur aktiv 15 Mitglieder im Männerchor singen und 30 im Damenchor. Einmal im Monat gibt er ein Gartenkonzert und manchmal geht er auf Tournee in Deutschland und sogar in den Nachbarländern.

„Es singen nicht nur Deutsche bei uns“, sagt Heide, „sondern Leute, die gerne Beethoven und Schubert mögen.“ Doch es gehe um viel mehr als den Chor, um Essen, Zusammensein, Geselligkeit. Der Ingenieur aus Fallingbostel in Niedersachsen, 83 Jahre alt, kam 1965 gemeinsam mit seinem Bruder in Houston an, wie er erzählt. Das ungezwungene Leben dort gefiel ihm damals so gut, dass er blieb. Doch die deutsche Kultur, die Texas schon immer geprägt habe, die will er so lange wie möglich am Leben erhalten.

Die Gegend, in der der Chor seinen Sitz hat, in einer alten Villa in einem großen Garten, der King William District, sei früher mal das deutsche Viertel gewesen, erzählt er weiter. Im historischen Haus von Carl Hilmar Günther, dem Gründer der in den USA bekannten Mehlfirma „Pioneer Flour Mills“, könne man heute sehr gut frühstücken. „All die schönen viktorianischen Häuser wurden von deutschen Kaufleuten gebaut. Wir nennen das deshalb hier auch die Sauerkrautkurve.“