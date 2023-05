Landschaft der schönen Ausblicke Bergwandern auf der Halbinsel Mönchgut

Der Aufstieg über die 154 gusseisernen Stufen zur Aussichtsplattform hat sich gelohnt. Zu unseren Füßen liegt eine Vorschau auf die nächsten Tage. Vor der Turmplattform des Jagdschlosses Granitz, 144 Meter über dem Meer gelegen, erstreckt sich das Gebiet, in dem wir drei Tage lang wandern werden: die dunklen Baumwipfel der Granitz, von Alleen durchzogene Felder, der Neuensiener und der Selliner See und dahinter die drei Landzungen, die wie die Zehen einer Kralle in die Ostsee ragen: Reddevitz, Groß Zicker und Klein Zicker.