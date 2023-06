Mit Peter Zumthor durch den Bregenzerwald Der Architekt, der den Hölzern vertraut

Vielleicht ist es so: Im Bregenzerwald, den Wald schon im Namen, sind viele Hänge lauschig grün bewipfelt. Die Bäume produzieren Holz, das Holz verlangt seit jeher nach Tischlern, die Tischler fallen den Architekten auf. Gefallen ihnen. Sie liefern Peter Zumthor, der Mitte der Neunziger gerade das Kunsthaus Bregenz baut, außergewöhnliche Qualität. So sehr schätzt er ihre Arbeit, dass er in den folgenden mehr als 26 Jahren bis heute mit denselben Handwerkern zusammenarbeitet. Für Bauten in der ganzen Welt. Da ist er längst Pritzker-Preisträger, berühmt für seine „slow architecture“, bekannt als Künstler unter den Architekten, umgeben von einer Aura poetischer Andersartigkeit.