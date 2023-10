Oben auf dem Berg wirds politisch Olympia spaltet Livigno

Zwei schrille Pfiffe durchbrechen kurz hintereinander die morgendliche Stille. Etwas weiter oben am Berg sind weitere Warngeräusche zu hören, dann kommt Bewegung in den Hang. Mehrere aufgeschreckte Murmeltiere bringen sich in Sicherheit, springen in ihre Verstecke und Höhlen. Nur ein mutiges Exemplar beobachtet die Szene noch kurz, dann verschwindet auch das letzte Tier.