Wachsfiguren, Whisky, Weihnachtsstimmung In diesem Luxushotel ist jeden Tag Festtagslaune

In Schottland erzählen sie sich eine Geschichte: In der Weihnachtsnacht, so sagen sie, dürfe der Kamin im heimischen Anwesen auf keinen Fall ausgehen. Nur ein Feuer und die damit verbundene Hitze halte marodierende böse Elfen davon ab, durch den Kamin ins Haus einzusteigen und dort Unheil anzurichten.