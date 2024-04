Weltklassekunst in der Provinz Das Ländle hat Geschmäckle

Zielstrebig durchqueren die beiden Jungs den abgedunkelten Saal. Sie wissen, wohin sie wollen: zu den LCD-Billboards im hinteren Raum. Mit ihren schwarzen Schlabberhosen und den Basecaps auf dem Kopf würde man sie eher auf der Skaterpiste als in einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst vermuten. Als eine Besucherin anhebt, ihnen die Videoarbeit zu erklären, warum sich da wilde Tiere in Motel-Zimmern tummeln oder ein Reh die Minibar abräumt, winkt einer der Jungs ab: Er hat die Arbeit von Doug Aitken doch schon gesehen. Jetzt will er sie seinem Kumpel zeigen.