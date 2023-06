Wo Goethe und Donald Duck sich Gute Nacht sagen Eine Tour durchs unterschätzte Fichtelgebirge

Viele Reisende rauschen am Fichtelgebirge auf dem Weg Richtung Süden einfach so vorbei. Sie verpassen eine Region, die mit 1600 Quadratkilometern nicht besonders groß sein mag. Aber sie ist Mittelgebirge gewordene Pralinenschachtel: vielseitig und für viele Überraschungen gut. Ein wunderbares Wandergebiet, dessen Wege mal lieblich sind, mal schroff und auf denen der Wanderer fast immer in die Einsamkeit eintaucht