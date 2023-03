Wo Leonard Cohen und die Wainwrights wohnen Zu Hause bei Kanadas Musikadel

Es ist düster und verqualmt im La Sala Rossa, einem Club auf dem Saint Laurent Boulevard in Montréal. Der Bass trifft direkt in die Magengrube, der Rhythmus ist so schwerfällig, als wate man durch Treibsand. Auf der winzigen Bühne spielen Grim Streaker angespitzten Punk. Man sieht die Band nur, wenn das Strobolicht sie erwischt: Die Jungs an den Instrumenten sehen aus, als hätten sie sich im Physik-Leistungskurs kennengelernt. Ihre Frontfrau, Amalia Bushell, bellt im Stakkato unverständliche Laute ins Mikro.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden