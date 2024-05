Rentnerparadies Thailand So lebt ein Deutscher von 1800 Euro

Den unverstellten Meerblick von seiner Terrasse auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui schätzt Florenz Kittel besonders. Zumal er dafür aktuell vergleichbar wenig zahlt. Für umgerechnet knapp 430 Euro hat der Rentner aus Nordrhein-Westfalen sein 120-Quadratmeter-Haus an der Nordküste der Tropeninsel gemietet.

Seit Anfang 2020 sind die Wohnkosten für den Rentner um mehr als 100 Euro gesunken: Zum einen weil der Vermieter seit der Pandemie etwas weniger verlangt. Zum anderen weil der Wechselkurs zwischen Euro und thailändischem Baht derzeit besonders günstig ist. Kittels Plan für einen entspannten Ruhestand unter Palmen scheint aufzugehen: „Ich will für immer hier bleiben“, sagt der 69-Jährige.

Er gehört zu den Tausenden von deutschen Rentnern, die in Thailand leben und sich dort momentan in einer finanziell komfortablen Situation wiederfinden. Die Schwäche der Landeswährung in Kombination mit sinkenden Preisen könnte dazu führen, dass Thailand seinen Ruf wiedererlangt, ein Auswanderungsziel mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein.

Ich habe eine super Abfindung bekommen und es wurde mir dann schnell klar: Ich kann damit auskommen, ohne jemals wieder zu arbeiten. Florenz Kittel, Rentner aus Nordrhein-Westfalen, der jetzt in Thailand lebt

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich die Situation in Thailand für deutsche Auswanderer grundlegend gewandelt. Noch im Jahr 2019 bekamen deutsche Ruheständler für jeden Euro aus der deutschen Rentenkasse lediglich 33 Baht. Das machte das Leben in dem Tropenstaat ungewöhnlich teuer. Anfang Mai dieses Jahres gab es nun knapp 40 Baht pro Euro, also rund 20 Prozent mehr.

Gleichzeitig ist die Inflation in Thailand aktuell kein Thema mehr. So sanken im März die Verbraucherpreise in dem südostasiatischen Land den sechsten Monat in Folge, zuletzt um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch 2023 war Thailands Inflationsrate mit 1,2 Prozent vergleichsweise niedrig gewesen. In Deutschland hatten Rentner im gleichen Jahr mit einem Preisplus von 5,9 Prozent zu kämpfen.

Auswanderer Kittel kann sich mit seiner deutschen Rente von rund 1800 Euro monatlich in Thailand ein angenehmes Leben leisten: Mit seiner Partnerin, die aus Thailand stammt, geht er mehrmals in der Woche auswärts essen in thailändischen Lokalen, die etwas günstiger sind. Von Zeit zu Zeit leisten sich die beiden aber auch europäische Küche. Mit seinem Auto macht sich der Ruheständler zudem auf zu längeren Reisen durchs Land.

Sein Youtube-Kanal hat 34.000 Abonnenten

Der frühere Maschinenbautechniker zog bereits 2014 nach Thailand als Folge eines Stellenabbaus bei seinem früheren Arbeitgeber. „Ich habe eine super Abfindung bekommen und es wurde mir dann schnell klar: Ich kann damit auskommen, ohne jemals wieder zu arbeiten“, sagt er. So verkaufte er seine Wohnung in Deutschland und organisierte den Umzug binnen weniger Monate.

Unter den Deutschen, die auf der Insel leben, gehört er inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern: Kittel betreibt einen Kanal auf Youtube. Dort informiert er seine mehr als 34.000 Abonnenten regelmäßig über den Alltag als Rentner im Lande. Videos, in denen er konkret aufschlüsselt, was in seiner Wahlheimat wie viel kostet, gehören zu seinen erfolgreichsten Beiträgen. So rechnet er vor: Rund 300 Euro müsse man monatlich für Wohnung und Nebenkosten mindestens einplanen.

Knapp 200 Euro führt er als Minimum für Lebensmitteleinkäufe und Kleidung auf und noch einmal so viel für Restaurantbesuche. Die Gesundheitskosten kommen auf rund 250 Euro für Medikamente, Arztbesuche und eine private Krankenversicherung. Letztere deckt in Thailand in der Regel nur stationäre Aufenthalte ab und schließt Vorerkrankungen aus. Hinzu kommen weiter benötigte Finanzmittel für Visagebühren, Mobilität sowie für einen Handyvertrag und Internetanschluss.

1000 Euro im Monat reichen nicht

Kittel rät Ruheständlern, die sich in Thailand niederlassen wollen, nicht allzu knapp zu kalkulieren: „Es ist eine irre Vorstellung, dass manche Menschen glauben, sie könnten hier mit weniger als 1000 Euro locker über die Runden kommen“, sagt er. 1500 Euro im Monat sieht er als realistischer an.

80.000 Dollar, so viel braucht man mindestens, um ein Zehn-Jahres-Visum zu beantragen.

Die thailändischen Behörden sehen das ähnlich. Ein Rentnervisum, das ein Jahr gilt und beliebig oft erneuert werden kann, vergeben sie nur an über 50-Jährige, die monatliche Bezüge von mindestens 65.000 Baht (aktuell rund 1650 Euro) vorweisen können. Alternativ reicht ein Nachweis von einem Guthaben von rund 20.000 Euro auf einem thailändischen Bankkonto. Der Nachweis über das bereitliegende Geld muss jährlich erbracht werden.

Vorteile gibt es auch für besonders wohlhabende Rentner, die ein spezielles Zehnjahresvisum in der Kategorie „Wealthy Pensioners“ beantragen können. Voraussetzungen sind laut dem zuständigen Thailand Board of Investment jährliche Rentenzahlungen oder andere passive Einkommen in Höhe von mindestens 80.000 Dollar. Wer auf mindestens 40.000 Dollar im Jahr kommt, hat ebenfalls Chancen auf das Reichenvisum: Nötig ist in diesem Fall eine Investition von mindestens 250.000 Dollar in thailändische Staatsanleihen oder dortige Immobilien. Möglich wäre für diesen Betrag etwa der Erwerb einer modernen Wohnung in Bangkok mit zwei Schlafzimmern im Stadtzentrum.

Doch Auswanderer Kittel und viele andere deutsche Rentner bevorzugen das ruhigere Inselleben. „Ich bin hier viel im Freien und bekomme viel Sonne ab – das Leben ist fantastisch“, sagt Kittel. Mit Deutschland hat er hingegen abgeschlossen.

Das letzte Mal war er vor neun Jahren in der Heimat, hält mit seinen Verwandten über Videotelefonate Kontakt. Denn weite Reisen will er sich nicht mehr zumuten. „Wer mich sehen will, kann ja auch hierherkommen“, lautet seine Devise.

(Der Text erschien zuerst im Handelsblatt.)