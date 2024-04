Roberto Cavalli ist tot Der Zirkusdirektor im Modezirkus

Um es verkürzt zu sagen: Sex war etwas, das es im Hause Cavalli im Übermaß gab. Nicht nur, dass die Kleider mehr zeigten, als verbargen, auch der Stoff selbst war durchscheinend und gern mit animalischen Mustern bedruckt. In den ohnehin schon hedonistischen 1990er Jahren pflegte Roberto Cavalli seinen Ruf, mit seinen Schauen in Mailand immer noch einen draufzusetzen: die schwülstigsten Muster, die höchsten Absätze, die größten Föhnfrisuren, die dicksten Pelze.

Der Designer selbst passte perfekt zu dieser Inszenierung: Stets braungebrannt mit getönter Brille, in zweiter Ehe verheiratet mit Eva Düringer, einer Miss Universum. Natürlich besaß er nicht nur mehrere Sportwagen, für seine Yacht „Freedom“ dienten ihm Batman-Filme als Inspiration. Auf seinem 23 Hektar großen Anwesen in der Toskana waren ein Weingut, ein Gestüt mit Italiens besten Rennpferden und ein Zoo mit Affen und Tigern untergebracht.

Roberto Cavalli mit Model Karolina Kurkova im Jahr 2012. © imago/ZUMA Press/IMAGO/Nancy Kaszerman

Der Florentiner hat aber nicht nur die Übertreibung in die Mode eingeführt, auch das Leopardenmuster in der Massenmode haben wir ihm zu verdanken. Schon während seines Studiums an der Florentiner Kunstakademie begann er Muster auf Leder zu drucken. So wie es das britische Magazin ID schildert, ganz bescheiden auf einer Platte zum Tischtennis spielen – einer Freizeitbeschäftigung, für die Cavalli sich in späteren Jahren wahrscheinlich in Grund und Boden geschämt hätte.

Dafür war sein ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse des Jetsets einfach zu ausgeprägt. Anfang der 1970 eröffnete er seine erste Boutique in Saint Tropez. Sophia Loren und Brigitte Bardot gehörten zu seinen ersten Kundinnen.

Der italienische Modedesigner Roberto Cavalli nimmt den Applaus des Publikums entgegen, nachdem er im Rahmen der Mailänder Modewoche die Roberto-Cavalli-Herrenkollektion für Frühjahr/Sommer 2015 präsentiert hat. © dpa/Luca Bruno

Er versorgte seine Kundschaft mit Hippie-Couture und Patchworkkleider, überstand die eher zugeknöpften 1980er Jahre als Außenseiter, um in den 1990er Jahren alles nach vorne zu werfen, was sich Stars und Sternchen von ihm wünschten. Jennifer Lopez, Victoria Beckham und Britney Spears ließen sich und ihre Körper in Cavalli-Kleidern feiern. Roberto Cavalli ging in die vollen – auch geschäftlich.

Unter seinem Namen verkaufte er alles, womit sich Geld machen ließ, nicht nur naheliegendes wie Parfüm und Sonnenbrillen, sondern auch Hundeaccessoires, Spirituosen, Restaurants und Mitgliedschaften in seinem Club. Aber er brachte den Sex nicht nur in flatternden Kleidern unter, er war auch einer der ersten, der knallenge Jeans mit Stretch verkaufte.

Das deutsche Model Eva Padberg, der italienische Designer Roberto Cavalli und das italienische Model Eva Riccobono während des Life Balls 2013 auf dem Wiener Rathausplatz. © dpa/Georg Hochmuth

Sein Stern begann in den späten 2000ern zu sinken, so sehr das die Familie Cavalli 2014 90 Prozent der Firmenanteile an einen Investor verkaufen musste. Die Zeit des offensiven Sexappeals war vorbei, also versuchten es die neuen Besitzer mit subtiler Erotik.

Nur noch Jaguar von Cavalli unter Paul Surridge. © promo

Der britische Designer Paul Surridge räumte buchstäblich auf und verwendete nur noch ein Tierfellmuster pro Saison – erst Zebra dann Jaguar, dann Ozelot. „Weniger ist mehr“ diese Medizin scheint bei Cavalli wirkungslos zu sein – nur ein Jahr später war die Marke bankrott.

Jetzt ist der Sizilianer Fausto Puglisi am Ruder und entwirft wieder mit großer Geste. Er ist ein großer Verehrer von Cavallis Kunst. In einem Statement des Unternehmens ließ Puglisi am Freitag verlauten: „Lieber Roberto, ich weiß, dass du vielleicht physisch nicht mehr bei uns ist, aber deinen Geist werde ich immer bei mir spüren.“