Tagesspiegel Plus Schafft den Frauen-Feiertag ab! : Emanzipation geht nämlich anders

In der DDR gab’s am 8. März Blumen für die Kolleginnen, heute können sich Frauen fragen, was sie am 8. März für die Kinder kochen sollen, denn die Kitas und Schulen haben zu. Das ist doch kein Gewinn.