Schauspielerin Iris Berben im Interview „Ich wehre mich dagegen, dass man als Frau per se immer das Opfer sein soll“

Frau Berben, in Ihrem neuen Film „791 KM“ fahren fünf fremde Menschen mit dem Taxi von München nach Hamburg, weil die Bahn wegen eines Sturms ausfällt. Haben Sie mal eine vergleichbare Fahrt hinter sich gebracht?

Ganz so lange nicht, aber auf einem Flug nach Neapel wurde die Maschine von einem Blitz getroffen. Horror. Ein schreckliches Scheppern. Alle Szenarien durchgespielt. Notlandung in Rom. Aufatmen! Von da aus dann drei Stunden mit dem Taxi weiter nach Neapel. Wir waren nur zu zweit, mein damaliger Lebensgefährte und ich.