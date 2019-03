„In die Knie“, ruft Laura. Alles Gewicht drücke sich beim Eislaufen idealerweise nach unten, in das Eis hinein, von ihm ab. Es ist damit eher wie Tango, weniger wie Ballett, das nach oben strebt. Und dieser Tipp ist großartig, denn er verändert alles. Auf dem Eis, sagt Laura, funktionieren Figuren nur, wenn man sein Körpergewicht eindeutig verteilt. Ein Standbein, ein Spielbein. Dann fährt Laura eine Weile eierig herum, bis man merkt: Okay, sie macht einen nach. Tolle Gelegenheit, die eigenen Fehler zu sehen.

Die zwei „Eismeister“ des Hotels, die im Sommer die Gärtner sind und im Winter tagsüber schlafen, haben in der Nacht heinzelmanngleich mit Reisigbesen den frisch fallenden Schnee von der Eisfläche gebürstet. Keine Bande unterbricht den Blick ins Tal. Diese Eisbahn ist der Infinity-Pool des Winters.

Die Großzügigkeit, der Überfluss der Epoche, als die Engländer gerade den Alpentourismus begründet hatten, steckt für immer in den riesigen Treppenhäusern des Hotels, in den überbreiten Fluren, durch die man bei Bedarf jederzeit einen Flügel schieben könnte. Angenommen, man kommt zum Beispiel aus einem Wüstenstaat, dann kann man seine Pelze hier bis zum nächsten Urlaub hängen lassen. Hunde- und Katzenfutter ist beim Zimmerkellner zu bestellen. Im getäfelten Aufzug wird vor Dachlawinen gewarnt, hinter dem Haus surrt der eigene Skilift los.

Solange hier der Schnee rieselt, geht es dem Ort gut

„Ach, wenn es zu schön ist, gehen die Leute Skilaufen“, sagt Laura. Sie ist 30 Jahre alt, arbeitet vormittags als Architektin in einem Büro und nachmittags von zwei bis fünf auf dem Eis, weil sie es nicht lassen kann. Sie lehrt Kinder, deren Eltern ehrgeizig sagen, jetzt sind wir schon einmal hier und haben Ferien, da wäre es doch schade, wenn das Kind die Zeit nicht zum Lernen nutzte.

Erwachsene kommen, wenn es zu neblig ist, um weiter oben Ski zu fahren. Leute, die ohnehin sportlich sind, können gut Schlittschuhlaufen lernen, im Prinzip in jedem Alter, sagt Laura. Ähnlich wie beim Tangotanzen behalte man seine Eleganz und trainiere ganz großartig die Balance. Auch, wenn es natürlich etwas dauert, bis es so unangestrengt aussieht wie bei ihr. Und passt es nicht plötzlich wieder in den Zeitgeist der Reduktion?

Laura scheint das Gegenteil von St. Moritz zu sein, wo das Geld zwar nicht auf der Straße liegt, aber vom Himmel fällt. Denn solange hier der Schnee rieselt, geht es dem Ort gut. Noch. Einige Ladengeschäfte stehen bereits leer in diesem Städtchen von 5000 Einwohnern, das zur Saison um das Vierfache anschwillt.

Offenbar beeindruckt die Zahl nicht mehr. „Ist St. Moritz passé?“, fragte die „NZZ“ ketzerisch im Januar. Schließlich seien die Übernachtungen gegenüber 1985 um ein Drittel gesunken, die Immobilienpreise fallen auch. Der Ortskern, so die Schweizer Journalisten, sehe doch mit seinen Architektursünden aus wie ein Birchermüsli! Rolf Sachs, der Sohn des Lebemanns Gunter Sachs, antwortete: „Einverstanden. Da unten brauchte es mal eine Bombe.“

Lieber weniger, dafür vom Richtigen

„Und jetzt immer wieder üben“, ruft Laura. Also auf der Außenkante des linken Schuhs rückwärts einen Kreis fahren - in die Knie! - und dann das rechte Spielbein links locker davorsetzen. Und dann - Wunder sind möglich! - alles Gewicht auf die Innenkante des rechten Schuhs. Ha! Das ist Magie! Jetzt bloß nicht mit den Armen wedeln!

Eleganz heißt ja vor allem, auf überflüssigen Ballast zu verzichten. Lieber weniger, dafür vom Richtigen. Hier treffen sich in der Saison große Familien, manche in dritter Generation, manche mit mehreren Generationen auf einmal, und jede kurvt einmal auf dem Eis herum.

Nach dem Eislauf ist vor dem Eiswürfel. Foto: Suvretta House

Vielleicht wird, wenn die Gletscher abgeschmolzen sind, nur noch das Eislaufen übrigbleiben, wenn die Schneegrenze wegen der Klimaerwärmung von Jahr zu Jahr höher rutscht. Vielleicht wird der Wintersport, der mit Eislaufen begann, auch mit Eislaufen aufhören, inklusive einer kompletten Simulation von Winter.

Laura Copes hält das Licht für das Schönste an ihrer Arbeit. Wenn die Berge am späten Nachmittag beginnen, blaurosa in die Dunkelheit zu treiben. Erhaben. Erhebend. Jeden Tag ein natürlicher Sundowner auf Eis