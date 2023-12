Schon wieder ein Jahr vorbei! So verlängern Sie Ihr Leben (zumindest subjektiv)

Herr Geißler, bald ist 2023 vorbei. Warum hat man am Ende eines Jahres oft das Gefühl, dass es rasend schnell vergangen ist?

Weil vermutlich viel passiert ist – aber nicht viel Neues. Wirklich tiefgreifende Erfahrungen dehnen unser Zeitempfinden, Schicksalsschläge zum Beispiel oder biografisch einschneidende Ereignisse wie ein neuer Job oder ein Sabbatical. In unserem Alltag sind wir aber oft sehr vielen kleineren, schnell aufeinanderfolgenden Reizen ausgesetzt: Noch schnell etwas fertig machen, hier klingelt was, da ruft jemand an. Unser Gehirn kennt diese Reize schon, hakt sie ab, wir wissen, was zu tun ist. Und so kann sich ein sehr volles Leben trotzdem so anfühlen, als würde es sehr schnell vergehen.