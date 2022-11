Schuster tritt dritte Amtszeit an Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland wiedergewählt

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist am Sonntag in seinem Amt bestätigt worden. Das Präsidium des Zentralrats wählte den 68-jährigen Mediziner aus Würzburg einstimmig für weitere vier Jahre. Schuster tritt damit seine dritte Amtszeit an.

Nach seiner Wahl kündigte der seit 2014 amtierende Schuster an, er wolle in seiner dritten Amtszeit als Präsident „die positiven Elemente des Judentums“ in Deutschland stärker in den Vordergrund stellen.

Wir wollen nicht immer nur moralischer Mahner sein, sondern Antworten auf die gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit finden und damit auch Begegnungen schaffen und Vorurteile abbauen. Josef Schuster

Im Zentrum dieses Bemühens stehe die Eröffnung der Jüdischen Akademie des Zentralrats in Frankfurt am Main, die für das Frühjahr 2024 geplant ist, sagte Schuster weiter. „Mir geht es auch darum, die Arbeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft stetig weiterzuentwickeln.“

Als Vizepräsidenten wurden bei der Wahl Mark Dainow (Offenbach) und Abraham Lehrer (Köln) ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. (AFP)

