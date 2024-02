Sexyness statt Sofalook Warum wollen plötzlich alle aussehen wie Gangster-Gattinnen?

Wer sich im vergangenen Jahr in Shoppingmalls, Hörsälen, Büros, auf Instagram oder an anderen Orten der modernen Zivilisation aufgehalten hat, der hat sie gesehen: Frauen mit zum strengen Dutt gebundenen Haaren, mit dünnen Gold- oder Silberkreolen und dezentem Make-up, in beiger, eher schlichter Kleidung. Gepflegt sah das aus und gleichzeitig zurückhaltend. „Clean Girl“ hieß dieser zuletzt alles bestimmenden Look: sauberes Mädchen. Doch damit soll es nun vorbei sein.