Sie sagen, Ihre Arbeit bestehe darin, vier Stunden am Klavier zu sitzen, sich drei Stunden und 45 Minuten darüber zu ärgern, dass Sie nichts schaffen, und sich in den letzten 15 Minuten über eine gelungene Zeile zu freuen. Was geht dabei in Ihrem Kopf vor?

Eine Stimme raunt: Du bist verdammt scheiße, du kannst deinen Job nicht, du wirst nie wieder einen guten Song schreiben. Ich fange um zehn Uhr abends an, hocke am Klavier, spiele mit Ideen, plötzlich ist es vier Uhr morgens, und ich habe nichts auf die Reihe gekriegt.

Gary Barlow behauptet, er habe den Take-That-Hit „Back for Good“ innerhalb von 15 Minuten geschrieben. Was machen Sie falsch?

„Someone You Loved“ hat Monate gedauert, bis er fertig war. Es gibt einfach unterschiedliche Arten zu schreiben. Für mich entfaltet sich die Magie erst in einem langen Findungsprozess.

Wie beginnen Sie?

Ich spiele ein paar Akkorde am Klavier, dazu murmele ich Fantasietexte, blablabla, dann schaue ich, ob etwas hängen bleibt. Reines Experimentieren. Ich glaube nicht an Handbücher, die einem erzählen wollen, wie Songwriting funktioniert. Niemand weiß, wie man einen Hit schreibt, man hat einfach nur Glück.

Ihre Erfolgsformel: traurige Lieder singen. Weil die einfacher zu schreiben sind?

Definitiv. Sie denken mehr nach, wenn Sie traurig sind, analysieren jedes Detail. Haben Sie Bombenlaune, denken Sie höchstens, schön, ich gehe jetzt mal mit dem Hund raus. Melancholie ist ein wichtiges Gefühl. Mir gefallen diese Sonntagabende, wenn ich plötzlich traurig werde, an die Menschen denke, mit denen ich zur Schule gegangen bin und die ich seitdem kaum noch sehe.

Verraten Sie uns einen guten Wehmutssong?

„From Under Liquid Glass“ von der britischen Band Peace, da geht es um genau dieses Gefühl. Dass jeder um einen herum sich weiterentwickelt, nur man selbst noch an den Ort gefesselt ist, an dem man aufgewachsen ist. Ich halte es für eines der besten Lieder aus den vergangenen 15 Jahren. Ich kann mir diesen Typen gut vorstellen, wie er einsam im Schlafzimmer hockt und über die anderen nachdenkt, die aus ihrem Leben was machen.

Bewegt Sie das?

Ich gucke mir die Instagram-Seiten alter Mitschüler an und denke, wie weit wir uns auseinandergelebt haben. Sie werden Fremde, bauen Häuser und haben Kinder. Ich fühle mich noch wie eines, ich könnte nicht daran denken, welche aufzuziehen. Wir werden erwachsen. Ich will das nicht, ich reiße lieber Schamhaarwitze im Internet.

Ihren Heimatort Bathgate könnten Sie als Musikstar schon langsam hinter sich lassen.

Ganz sicher will ich mich dort nicht niederlassen. Ich kann mich nicht mit der Vorstellung anfreunden, am selben Ort zu sterben, an dem ich aufgewachsen bin. Das macht mich fertig. Wenigstens nach Glasgow sollte ich es schaffen. Ich bin mir unsicher, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass ich für den Rest meines Lebens Musiker sein kann, sondern nur für die absehbare Zukunft.

Für einen Popstar klingen Sie wenig zuversichtlich.

Ich muss realistisch bleiben. Wenn es nicht dieses Team um mich herum gegeben hätte, säße ich immer noch in der Wohnung meiner Eltern. Ich bin kein ehrgeiziger Mensch.

Sie sind träge?

Ich bin ein Faulpelz. Eine Lehrerin hat zu meiner Mutter mal gesagt: Ihr Sohn lehnt sich so gerne zurück, dass er fast zur Horizontalen wird.

Bisher sind Sie auch nicht aus der elterlichen Wohnung ausgezogen.

Hey, ich habe eine gute Ausrede. Ich bin drei Tage pro Monat in Schottland. Manchmal überlege ich, eine Wohnung zu kaufen. Nur was soll ich damit, wenn ich sie kaum nutzen kann?

Wo möchten Sie gern leben?

Ich würde meine Zeit gern zwischen Glasgow und Los Angeles aufteilen. Aber erst mal kleine Schritte. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ein Wäschetrockner angeht.