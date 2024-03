Sind Fetische noch ein Tabu? „Manche Leute offenbaren sich erst nach 30 Jahren“

Frau Pflumm, in den letzten Jahren sind Begriffe wie Fetisch und Kink in die Mitte der Gesellschaft gerückt: „Fetish-Fashion“ ist auf Laufstegen, als Dresscode bei Partys und bei H&M zu sehen. Als Sexualtherapeutin haben Sie sich auf die Themen Fetisch und Kinks spezialisiert. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich?

Der Fetisch in der klassischen Definition ist die sexuelle Erregung durch ein unbelebtes Objekt oder einen Körperteil. Der Begriff Kink kommt aus dem Englischen, bedeutet Knick und beschreibt damit erst mal nur eine unkonventionelle sexuelle Vorliebe.

Die Expertin Carina Pflumm ist Sexualtherapeutin und -beraterin in Dresden. Ihre Schwerpunkte sind die Alternative Sexualität und sexuelle Randbereiche, zu denen unter anderem BDSM und Fetische zählen. Zu diesen Themen ist sie außerdem als Dozentin tätig und bietet Weiterbildungen für Sexualtherapeuten an. Derzeit möchte sie lieber kein Foto von sich öffentlich zeigen. Mehr Informationen unter lustundleid.de.