So heiß es wird es am Wochenende Deutscher Wetterdienst warnt vor hoher Wärmebelastung und kräftigen Gewittern

Überschwemmungen, überflutete Keller, ausgefallene Flüge: Insbesondere in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern hinterließen die Gewitter in den vergangenen Tagen Spuren. Für Samstag und Sonntag kann in dieser Hinsicht derzeit Entwarnung gegeben werden.

Es sieht danach aus, dass weite Teile Deutschlands am Wochenende von weiteren Gewittern verschont bleiben werden. Nur im Norden dürfte es krachen – und es dürfte verbreitet unangenehm heiß werden.

Hitze am Samstag

Am Samstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer „hohen Wärmebelastung“ in Deutschland, mit Ausnahme des Nordwestens. Die Belastung steht dabei auch in Zusammenhang mit der Schwüle. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto größer die empfundene Belastung.

Kiel: 27 Grad

Bremen: 30 Grad

Hamburg: 30 Grad

Münster: 29 Grad

Köln: 29 Grad

Düsseldorf: 29 Grad

Frankfurt am Main: 31 Grad

Hannover: 31 Grad

Berlin: 32 Grad

Potsdam: 32 Grad

Frankfurt/Oder: 31 Grad

Cottbus: 32 Grad

Dresden: 33 Grad

Fichtelberg: 24 Grad

Leipzig: 33 Grad

Erfurt: 33 Grad

Gera: 33 Grad

Rheinstetten: 32 Grad

München: 32 Grad

Augsburg: 33 Grad

Stötten: 32 Grad

Stuttgart: 34 Grad

Konstanz: 34 Grad

Freiburg: 33 Grad

Was man bei Hitze tun sollte Vor allem die gefühlte Hitze kann eine hohe Belastung für den Körper sein. Entscheidend ist dabei unter anderem die Luftfeuchtigkeit. Je höher sie ausfällt, desto höher ist die Belastung. Das Gesundheitsrisiko bei Hitze kann durch folgende Maßnahmen verringert werden: Mehr als sonst trinken – möglichst mineralstoffhaltige Getränke (zum Beispiel verdünnte Säfte)

Leicht verdauliche Speisen essen (Salate, Obst, Gemüse)

Sich körperlich nicht stark anstrengen

Eine Kopfbedeckung tragen, die einen Hitzschlag vermeiden kann

Vorsorglich mit dem Hausarzt besprechen, wie bei den Temperaturen die Medikamente eingenommen werden sollen

Gewitter am Samstag

Im Norden sind einzelne kräftige Gewitter möglich. Dabei kann es zu Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit und – mit geringer Wahrscheinlichkeit – zu Sturm mit 80 km/h kommen.



Für Sonntag kündigt der Deutsche Wetterdienst derzeit keine Gewitter an. Für die Südhälfte wird erneut eine hohe Wärmebelastung vorhergesagt.