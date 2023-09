Sophie Passmann im Interview „Wir brauchen Frauen, die sich nicht um Männer scheren“

Frau Passmann, in Ihrem neuen Buch beschreiben Sie detailliert, wo Sie an Ihrem Aussehen was haben machen lassen. Man weiß nach der Lektüre zum Beispiel, dass Sie sich die Augenringe unterspritzen oder die Lippen aufpolstern ließen. Haben Sie keine Angst davor, dass bald alle Ihr Gesicht nach irgendwelchen Makeln inspizieren?

Das tun sowieso schon viele. Ich habe das auch nicht aufgeschrieben, weil ich Werbung dafür machen, sondern, weil ich ehrlich sein wollte. Ich hätte einige dieser Behandlungen auch bestimmt nicht machen lassen, wenn nicht immer mal wieder Ultra-HD-Kameras auf mein Gesicht gerichtet wären.

Gerade im Fernsehen wird man brutal aufs Äußere reduziert und alle da wissen, dass die Karrierechancen umso besser sind, je konventioneller schön man ist. Deshalb gibt es auch ein sich selbst erhaltendes System von Leuten wie Stylisten, Kosmetikerinnen und Friseurinnen, die sich um die Ästhetik von Fernsehmenschen, vor allem Fernsehfrauen, kümmern.

Kriegen Sie immer sofort einen Termin?

Haha, ja. Bei allen außer bei meiner Tätowiererin.

Zur Person © Christian Werner Sophie Passmann, 29, ist Autorin und Moderatorin. Auf ZDFNeo startet im September die Talkshow „Neo Ragazzi“ mit Tommi Schmitt. An diesem Mittwoch erscheint ebenfalls ihr neues Buch „Pick me Girls“ (Kiepenheuer & Witsch).

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Menschen, die Sie behandeln?

Vertrauensvoll, immerhin kann man mit fast niemandem ehrlicher über Selbstzweifel sprechen als mit jemandem, der anbietet, einem die Lippen aufzuspritzen. Vor denen muss man sich ja für so was auch nicht rechtfertigen. Die verdienen schließlich ihr Geld damit.

Im Buch schreiben Sie, was gerade im Namen des Feminismus alles akzeptiert wird: Schönheitsoperationen ebenso wie der Versuch, sich mit dem eigenen Körper abzufinden. TikTokerinnen, die eine Karriere daraus machen, möglichst sexy zu „belanglosem Trash-Pop zu tanzen“, werden genauso vor Kritik geschützt wie linke Politikerinnen.

Der Popfeminismus ist perfekt darin geworden, jede Entscheidung einer Frau so umzudeuten, dass sie als Feminismus durchgehen kann. Das nennt man Choice-Feminismus, und da bin ich kein Fan von.

Aber machen Sie nicht genau das Gleiche, indem Sie Ihr Aussehen ebenfalls optimieren?

Im Buch schreibe ich von zwei kleinen Schönheitseingriffen, die ich ausprobiert habe und die heute übrigens schon nicht mehr sichtbar sind. Dass das in der Außenwahrnehmung offenbar schon reicht, um als Teil eines Systems wahrgenommen zu werden, in dem Frauen nicht zu ihrem natürlichen Aussehen stehen wollen, sagt wohl mehr darüber aus, wie wenig Handlungsfreiheit Frauen in Bezug auf ihren Körper haben, als darüber, ob ich jeden meiner Schritte im Sinne des Choice-Feminismus umzudeuten versuche.

Ich habe im Buch ehrlich über meine Beschäftigung mit meinem Aussehen gesprochen, weil ich weiß, dass es etwas ist, was nahezu alle Frauen ebenso intensiv beschäftigt. Das alles in der Kleinteiligkeit zu katalogisieren, in der es im Leben vieler Frauen eine Rolle spielt, war mein Versuch, die Albernheit und Ausweglosigkeit dahinter offenzulegen.

Aktuell ist viel von dem, was Frauen im Namen des Feminismus tun, immer noch sehr auf den männlichen Blick ausgerichtet. Sophie Passmann

Was soll das bringen?

Es gibt eine allgemeine Abwertung für alles, was mit Weiblichkeit zu tun hat. Wer sich zum Beispiel fürs Schminken interessiert, scheint das zu tun, weil es für mehr nicht reicht. Im Gegensatz dazu wird alles, was dem Klischee nach männlich besetzt ist, intellektuell aufgeladen. Zum Beispiel die Abseitsregel: Die ist lächerlich einfach zu verstehen, aber sie wird nach wie vor als komplex dargestellt, weil Fußball als Männerhobby gilt.

Aktuell sitzen in Aufsichtsräten 30 Prozent Frauen, Barbie wird gehypt und die GQ-Awards gehen an mehr Frauen als Männer. Was muss noch passieren?

Aktuell ist viel von dem, was Frauen im Namen des Feminismus tun, immer noch sehr auf den männlichen Blick ausgerichtet. Wir brauchen Feminismus, der nichts mit Ästhetik, nichts mit Verkäufen zu tun hat, sondern mit der Selbstverwirklichung von Frauen. Dafür brauchen wir Frauen, die sich nicht um Männer scheren. Wir können uns da sicherlich etwas von der queeren Community abgucken.

„Pick me Girls“ erscheint beim Verlag Kiepenheuer & Witsch. © KiepenheuerWitsch

Der Titel vom Buch lautet „Pick me Girls“. Was ist ein Pick-me-Girl?

Der Begriff ist in den sozialen Medien entstanden. Frauen bezeichnen damit andere Frauen, wenn sie meinen, dass die sich vor Männern besonders von anderen abheben wollen – und zwar indem sie behaupten, dass alle Klischee-weiblichen Eigenschaften irgendwie schlecht sind und sie sich im Gegensatz zu anderen Frauen nicht für Schminke, nicht fürs Shoppen und nicht für Diäten interessieren. Dass sie nicht oberflächlich, hysterisch, unentspannt oder essgestört sind, dass sie sich nicht über das späte Nachhausekommen des Partners beschweren, sondern stattdessen mit ihm und seinen Freunden Bundesliga gucken.

Eigentlich beschreibt der Begriff also Frauen, die männliche Verhaltensweisen imitieren, um bei einem männlichen Publikum besser anzukommen.

Ist so eine Zuschreibung von Frauen untereinander nicht komplett unsolidarisch?

Klar, indem man andere Frauen als Pick-me-Girl bezeichnet, tut man so, als wäre man selbst keins.

Sie haben also auch schon mal bei einem Bundesliga-Spiel gejubelt, um zu gefallen?

Ich glaube, nahezu alle Frauen, zumindest alle heterosexuellen oder bisexuellen Frauen, die irgendwie interessiert sind an romantischen Beziehungen mit Männern, haben oder hatten Pick-me-Girl-Züge an sich. In dem Buch geht es pausenlos darum, wie sie sich bei mir geäußert haben und wie ich versuche, sie abzulegen.

Frauen sollten sich ihrer weiblichen Netzwerke bewusst werden. Sophie Passmann

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich habe mich lange zum Beispiel dafür geschämt, wenn ich shoppen war. Shopping ist ein Reizwort, über das Shopping-Verhalten ihrer Lebenspartnerinnen machen sich einfallslose Comedians lustig. Je größer also der Stellenwert wurde, den Klamotten für mich im Leben einnahmen, desto mehr schämte ich mich dafür.

Ich beneidete die Mädchen, die in der Schule erzählten, dass sie nachher noch shoppen gehen würden, während ich die Tatsache, dass ich genauso gerne über Klamotten redete wie sie, verheimlichte. Ich tat das damals schon mit dem Gedanken, dass dieser ganze Mädchenkram, das Geshoppe und die Oberflächlichkeit mir eigentlich nicht entsprechen, dass ich darüberstehe.

Wie wird man das Gegenteil vom Pick-me-Girl, also eine unabhängige Frau?

Frauen sollten sich ihrer weiblichen Netzwerke bewusst werden. Sie sollten den Freundschaften zu anderen Frauen, die sie teilweise über Jahrzehnte begleiten und die sehr stabil sind, loyal und viel aushalten, genauso oder sogar mehr Wertschätzung entgegenbringen wie romantischen Beziehungen mit Männern.

Schließlich sind das die Verbindungen, die oft nach ein paar Jahren in die Brüche gehen, aber häufig viel mehr Leid herbeiführen und viel weniger zur Lebensqualität beitragen. Zudem schätzen Frauen die Seltsamkeit der anderen. Auf diese Gemeinschaft sollten wir uns also konzentrieren.

Manchmal vergisst man dabei, dass man dem Jetzt-Ich auch einfach etwas Gutes tun könnte. Sophie Passmann

Warum machen Sie dann nur Podcasts mit Männern?

Ich habe genau einen Podcast und ja, der ist mit Joko Winterscheidt.

Bald startet eine Talkshow mit Ihnen und Tommi Schmitt.

Mit den beiden Männern, mit denen ich arbeite, arbeite ich zum einen erst mal sehr gerne. Darüber hinaus befürchte ich, dass wir gesamtgesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind, wo ein Format, das von zwei Frauen moderiert wird, von genauso vielen Menschen konsumiert wird wie eines, bei dem auch ein Mann dabei ist.

Frauen hören zwar Podcasts von Frauen und Männern, aber Männer hören nur Podcasts von Männern. Um das zu ändern, muss man sich an die gesamtgesellschaftliche Breite hängen, die Männer mitbringen. Das kann man doof finden, aber man sollte schon anerkennen, dass es dazu führt, dass Dinge aus dem Mainstream diverser und weiblicher werden. In zehn Jahren sind wir hoffentlich weiter.

Wo wollen Sie dann sein?

Es gibt in der Therapie diese Idee, dass man sich nachträglich selbst umarmt. Und wenn man dann so ein bisschen zu viel Therapie macht, kommt man an den Punkt, an dem man sehr darauf konzentriert ist, dem früheren Ich etwas Gutes tun zu wollen. Manchmal vergisst man dabei, dass man dem Jetzt-Ich auch einfach etwas Gutes tun könnte.

Ich fände es in zehn Jahren also super, wenn ich dann nicht denke, ich müsste mein 29-jähriges Ich mal umarmen, weil ich ganz schön scheiße zu mir war, sondern, dass ich jetzt schon angemessen sanft mit mir umgegangen wäre. Damit ich dann mit 40 denke: Ganz ehrlich, Passmann, nicht alle waren cool zu dir, aber du schon.