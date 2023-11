Stephan Anpalagan über Heimat und Integration „Das Management der Bundespolitik ist katastrophal“

Herr Anpalagan, „Kampf & Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft“ heißt Ihr neues Buch: Wer kämpft da um was, und wer sehnt sich wonach?

Das Buch ist ein lautes Nachdenken über unsere Heimat. Über Menschen, die sagen: Ich liebe dieses Land so sehr, aber dieses Land liebt mich nicht zurück. Es geht um die Frage, ob wir denjenigen, die dieses Land als Heimat empfinden, auch zugestehen, dass es ihre Heimat sein darf. Und ob die vermeintlichen Integrationsversäumnisse nicht in Wirklichkeit auch mit Liebeskummer zu tun haben. Mit einem Kampf um Anerkennung und Sehnsucht nach Zugehörigkeit.

Hat Deutschland auch Ihnen das Herz gebrochen?

Gute Frage. In dem Buch behandele ich die Geschichte der italienischen Gastarbeiter, der schwarzen Fußballnationalspieler, der deutschen Juden und Muslime. Ich schreibe über die türkischen Familien, deren Häuser in den 1990er Jahre in Brand gesteckt wurden. Es ist kein autobiografisches Buch, vielmehr eine Beobachtung dessen, was in dem Land passiert, in dem ich lebe. Ein Beispiel: Wenn Polizisten in die Wohnung einer syrischen Familie kommen, den Vater am Boden fixieren, weil er 75 Euro Ticketgebühren nicht bezahlt hat und der Mutter vor den Augen der Kinder zurufen: „Halt die Fresse, du bist hier nur Gast, das ist mein Land“ ... werden die Kinder in diesem Land Heimatgefühle entwickeln?

Zur Person © IMAGO/Panama Pictures Stephan Anpalagan, 39, ist studierter Theologe, Autor, Berater und Journalist. Als Kind von Eltern aus Sri Lanka wuchs er in Wuppertal auf. Er ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft „Demokratie in Arbeit“ und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW. Zuletzt erschein sein Buch „Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft“ im Verlag S. Fischer.

Ihre Antwort ist: eher nicht.

Ich glaube, das ist nicht nur meine Antwort. 23,8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Viele von ihnen sind hier geboren, sprechen muttersprachlich deutsch, haben Familie, gehen einer Arbeit nach. Sie jubeln, wenn die Nationalelf Tore schießt und ärgern sich regelmäßig über den letzten Platz beim Eurovision Song Contest. Was spricht dagegen, diesen Menschen hier eine Heimat zuzugestehen?

Das Verlangen nach Zugehörigkeit wird in den Debatten über Zuwanderung durchaus wahrgenommen.

Drei Bundesinnenminister vor Nancy Faeser haben während ihrer Amtszeit erklärt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Etablierte Parteien gewannen mit „Kinder statt Inder“ und „Hier können Sie gegen Ausländer unterschreiben“ Landtagswahlen. Die Zeitungen behandeln Ausländer noch immer dann besonders gerne, wenn es um Clan-Kriminalität oder „Dönermorde“ geht. Darüber gibt es Studien, zum Beispiel von der Hochschule Macromedia, die die Berichterstattung deutscher Medien analysiert hat. Und ja, wir müssen über die Konflikte reden, die in einer Zuwanderungsgesellschaft entstehen. Aber bitte differenziert und zugewandt. Die 23,79 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, sich an alle Regeln und Gesetze halten und nicht selten „systemrelevant“ sind, nehmen vor allem die distanzierte bis feindselige Atmosphäre wahr.

Wer Bürger dieses Landes werden will, muss sich zum Schutz jüdischen Lebens und zur Existenz Israels bekennen. Stephan Anpalagan

Trotzdem klingt es in Ihrem Buch gerade so, als wollten Sie Clan-Kriminalität herunterspielen. Sie sagen sinngemäß, jeder Schokoriegel-Diebstahl eines muslimischen Kindes werde dazu aufgebauscht.

Es wird Sie überraschen, aber das mit dem Schokoriegel ist ein wörtliches Zitat eines Polizisten, der in einem Zeitungsinterview die Behandlung muslimischer Kinder als ungerecht anprangert. Das niedersächsische LKA hat in zwei aufeinanderfolgenden Lageberichten festgestellt, dass die sogenannte „Clan-Kriminalität“ von den Fallzahlen her weder qualitativ noch quantitativ ins Gewicht fällt, dafür aber das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigt. Das lässt sich in ganz Deutschland beobachten und führt in Bayern beispielsweise dazu, dass ein unbescholtener Getränkehändler, der dummerweise den falschen Namen trägt, über einhundertmal von der Polizei durchsucht wird und permanent Ärger mit Ordnungsamt und Gesundheitsamt hat.

Seit dem Hamas-Terror gibt es auf deutschen Straßen Demos, auf denen sich nicht nur mit den Palästinensern solidarisiert wird, sondern zuweilen auch antisemitische Töne laut werden. Was halten Sie von Forderungen, die Einbürgerung in Deutschland solle an ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels geknüpft werden?

Ich heiße das gut. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem sich Juden unsicher fühlen. Wer Bürger dieses Landes werden will, muss sich zum Schutz jüdischen Lebens und zur Existenz Israels bekennen. Die Frage, wie wir mit dem nicht-eingebürgerten Antisemitismus umgehen, ist damit allerdings noch nicht beantwortet. Es ist noch nicht so lange her, dass Hildegard und Wolfgang mit „Ungeimpft“-Judensternen und Seit-an-Seit mit Neonazis durch deutsche Innenstädte marschiert sind. Polizisten werden in trauriger Regelmäßigkeit mit antisemitischen WhatsApp-Chats auffällig, der LKA-Personenschützer der ehemaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden Charlotte Knobloch scherzte mit Kollegen, er würde sie gerne nach Dachau ins KZ fahren. Jeder fünfte Deutsche denkt antisemitisch, das belegen Studien seit Jahren. Die zuweilen offen antisemitische AfD ist bundesweit zweitstärkste Kraft. Wenn wir wirklich alle Antisemiten rausschmeißen wollten, müssten wir wahrscheinlich einen Gutteil der deutschen Bevölkerung ausbürgern. Es gibt einen bedauernswerten exklusiven Blick auf den Antisemitismus der Zuwanderer. Ich bezeichne ihn im Buch als „Migrantisemitismus“.

Haben wir ein Problem mit Indoktrinierung von Jugendlichen in Moscheegemeinden?

Dieses Problems müssen wir uns natürlich annehmen. Grundsätzlich gilt, dass wir religiösen Extremismus benennen und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen müssen. Wir alle wollen in einem sicheren und freien Land leben. Mich irritiert ehrlich gesagt nur, dass meinem Empfinden nach der Missbrauch von Corona-Hilfsgeldern in Moscheen von der Polizei härter verfolgt wird als der Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche.

Sie diagnostizieren eine verzerrte Wahrnehmung. Wie kommt es Ihrer Meinung nach dazu?

Ich habe das Buch mit den Erlebnissen der italienischen Gastarbeiter in Deutschland begonnen. Es hieß damals, sie würden besonders häufig mit dem Messer zustechen, würden Frauen belästigen, hätten keinerlei Interesse daran, sich zu integrieren, ihre Kinder würden die Schulklassen durcheinanderbringen. Es waren dieselben Diskriminierungserfahrungen, die später die türkischen und noch später die afghanischen und syrischen Zuwanderer machen mussten: Rassismus, Pauschalisierung, Herabwürdigung und Kriminalstatistiken, in denen sie angeblich überrepräsentiert waren. Als eines Tages die Menschen aus der Türkei kamen, hat sich die deutsche Gesellschaft auf die Neuen eingeschossen und ihr Bild von den Italienern fundamental gewandelt: Selbst über familienbasierte organisierte Kriminalität italienischer Prägung, Stichwort: Mafia, kann man jetzt reden, ohne dafür alle Italiener in Haftung zu nehmen. Bei den arabischen Familien gelingt das hingegen nicht. Es gibt bei vielen Deutschen ein seltsames Schwanken zwischen Selbstabwertung und Selbstüberhöhung. Noch immer tun sich manche schwer, ihr Deutschsein richtig zu zeigen – und wenn dann andere kommen, die ebenfalls dazugehören wollen, endet das häufig in einem Kampf darüber, wer dabei sein darf.

Das suggeriert, Nationen mit einem gefestigterem Selbstkonzept fänden automatisch zu einem besseren Umgang mit Zugewanderten. Frankreich zeigt mit seinen brennenden Banlieues, dass das so auch nicht stimmt.

In den USA hingegen gelingt es durchaus, dass Menschen asian-american oder italian-american sein können, ohne dass ihre Zuwanderungsgeschichte als Makel empfunden wird. Aber es ist richtig, dass rassistische Zurückweisungen kein spezifisch deutsches Verhaltensmuster sind. Sie lassen sich in West- und Osteuropa genauso feststellen, wie in Asien, Amerika und Afrika. Es ist allerdings so, dass wir sehr gerne und sehr schnell ins Ausland schauen, um uns selbst darüber zu vergewissern, dass die Anderen es auch nicht besser machen als wir. Das verschafft eine gewisse Beruhigung.

Das Ziel einer guten Integration können wir sicher nicht aufgeben. Was muss besser gemacht werden?

Es wäre schon ein Anfang, wenn wir Integration nicht nur als Einbahnstraße begreifen würden, sondern als etwas, was Einwanderer und Einwanderungsland gemeinsam bewältigen müssen. Und dann stelle ich mir in meinem Buch die Frage, warum Menschen wie Erwin Kostedde, Jimmy Hartwig und Steffi Jones in eine Integrationsdebatte gezogen werden – Menschen, die in Deutschland geboren sind, die deutsche Sprache sprechen, für die Fußballnationalmannschaft gespielt und deutsche Partnerinnen und Partner geheiratet haben. Menschen mit deutschen Müttern und US-amerikanischen Vätern. Menschen, die unaussprechlichen Rassismus erfahren. Woran soll denn deren Integration gescheitert sein? Und dann frage ich mich, was eigentlich der Kern dieser Debatte ist. Der große Teil der besagten 23,79 Millionen Menschen mit „Migrationshintergrund“ ist bestens integriert. Die leben in der Mitte der Gesellschaft, haben hier Freunde und Angehörige, stehen jeden Morgen auf, stechen Spargel, schlachten Schweine, putzen Toiletten. Sie unterrichten Kinder, führen Unternehmen, erfinden Impfstoffe. Und trotzdem müssen sie sich regelmäßig anhören, dass sie nicht integriert genug seien. Allem Anschein nach geht es also um etwas anderes.

Nämlich?

Darum, dass Menschen mit einem bestimmten Lebensmodell, zu dem das Bierzelt und der Schweinebraten gehören, sich kulturell lange ganz oben wähnten, und jetzt nicht akzeptieren können, dass andere aufsteigen und die alte Ordnung durcheinanderbringen. Dass Kreuzberg und alle anderen Bezirke unseres Landes mit hohem Migrantenanteil auch zu Deutschland gehören.

Laut Bundesagentur für Arbeit braucht Deutschland jedes Jahr eine Zuwanderung von 400.000 Menschen, um seine Wirtschaft am Laufen zu halten. Wäre besonders die CDU als Wirtschaftspartei gefragt, ihre konservative Klientel mit dieser gesellschaftlichen Transformation besser anzufreunden?

Eindeutig ja. Man kann schon rein mathematisch nicht gleichzeitig sagen: Wir möchten die Zuwanderung auf eine Obergrenze von 200.000 Menschen pro Jahr reduzieren und wir benötigen eine Zuwanderung von 400.000 Menschen pro Jahr, um unseren Arbeitskräftemangel zu beheben. An diesen Widersprüchen sieht man, wie der Konservativismus heute ins Schlingern gerät und akut auf Sinnsuche ist. Sinnvoll wäre doch die Frage: Wie bewahre ich angesichts all dieser Veränderungen möglichst viel von dem Bewährten? Aber stattdessen scheinen manche, im Übrigen nicht nur Konservative, mit alten Rezepten ihr Profil zu schärfen und die Anti-Ausländer-Schublade aufzuziehen.

Das kann mit Blick auf die aktuelle Lage trotzdem nicht heißen: Alle rein und je mehr, desto besser. Viele Landkreise schlagen Alarm, weil sie angesichts der vielen Asylsuchenden an ihre Grenzen kommen.

Vielleicht sollten wir auch ein wenig über die Sprache nachdenken, mit der wir über Menschen reden, die vor Krieg und Verfolgung fliehen. Davon abgesehen ist es richtig, dass wir aktuell viel Zuwanderung haben, wenn auch bedeutend weniger als im Jahr 2015 und auch weniger als halb so viel im Vergleich zum Jahr 2022. Das Schreckgespenst einer unkontrollierten illegalen Einwanderung ist eine halbgare Erzählung von AfD und Polizeigewerkschaften, der viele auf den Leim gehen.

Die Probleme der Landkreise liegen doch woanders: Man kommuniziert nicht rechtzeitig, wann mit wie vielen Menschen zu rechnen ist. Man stattet die Landkreise nicht mit den nötigen finanziellen Mitteln aus, um die Geflüchteten mit Sozialarbeit, Sprachkursen und Kinderbetreuung gut aufzunehmen. Das Management der Bundespolitik ist katastrophal. Das kann man als Bundesregierung natürlich so machen, aber dann darf man sich nicht wundern, wenn der Ärger groß ist und die Wähler in den Rechtspopulismus abwandern. Davon abgesehen, haben wir historisch gesehen die Zuwanderung der schlesischen Heimatvertrieben, der italienischen Gastarbeiter, der Türken, Vietnamesen, Jugoslawen, Afghanen, Syrer und Ukrainer trotz aller Reibungen außerordentlich gut bewältigt. Mit anderen Worten: Wir haben es bisher immer geschafft und werden es auch dieses Mal schaffen.

Im Buch klingen Sie oft ein bisschen sarkastisch. Etwa wenn es über die Aufregung geht, für die ein Werbebild der Bahn gesorgt hat, auf dem ausschließlich nicht-weiße Personen zu sehen waren. Überzeugt man in diesem Tonfall Menschen, die sich vom gesellschaftlichen Wandel überfordert fühlen?

Sie meinen, ich sollte mehr Verständnis haben für Leute, die mit antisemitischen oder rassistischen Äußerungen an die Öffentlichkeit gehen?

Die Konservativen müssen lernen, dass die Gesellschaft nicht bleiben kann wie vor 50 Jahren und die Linken, dass man Menschen, die Angst vor Veränderung haben, nicht beschimpft.

Da ist möglicherweise etwas dran. Aber als Boris Palmer sich öffentlich über die Werbekampagne der Deutschen Bahn echauffiert hat, war das offensichtlicher Rassismus. Was muss im Kopf eines Menschen vorgehen, der ein Werbebild von nicht-weißen Menschen sieht und daraufhin die Frage „Welche Gesellschaft soll das abbilden?“ auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht?

Ich schätze Konservative, die ihre konservative Identität klar artikulieren, sie in politische Arbeit übersetzen und die standfest sind, was die liberale Demokratie angeht. Das sind die Menschen, die dabei helfen können, den Heimatbegriff auf zeitgemäße Weise neu zu fassen, nämlich offen und pluralistisch.

Sie zitieren im letzten Kapitel das Alte Testament. Man sieht Ihr Bemühen um Anschlussfähigkeit für Konservative.

Das hat weniger mit den Konservativen zu tun als mit der Tatsache, dass ich evangelischer Theologe bin. Dieses Buch ist ein Buch über Heimat und Zugehörigkeit. Und damit für alle. Das Zitat lautet übrigens: „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.“ Ein Satz aus der Bibel, der heute klingt wie eine Provokation.