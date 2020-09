Jede zweite bis dritte Frau in Deutschland kennt sexualisierte Gewalt in Form von ungewollter Anmache auf der Straße, von Sprüchen an der Bushaltestelle oder dem Typen, der nachts in der S-Bahn vor ihr masturbiert.

13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 16. Lebensjahr sogar strafrechtlich relevante Formen erlebt, also Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder unterschiedliche Arten von sexueller Nötigung. Doch nur wenige Betroffene bringen ihre Fälle vor Gericht und nur wenige Täter werden verurteilt.

In Folge 11 des Gyncast besprechen die Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger mit Chefärztin Dr. Mangler, welche lang- und kurzfristigen Folgen solche Übergriffe für Menschen haben, wie eine Spurensicherung beispielsweise bei der Berliner Gewaltschutzambulanz abläuft und wie man sich im Alltag vor ungewollter Annährung schützen kann.

Dabei stellen sie fest, dass sich um die Angst vor der Vergewaltigung inzwischen eine ganze Industrie entwickelt hat: Vom Selbstverteidigungskurs über Pfefferspray, Warn-Apps, unzerreißbare Shorts und Stinkearmbänder. Von der Mütze mit Vollbart-Attrappe bis zum K.O.-Tropfen-Messgerät.

[Triggerwarnung: In dieser Folge sprechen wir über verbale und körperliche Angriffe. Außerdem sind stellenweise die Erfahrungen von Frauen mit sexualisierter Gewalt im Detail zu hören. Das kann für Betroffene belastend oder sogar retraumatisierend sein.]

Selbst, wenn diese Tools Leben retten können: Frauen müssen also nicht nur Übergriffe erdulden, sie tragen auch noch allein die Verantwortung für ihre eigene Sicherheit. Wo bleibt der Aufschrei der Männer?

Außerdem sprechen die Podcasterinnen, über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema: Wann sind sie bei Angriffen erstarrt, wann haben sie zuletzt schlagfertig reagiert? Wie erziehen sie ihre Söhne und was wünschen sie sich nachts auf der Straße von Männern?

Anlaufstellen

Und sie empfehlen Anlaufstellen und Literatur zum Thema. Unterstützung erhalten Betroffene beispielsweise bei Wildwasser e.V.. Dort gibt es Selbsthilfegruppen, die von Opfern sexualisierter Gewalt selbst angeleitet werden, der Verein spricht auch explizit queere und trans Personen an. Außerdem bei Lara e.V., die sich um erwachsene Frauen kümmern. Das Berliner Frauenzentrum "Frieda" berät Frauen, die im Netz bedroht werden. Mit der Gewaltschutzambulanz der Charité arbeitet Dr. Mangler zusammen.

Literatur-Tipps

Bücher, die im Podcast erwähnt werden, sind: „Vergewaltigung“ von Mithu M. Sanyal, „Ja heißt ja und ..“ von Carolin Emcke, „Sei kein Mann“ von JJ Bola. Darüber hinaus empfehlen wir den Essay von Teresa Bücker und die Netflix-Serie "Unbelievable".

Den Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" finden Sie auch auf Spotify, Apple Podcasts.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des "Gyncast": Markus Lücker.