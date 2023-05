Tagesspiegel Plus „Tanzen! Bei jeder Revolution wird getanzt“ : Wie türkischstämmige Berliner den Wahltag verfolgen

Sie sitzen zu Hause vor dem Fernseher oder stoßen im Biergarten mit Raki an: Hier erzählen Berliner Wahlberechtigte, was sie am Entscheidungstag machen und worauf sie hoffen.