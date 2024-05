Die Göttliche in Heidelberg Ein Gottesdienst im Namen Taylor Swifts

Es begab sich aber zu der Zeit, dass die Kirchen immer leerer und die Gemeinden immer grauer und älter wurden, als eine Meldung von der Heiliggeistkirche in Heidelberg ausging, dass ein Taylor-Swift-Gottesdienst stattfinden solle.

Und so kam es, dass an einem sonnigen und sehr warmen Maisonntag die Menschen vor der großen, spätgotischen Sandsteinkirche an der Hauptstraße von Heidelberg eine Schlange bildeten. Um in einen Gottesdienst zu kommen. Väter mit ihren zahnspangigen Töchtern, ältere Ehepaare in bunter Freizeitkleidung, kleine Trupps von Teeanger-Mädchen in der Mode des Frühjahrs: bauchfreie, gerippte Shirts, ausnahmslos in Weiß und Schwarz.

Drumherum: asiatische Reisegruppen, die einem erhobenen Fähnchen zum Schloss folgen. Breitschulterige Amerikaner, die das erste, frühe Bier in gierigen Zügen trinken. Ein älteres Paar, das nach England klingt und verblüfft auf den Aushang blickt: ein Gottesdienst mit Taylor Swift? Für Taylor Swift? Eine junge Frau in weißem Sommerkleid und einer fast das komplette Gesicht bedeckenden Sonnenbrille in der Schlange sagt: „Hoffentlich wird das nicht lame.“

Und es ist ja wahr: Es gäbe an diesem schönen Tag weiß Gott naheliegendere Freizeitbeschäftigungen als einen Gottesdienst.

Seit Vincenzo Petracca, 50, vor fast zehn Jahren Pfarrer der „Citykirche“ genannten Gemeinde in der Heidelberger Innenstadt wurde, gibt es mindestens monatlich solch ungewöhnliche Gottesdienste in der Heiliggeistkirche: Theatergottesdienste, Breakdancegottesdienste und eben Musikgottesdienste, die Petracca gemeinsam mit der Musikerin Tine Wiechmann konzipiert. Bob Dylan war schon Inspiration, Madonna, Michael Jackson und die Beatles. Im Juli wird zum EM-Finale auch noch ein Fußballgottesdienst abgehalten.

Pfarrer Vincenzo Petracca hat alle elf Alben von Taylor Swift für seinen Gottesdienst komplett durchgehört © dpa/-

Dass an diesem Sonntagmorgen nun außerdem gleich zwei Gottesdienste mit insgesamt 1200 Besucherinnen und Besuchern nacheinander stattfinden, um dem immensen Ansturm auf die Kirche Herr zu werden, liegt an Taylor Swift.

1.200 Besucherinnen und Besucher hatten Plätze für die beiden Taylor-Swift-Gottesdienste in der Heidelberger Heiliggeistkirche reserviert

Swift, geboren am 13. Dezember 1989, ist die dominierende Künstlerin dieser Zeit. Mehr als 300 Millionen Tonträger soll Swift verkauft haben, niemandes Songs werden häufiger gestreamt als Swifts, niemand hat – laut Guiness-Buch – mehr Rekorde im Musikgeschäft gebrochen. Mehr Nummer-1-Alben als Barbra Streisand? Länger an der Spitze der Albumcharts als Elvis Presley? Auf allen zehn Positionen der US-amerikanischen Singlecharts, und zwar gleichzeitig? Hat Swift alles erreicht.

Weiß sie, dass ein Gottesdienst ihren Namen trägt?

Drinnen, im stolzen, hohen Kirchenschiff, hat die Band um die Musikerin Tine Wiechmann mittlerweile die ersten Takte von „You Need To Calm Down“ vom Swift-Album „Lover“ angestimmt. Ein guter Einstieg, immerhin war die Aufregung um den Gottesdienst sofort riesig. Presse! Tickets! Die 1200 Menschen, die das sehen wollen! Was auch die Frage aufwirft: Weiß Taylor Swift, dass es einen Gottesdienst in ihrem Namen gibt?

Jetzt aber scheppert das Schlagzeug los, das Bass ist satt und in der Kirche hat das sofort etwas Körperliches. Es ist nicht lame.

Die Songs des Taylor-Swift-Gottesdienstes am 12. Mai 2024 1. „You Need To Calm Down“ vom Album „Lover“ (2019) 2. „Anti Hero“ vom Album „Taylor Swift“ (2022) 3. „Christmas Must Be Something More“ von der EP „The Taylor Swift Holiday Collection“ (2008) 4. „Soon You’ll Get Better“ vom Album „Lover“ (2019) 5. „Change“ vom Album „Fearless“ (2021) 6. „Shake It Off“ vom Album „1989 (Taylor’s Version)“ (2023)

Für die Heiliggeistkirche, ja, für die Evangelische Kirche in Deutschland ist dieser Gottesdienst eine Sensation: Die Kirchenreihen voll, und dann sind auch noch junge Menschen gekommen!

Gleichzeitig stellen sich für eine christliche Kirche natürlich ein paar Grundsatzfragen: Wer wird bei einem Taylor-Swift-Gottesdienst nun angebetet und verehrt? Der Schreiner aus Nazareth, Heiliges Land? Die Sängerin aus West Reading, Pennsylvania?

Das ist ja die Gelegenheit, das Evangelium von der Liebe Gottes für alle Menschen anhand von Taylor Swift zu vermitteln! Vincenzo Petracca, Pfarrer der Heiliggeistkirche in Heidelberg

Vincenzo Petracca tritt hinter das Pult. „Wir feiern diesen Gottesdienst, wie jeden Gottesdienst im Namen des Vaters, der Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Damit das allen hier klar ist. Denn Petracca, der Pfarrer, der sich all das hier ausgedacht hat, sieht im Spannungsfeld zwischen Pop und Glauben überhaupt kein Problem.

Eine Chance für die Kirche

„Es ist doch klar, dass viele genau wegen Taylor Swift kommen werden“, ruft er wenige Tage vor dem Gottesdienst gut gelaunt ins Telefon. „Aber das ist für mich ja die Gelegenheit, das Evangelium von der Liebe Gottes für alle Menschen anhand der Texte und Lieder von Taylor Swift zu vermitteln!“

Die Evangelische Kirche in Deutschland, auch in Heidelberg, erzählt Petracca, befinde sich in einem „Transformationsprozess“, auch nur ein anderes Wort für eine große, grundsätzliche Krise. „Es kommen immer weniger Menschen in den Gottesdienst“, sagt der Pfarrer. „Die Kirchensteuern brechen ein und die Kirche muss sich überlegen, wie sie sich neu aufstellen kann.“ Petraccas Haltung ist ziemlich klar: Wenn man die Probleme der evangelischen Kirche hat, kann man nicht nur mal was Anderes ausprobieren. Man muss.

Sängerin Tine Wiechmann tritt in der Heiliggeistkirche während des Taylor-Swift-Gottesdienstes auf. Sie singt mit ihrer Band sechs Lieder des Popstars. © picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Der Pfarrer der Heiliggeistkirche studierte erst Mathematik und Volkswirtschaft, fand spät zu Gott und zur evangelischen Kirche und studierte gleich nochmals: Theologie. Petracca lernte Latein, Griechisch und Hebräisch, verdiente sich den Lebensunterhalt als Programmierer und promovierte über die große Frage: Gott oder Geld? Er selbst hatte sich da schon längst entschieden.

Ein Gottesdienst zum Filmklassiker „The Matrix“? Warum nicht!

Später, als Pfarrer, gestaltete Petracca Gottesdienste in Kneipen zum Thema Prostitution, Tango-Gottesdienste, in denen es um Gott und Erotik ging und Filmgottesdienste, die sich mit dem Science-Fiction-Klassiker „The Matrix“ befassten.

Man könnte auch sagen: Der Taylor-Swift-Gottesdienst ist für Petracca einer der gewöhnlicheren, schließlich singt Swift über Gott und die Welt, über ihren Glauben und bekennt sich öffentlich zu Jesus.

Trotzdem hat sich Petracca, der in seiner Freizeit auch als DJ beim „Tanz in den Mai“ auftritt, jede Mühe gemacht, wie er erzählt, hat sich alle elf Alben und sämtliche Singles von Taylor Swift angeschafft und Lied für Lied durchgearbeitet und drei Swift-Biografien gelesen, immer auf der Suche nach christlichen Motiven. „Es ist ein Riesenvorbereitungsprozess“, sagt Petracca. Angefangen den Gottesdienst zu konzipieren, erzählt er, habe er schon im Herbst und eigentlich hätte er ja zu Lady Gaga tendiert.

Es gibt ja auch immer weniger Menschen, die zu Hause Orgelmusik hören. Vincenzo Petracca, Pfarrer der Heiliggeistkirche in Heidelberg

Dass die Kirche mit der Hinwendung zum Pop etwas aufgibt, was sie im Kern ausmacht, das glaubt Petracca nicht. Im Gegenteil: Mit Pop signalisiere die Kirche auch, dass sie die Lebenswelt von jüngeren Menschen ernst nehme. „Es gibt ja auch immer weniger Menschen, die zu Hause Orgelmusik hören“, sagt Petracca.

Swifts Leben als Evangelium

Mittlerweile ist der Gottesdienst bei dem Teil angekommen, in dem normalerweise aus Jesus’ Leben berichtet wird, Bibelstellen, Botschaften, Moral. Petracca greift zu einem einfachen, aber eindrücklichen Trick: Er tut einfach so, als wäre das Leben von Swift ein Evangelium. Das Evangelium nach Taylor Swift.

Da ist der Verrat, den Swift durchstehen muss, als ein Investor sämtliche Rechte an ihren frühen Werken erwirbt und gegen ihren Willen weiterverkauft.

Wohltätigkeit gehört selbstverständlich dazu: die Kollekte beim Gottesdienst. © imago/epd/IMAGO/Thomas Lohnes

Da ist das Durchhalten in schweren Zeiten, das Wandeln im finsteren Tal, als Swift von einem Radio-DJ erst sexuell belästigt und dann auch noch verklagt wird.

Und da ist das Hadern mit Gott, als Swifts Mutter an Krebs erkrankte.

An einer Stelle rezitiert Petracca, auf Deutsch, aus Swifts Hit „Anti-Hero“, der dem gesamten Gottesdienst seinen Titel gegeben hat. „Manchmal habe ich das Gefühl, jeder ist ein sexy Baby“, trägt der Pfarrer in aller Ernsthaftigkeit vor. „Und ich bin ein Monster auf dem Berg.“

Manchmal habe ich das Gefühl, jeder ist ein sexy Baby – und ich bin ein Monster auf dem Berg. Taylor Swift in ihrem Hit „Anti-Hero“

Manche in der Kirche mögen sich da schon gefragt haben: Was würde Jesus sagen? Und was will die Kirche eigentlich von Swift? Den Namen? Die Strahlkraft? Oder ist Swift bloß das goldene Kalb, also ein Götzenbild, wie es die Israeliten laut Altem Testament schufen, just während Gott Mose die Tora offenbarte? Und wird an diesem Vormittag überhaupt noch Jesus gefeiert? Oder: das Swiftentum?

Christentum? Oder more like: Swiftentum?

Dass nämlich die Anbetung Taylor Swifts fast schon religiöse Züge erreicht hat, es gibt zumindest Indizien, die das nahelegen könnten: Die Swifties, also die Fans von Taylor Swift. Nicht nur, dass sie mit „Swifties„ überhaupt einen Eigennamen haben, was weder von Michael Jackson („Jacksoniten„?), Madonna („Madonnisten„?) noch von Prince bekannt wäre.

Und der Name leitet sich – wie bei den Christen! – auch noch vom Namen ihrer Anführerin ab. Und: Taylor Swift muss ganz offensichtlich nicht anwesend sein, um für ihre Anhängerinnen und Anhänger eben doch da zu sein. „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“, heißt es bei Matthäus 18,20..

Die Bewunderung Swifts gleicht ja wirklich der Verehrung der Jungfrau Maria! Marc Bergermann, Theologe an der Humboldt-Universität Berlin

Also, noch ein Telefonat: Marc Bergermann, im Hauptberuf Theologe an die Humboldt-Universität Berlin, Forschungsschwerpunkte: Kirchengeschichte, Geschichte des Christentums, insbesondere in der Spätantike. Nebenberuflich ist er außerdem Vertretungspfarrer in „Örtchen wie Minden, Bückeburg oder Stadthagen“, wie Bergermann sagt. Und er findet die Parallelen zwischen Swift und Jesus überhaupt nicht abwegig, im Gegenteil.

Parallelen zwischen Swift und Jesus

Er selbst, erzählt er, habe bei der Beobachtung des Phänomens Taylor Swift immer wieder gedacht: „Meine Güte, das gleicht ja wirklich der Verehrung der Jungfrau Maria!“ Swift, erklärt der Theologe, es habe ja etwas Ikonenhaftes. „Und christliche Ikonen sind ja letztlich Abbildungen des Göttlichen.“

Ähnlich wie die Gottesmutter Maria werde auch Swift stets als „schöne, gleichförmige“ aber eigentlich nicht speziell sexualisierte Frau dargestellt. „Swift und Maria haben ja beide diese Aura des Unberührbaren und Unnahbaren“, sagt Bergermann.

Gleichzeitig, sagt er, sei das Besondere sowohl Marias als auch Taylor Swifts eine spezifische Mischung aus dem Normalen, Nahbaren – und dem als Göttlichem wahrgenommenen. Für beide gelte: „Das ist eine von uns, die ist total normal, die steht jetzt da oben und an unserer statt durchleidet oder repräsentiert sie bestimmte Dinge.“

Normal, nahbar, göttlich. Der Programmplan zum Gottesdienst. © Daniel Erk

Dazu kämen bei Swift, ähnlich wie bei Maria, sagt Bergermann, die Wohltaten. Dass Taylor Swift sämtlichen Truckerfahrern einer ihrer Touren 100.000 Dollar als Bonus ausgezahlt habe, das sei ein Motiv, das sich so auch bei Maria fände: das Gnadengeschenk.

Für Bergermann ist das, was hier in Heidelberg passiert, eine „Amalgamierung“: Eine theologisch großzügige Vermischung aus Christentum und anderen Formen der Verehrung.

Manche hätten neben dem Kreuz in der Wohnung auch Buddha-Figuren herumstehen, warum nicht also auch Taylor Swift als Ikone? In der Volksfrömmigkeit habe das eine lange Tradition, sagt Bergermann.

Und dann, kurz vor dem Ende des Gottesdienstes, gibt es dann doch noch einen Moment der Transzendenz, in dem die Grenzen zwischen der Religion und dem Pop überschritten werden.

Nach dem Vaterunser bittet Petracca die Gemeinde stehen zu bleiben. Jetzt sei der Moment, alle Sorgen, allen Stress fallen zu lassen, den Hass Hass sein zu lassen und den Fake fake. Dann rumpelt der Beat von „Shake It Off“ los – und wo gerade alle ohnehin stehen, fangen die ersten Reihen vorsichtig, ganz vorsichtig an zu tänzeln. Die jungen Mädchen sowieso, aber irgendwann auch die älteren Damen im Leopardenprint, und die Väter, die eigentlich nur als Begleitung gekommen waren, grinsen. Sogar Petracca selbst wippt fast unmerklich hinter der Kanzel.

„Kirche bewegt“, steht auf einem Banner hinter ihm.

Dann ist das Lied vorbei und damit auch der Gottesdienst. Jubel brandet auf, die Tore zur sonnigen Heidelberger Innenstadt öffnen sich, Töchter strahlen Väter an und ein älteres Paar umarmt sich. Draußen raunt eine Frau einer anderen zu: Das war wirklich gut gemacht.

„Dass dieser Gottesdienst deutschlandweit so ein Echo findet, hat uns alle mehr als überrascht und mich auch ziemlich geflasht“, hatte Petracca ins Telefon gerufen und gelacht. Ein doppelt überbuchter Gottesdienst: Für die evangelische Kirche ist das vermutlich schon die frohe Botschaft. Und die Erkenntnis: Es tut der Würde einer Kirche keinen Abbruch, wenn getanzt wird.