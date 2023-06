Tour-Veranstalter Berthold Seliger „Das Thema Groupie ist ein massives Problem“

Herr Seliger, nach den Vorwürfen rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann hat man gerade den Eindruck, die gesamte Musikbranche sei verstummt. Warum ist das so?

Das ist ein systemisches Problem in der Musikbranche. Immer wenn es um heikle Themen geht, gibt es so eine Art Omertà: Man lässt nichts nach außen dringen und versucht, das im stillen Kämmerlein zu regeln.

Was müsste denn passieren?

Ich finde diesen Zustand deprimierend. Ich erwarte, dass die Beteiligten sich zu Wort melden. Was ist mit dem Agenten, was ist mit den Tour-Veranstaltern, was ist mit den örtlichen Veranstaltern? Was ist mit den beteiligten Plattenfirmen? Tim Renner zum Beispiel wirbt ja heute noch damit, dass er Rammstein groß gemacht hat – was hat er backstage gesehen? Ich erwarte von all diesen Beteiligten, dass sie Farbe bekennen, dass sie öffentlich machen, was sie erlebt haben, und dass sie die Frauen, die sich mutig zu Wort melden, unterstützen. Dass sie der Misogynie entgegentreten, die in dem Geschäft immer noch vorherrscht.

Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider hat sich zu Wort gemeldet. Er glaubt nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes passiert ist, beschreibt aber auch, wie sich Till Lindemann in den vergangenen Jahren von der Band entfernt hat. Sein Instagram-Statement endet mit den Worten „Wir stehen zusammen“. Was halten Sie davon?

Es zeigt immerhin, dass möglicherweise ein Riss durch die Band geht. Aber Schneiders Statement ist letztlich wohlfeile Krisen-PR. Er entschuldigt sich nicht für etwaige Taten, sondern kreist um seinen Bauchnabel und stilisiert seine Emotionen, ohne sich mit den Opfern zu beschäftigen. Er will als Bandmitglied all die Jahre nichts mitbekommen haben? Sorry, aber das ist unglaubwürdig und geradezu lächerlich. Und: Wie kommt Herr Schneider dazu, mitten in laufenden Ermittlungen zu konstatieren, dass alles „rechtlich o.k.“ war?

Eine Mitarbeiterin der Band soll dem Sänger systematisch junge Frauen zugeführt haben. Frauen berichten von sexuellen Übergriffen, Verletzungen. Till Lindemann bestreitet das. Sollten die Vorwürfe stimmen: Wer könnte etwas gewusst haben? Kann man so etwas überhaupt geheim halten über Jahre?

Offensichtlich ist es ja gelungen, wenn das alles so zutrifft. Das Schweigekartell hat dafür gesorgt.

Waren Sie überrascht, als Sie das erste Mal von den Vorwürfen gehört haben?

Das Ausmaß hat mich überrascht. Ich bin ja als Konzertagent und Tournee-Veranstalter privilegiert, weil ich mit bestimmten Künstler:innen zusammenarbeiten darf, Patti Smith, Rufus Wainwright, Tortoise … da sind solche Vorfälle unvorstellbar. Aber man hört von anderen Veranstaltern oder von Tour-Managern, dass es Backstage-Partys gibt, wo junge Frauen gecastet werden. Eine Party per se ist ja nichts Verwerfliches, ich habe schon Partys für meine Bands ausgerichtet. Das sind freundliche Gatherings, und es mag vorkommen, dass da zwei Menschen zueinanderfinden. Das ist ja auch kein Problem.

Ab wann wird es problematisch?

Das Thema Groupie ist seit den 60er-Jahren ein massives Problem. Junge Frauen suchen die Nähe zu den Stars. Es gibt da immer ein Machtgefälle. Solange das nicht ausgenutzt wird, ist dem nichts hinzuzufügen. Schwierig wird es, wenn es ein Casting für potenzielle Sexpartnerinnen gibt, die vermutlich oft gar nichts davon wissen oder auch nur ahnen, was da noch passieren soll. Da verläuft die Grenze.

Zur Person Berthold Seliger, 63, ist Konzertagent und Tournee-Veranstalter, unter anderem für Patti Smith und Rufus Wainwright. Als Publizist hat er mehrere Bücher geschrieben, unter anderem „Das Geschäft mit der Musik“ (2013) und „Vom Imperiengeschäft“ (2019). Berthold Seliger im Juni 2023. © Mario Heller/Tagesspiegel

Wenn ein Künstler fordert: „Ich hätte gerne diese und jene Droge auf meiner Backstage-Party“, was machen Sie dann?

Dann sage ich ganz einfach: Sorry, no way! Das ist ein absolutes No-Go.

Was genau wird überhaupt genau vertraglich geregelt?

Neben dem eigentlichen Vertrag gibt es die sogenannten „Rider“. Da stehen die Biersorten drin, die die Künstler haben wollen, wie viele Band- und Crewmitglieder Vegetarier sind und solche Dinge. Ich habe öfter erlebt, dass in den Ridern „white socks“ drinstanden. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass Kokain gemeint war. Und „black socks“ ist Dope. Ich habe mich immer geweigert, den Musikern auch Socken zu kaufen.

Natürlich tun wir alles, um die Künstler glücklich zu machen. Wenn es eine gute Flasche Wein oder Whiskey braucht, dann werden die dastehen. Aber alles, was über ein vernünftiges Maß hinausgeht, sollte man verweigern, erst recht, wenn es verbrecherisch wird. Ich glaube nicht, dass das, was jetzt im Raum steht, jemals in irgendeinem Rider oder in irgendeinem Vertrag stand, todsicher nicht.

Es gibt immer eine Ebene, die frei ausgehandelt werden muss und wo dann jeder Tournee-Veranstalter, jeder örtliche Veranstalter entscheiden muss, wie weit er geht. Berthold Seliger

Aber Frauen stehen da schon manchmal drin, oder? Der Schlagersänger Heino sagte mal, er wolle „Nutten, Koks und Erdbeeren“. Am schwierigsten zu besorgen seien die Erdbeeren gewesen.

Ekelhaft. Ob das nicht nur eine kokette Anmaßung eines ohnehin problematischen Schlagersängers ist? Vertraglich ist das definitiv nicht geregelt, da würden sich die Parteien ja angreifbar machen. Doch es gibt natürlich eine nicht-vertragliche Ebene. Was machen Sie als Veranstalter, wenn ein renommierter amerikanischer Jazzmusiker sagt: Am Konzerttag habe ich Geburtstag, ich will eine After-Show-Party und die Hälfte der Gäste sollen attraktive junge Frauen sein? Da können Sie sagen: Steht ja nicht im Vertrag. Dann kommt der Künstler nicht. Es gibt immer eine Ebene, die frei ausgehandelt werden muss und wo dann jeder Tournee-Veranstalter, jeder örtliche Veranstalter entscheiden muss, wie weit er geht.

Das heißt, letztlich liegt die ganze Macht beim Künstler.

Sicher, vieles ist eine Machtfrage. Wenn eine Band ein Stadion ausverkauft, ist das ein Riesengewinn, nicht nur für die Band selbst. Es geht um zig Millionen, auch für die Veranstalter, es geht um Einkünfte der Crews und aller, die im Hintergrund arbeiten und ihr Einkommen mit Dienstleistungen erzielen. Trotzdem können sich Veranstalter solchen Forderungen widersetzen, it’s that simple. Es ist ja nicht nur eine juristische Frage: Jeder Mensch trägt doch auch sein eigenes moralisches Gesetz in sich.

Schlagzeuger Christoph Schneider behauptet, er habe nie etwas Verbotenes beobachtet und auch von niemandem der hundertköpfigen Crew gehört. Kann das sein?

Das fällt einem schwer zu glauben. Man muss wohl sagen: Er „will“ nichts beobachtet haben. Offensichtlich waren und sind im Rammstein-Backstage lauter professionelle Wegseher zugange.

In Hintergrundgesprächen mit örtlichen Veranstaltern hört man, dass es mitunter Räume gibt, in die sie gar nicht reinkommen. Wie ist das möglich?

Das ist auch bei meinen Konzerten teilweise so. Ich würde jedem örtlichen Veranstalter verbieten, einfach ins Backstage von Patti Smith zu gehen. Das Backstage ist für die Musiker:innen ein heiliger Ort. Das ist der Ort, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie sich auf das Konzert vorbereiten, sich einsingen, wo sie mit ihrer Familie telefonieren, ein Rückzugsort im besten Sinne. Da wird streng sortiert, wer reinkommt. Natürlich lädt das bei Leuten, die eher problematisch gesonnen sind, dazu ein, das auszunutzen. Und wenn eine Band ein Stadionkonzert spielt und ihren eigenen Bühnenaufbau mitbringt, in dem ein geheimer Raum eingebaut wurde, ist es schon schwierig, davon überhaupt Wind zu bekommen.

Berthold Seliger wünscht sich backstage Awareness-Teams. © Mario Heller/Tagesspiegel

Kann irgendjemand verhindern, dass in diesen Räumen Dinge passieren, die nicht passieren dürfen?

Wenn da eine Gruppe junger Frauen von Crewmitgliedern ins Backstage geführt wird und einige dieser Frauen ganz offensichtlich in einem problematischen Zustand sind, muss da eingeschritten werden. Wenn das die Verantwortlichen nicht selbst hinbekommen, können das zum Beispiel Awareness-Teams erledigen.

Es ist schlimm genug, dass es diese strukturelle Misogynie im Musikgeschäft gibt, die ja auch was mit Geniekult zu tun hat und all diesen absurden Dingen. Berthold Seliger

Rammstein spielen im Juli drei Konzerte im Berliner Olympiastadion. Sollten die Konzerte verboten werden?

Mal abgesehen davon, dass diese Forderung wirklichkeitsfremd ist, eine derartige Maschinerie wie eine Stadiontournee ist ja nicht so einfach abzubrechen, wäre dies auch nicht der richtige Weg. So sehr ich solche Forderungen emotional verstehen kann, aber Verbote, egal ob von den Konzerten an sich, ob von der jetzt sogenannten „Row Zero“ oder von Backstage-Partys, wären absurd. Wenn der Wald brennt, verbietet man doch auch nicht pauschal alle Feuerzeuge und Streichhölzer, sondern man versucht, den Brand zu löschen und der Brandstifter habhaft zu werden und sie zu bestrafen. Nicht der Raum ist das Problem, sondern wir müssen die Strukturen offenlegen und dafür sorgen, dass der Missbrauch von solchen Räumen ausgeschlossen ist.

Ein erster Schritt wäre vermutlich mehr Transparenz. Das Olympiastadion wollte sich dieser Tage zum Beispiel nicht äußern und hat das begründet mit dem Satz: „Da ein Beitrag von uns auf jeden Fall in die aktuelle Diskussion mit hineinspielt, werden wir uns aus Respekt gegenüber unseren Kunden in keiner Weise beteiligen.“

Also, der Respekt vor den „Kunden“ würde ja vor allem auch bedeuten: Respekt vor den Frauen, die da potenziell missbraucht werden können! Das ist genau das Problem, dass jeder jetzt sagt: Wir können da eigentlich nichts ändern. Dabei müssen wir die Dinge öffentlich machen, damit sie sich ändern. Es ist schlimm genug, dass es diese strukturelle Misogynie im Musikgeschäft gibt, die ja auch was mit Geniekult zu tun hat und all diesen absurden Dingen. Ein Konzert ist grundsätzlich ein großartiger Ort, ein wunderbares Ereignis.

Wir wollen doch nicht den Eskapismus, der dort möglich ist, das Gemeinschaftserlebnis unter einem Groove, verbieten. Aber wir müssen für die Sicherheit aller Beteiligten sorgen. Und das gilt mehr für die weiblichen Fans als dafür, dass man jetzt irgendwie Till Lindemann schützen muss.

Zumindest hat das Land Berlin schon deutlich gemacht, dass es keine Partys auf dem Gelände des Olympiastadions geben wird. Manche fragen, wenn man alles reglementiert, ist das nicht das Ende des Rock ’n’ Roll?

Wenn wir Misogynie entgegentreten, ist das definitiv nicht das Ende des Rock ’n’ Roll. Oder andersherum: Wenn zu Rock ’n’ Roll Misogynie gehören soll, ist das nicht mehr mein Rock ’n’ Roll! Aber ich verstehe das Argument: Ich bin ein Freund davon, dass Menschen auch mal durchknallen und aus sich herausgehen können. Und die Popkultur lebt ja davon, dass dies möglich ist. Aber Konzerte müssen Safe Spaces sein, geschützte Räume. Und wenn die Menschen diesen Schutz nicht mehr unter sich hinbekommen, müssen Veranstalter:innen dafür sorgen, unter anderem auch mit Awareness-Teams.

Wäre eigentlich auch der umgekehrte Fall denkbar: Eine Frauenband castet sich nur die heißesten männlichen Fans für eine vermeintliche After-Show-Party zusammen, um sie dort sexuell zu missbrauchen?

Also, ich habe mit etlichen Frauen gearbeitet über die Jahre und Jahrzehnte, und es ist nicht vorstellbar, dass irgendeine dieser Frauen irgendwie junge Männer casten oder gar missbrauchen würde. Also, das muss man ganz klar sagen, das ist ein Männerproblem! Und deswegen müssen wir das auch so artikulieren. Das Musikgeschäft ist nach wie vor eine Männerwelt: „It’s a Man’s Man’s Man‘s World.“

Gibt in Deutschland eine große Konzertveranstalterin?

Es gibt zum Beispiel eine Festivaldirektorin in München, ja. Aber natürlich gibt es viel zu wenige Frauen auf und hinter den Bühnen, vor allem auch in leitenden Positionen. Bei den Cateringkräften sieht es dagegen ganz anders aus.

Haben Sie den Eindruck, dass sich da jetzt etwas ändern wird?

Dazu müssten die an diesen Verhältnissen Beteiligten jetzt Farbe bekennen und sagen, wir haben da ein Problem und das versuchen wir zu lösen. Und zwar übrigens auch egal welche Anwälte uns da reinschießen und egal was die Band dazu sagt, das interessiert uns gerade nicht. Wenn uns an einer sinnvollen Zukunft des Konzertgeschäfts gelegen ist, müssen wir jetzt alles tun, um diese Fehlentwicklungen offensiv zu beseitigen.

Ich fordere die Bandmitglieder, ich fordere die Tour-Veranstalter, die Agenten, die Manager, die Plattenfirmen, aber auch die Presseleute, die in den „Row Zeroes“ oder bei Partys waren, dazu auf: Sagt endlich, was da passiert ist, und dann lasst uns offen darüber reden, wie wir diese Verhältnisse einebnen und wieder zurückkehren können zu einer freudvollen, lustvollen Popkultur.

Mitarbeit: Sabine Schmidt