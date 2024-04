Umgang mit invasiven Waschbären Warum nicht einfach auf den Grill mit ihnen?

Wie sehr muss man Waschbären hassen, um auf die Idee zu kommen, aus ihnen Wurst zu machen? „Gar nicht“, sagt Michael Reiß. Auch er findet die Tiere niedlich. Aber Sentimentalitäten sind nicht sein Ding. Reiß, kräftige Statur, klare Ansagen, ist Jäger, und seine Reviere im Jerichower Land liegen am Wasser.

Das ist ein Problem. Denn die Waschbären räumen die Nester von Kranichen und Gänsen aus, töten die Küken und lauern Kröten an den Krötenzäunen auf. Reiß will das nicht mehr hinnehmen. „Ich bin Tierschützer“, sagt er, er will die anderen Tiere vor dem Waschbären schützen. Deshalb stellt er Fallen auf, fängt die Waschbären und tötet sie.