Von Beleidigung bis Missbrauch Was Frauen bekannten Musikern vorwerfen

Machtmissbrauch, Vergewaltigungen, Beleidigungen – diese Themen sind nicht nur Bestandteil zahlreicher misogyner Songtexte. Sie füllen auch Gerichtsakten. Zahlreiche männliche Rockstars oder Rapper in den USA, aber auch in Deutschland sollen ihre frauenverachtenden Gewaltfantasien auch in Taten umgesetzt haben.