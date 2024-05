Von Hartz IV zur Gründerin Mein erstaunlicher (und extrem unwahrscheinlicher) Aufstieg

Kaum war die Mauer gefallen, öffnete ich zum ersten Mal den Mund und schrie. Am 30. November 1989 kam ich auf die Welt. In einem Krankenhaus in Kyiv, der Hauptstadt der Ukraine. Es war sonnig, erzählen meine Eltern. Ganz ungewöhnlich. Sonst habe es zu dieser Jahreszeit immer geschneit. Daran können sie sich gut erinnern.