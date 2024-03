Warntag 2024 in NRW und Bayern Warum Ihr Handy heute um 11 Uhr verrücktspielen wird

Sirenen, Radioansagen und vor allem Push-Benachrichtigungen auf dem Handy: Am 14. September letzten Jahres wurde ganz Deutschland testweise alarmiert. Die Informationssysteme sollten am sogenannten Warntag 2023 für den Ernstfall einer Katastrophe getestet werden.

Auch heute, am 14. März um 11 Uhr, soll es einen Warntest geben, der das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit seinen 18 Millionen Einwohnern und weite Teile Bayerns betrifft. Laut des ADAC sollen sich auch einige Landkreise und Kommunen in anderen Bundesländern (etwa Koblenz) daran beteiligen.

Warntag in NRW: Wie wird gewarnt?

In NRW ist es bereits der zehnte Warntag. Wie das Bundesland bekannt gab, soll der Probealarm im Lagezentrum der Landesregierung per Knopfdruck auf allen verfügbaren Kanälen ausgelöst werden.

Warnmittelmix mit Sirenen: Wie soll die Bevölkerung am 14. März gewarnt werden? via Cell-Broadcast-Nachricht (Push-Meldung)

via Warn-Apps (Nina, Katwarn, Biwapp ect.)

via Radio

via TV

via Sirenen

via Informationstafeln (in Städten, auf Bahnhöfen und in Zügen der Deutschen Bahn)

via Social Media In Nordrhein-Westfalen sind laut offizieller Angabe derzeit rund 6.150 Sirenen im Einsatz. Damit seien seit 2017 rund 1.900 Sirenen hinzugekommen. Das Sirenennetz soll weiter ausgebaut werden.

Getestet werden sollen Technik und das Zusammenspiel der vorhandenen Warnmittel. „Übung macht den Meister. So können wir eine Katastrophe nur wuppen, wenn ein Rad ins andere greift. Wir lernen in jedem Jahr dazu. Und justieren an den Stellen nach, wo wir besser werden können“, wird NRW-Innenminister Herbert Reul auf der offiziellen Webseite des Landes zitiert.

Reul verspricht „ordentlich Radau, um wirklich alle 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen wachzurütteln“. (Tsp)