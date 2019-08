Die Karawane ist längst weitergezogen. Weg vom Pioneer Square, weg aus Downtown. Stadtteile wie Ballard oder Capitol Hill mit ihren Plattenläden und Farmers Markets, mit ihren Zebrastreifen in Regenbogenfarben verströmen noch Hippie-Flair.

Freundlich schicken sie bisweilen Grüße in die Vergangenheit: In Capitol Hill verzierte der britische Street-Artist D*Face eine Wand mit einem Kunstwerk namens „Kan’t Complain“. Es zeigt Cobain, aber auch das Gebiss eines Totenschädels und so eine Art Geweih.

Wer hier eine Wohnung möchte, braucht Glück und einen dicken Gehaltsscheck. Mit Amazon und Microsoft sitzen zwei der größten Tech-Unternehmen der Welt in der Stadt, dazu kommt der Flugzeugbauer Boeing und die Kaffeekette Starbucks. Die Konzernballung bescherte Seattle den drittteuersten Immobilienmarkt der USA. Seit 2008 sind die Mieten um 62 Prozent gestiegen.

Der Gebäudekomplex an der Second Avenue in Belltown, der jahrelang Proberaum und Kreativzentrale von Pearl Jam und später Pilgerstätte vieler Grunge-Fans war, wurde vor zwei Jahren angeblich an Amazon verkauft. Alle Mieter mussten ausziehen.

Über die Zukunftspläne hält sich die Firma bedeckt. Noch ist der Block ein Labyrinth, durch das Charity routiniert ihren Van steuert, bevor er in einer kleinen Gasse zum Stehen kommt. Aus einem Gully müffelt es, irgendjemand drückt sich um eine Häuserecke.

Die Keimzelle einer der wichtigsten Bands Amerikas verströmt herzlich wenig Glamour. Charity Drewery rief eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben, um den Ort zu retten. Nicht nur die Band, sondern auch die meisten Fans beachteten sie nicht. Von den benötigten vier Millionen Dollar kamen nur 6640 zusammen.

Es gibt noch Orte, an denen die Stadt laut ist

„Ach, Rockmusik in Seattle, das ist doch alles vorbei“, habe Jeff Ament, der Bassist von Pearl Jam zu Charity gesagt, als sie ihn um Unterstützung bat. Was sie nicht erzählt: dass es durchaus noch Orte gibt, an denen Seattle laut ist. An denen die Leidenschaft, mit der Musik gemacht, gesendet, wahrgenommen wird, sofort spürbar ist.

Einen findet man, wenn man 20 Minuten Richtung Norden läuft. Aus dem Stadtteil Queen Anne funkt KEXP, eine der wichtigsten Indie-Radiostationen der USA. In der großen Lobby wird erlesener Kaffee ausgeschenkt, ein Plattenladen verkauft Vinyl.

Wenn ein Musiker zu Gast ist und eine Session spielt, sind Zuhörer willkommen. Das Publikum ist mit den Insignien modernen Hipstertums ausgestattet, trägt Bärte und Tattoos, hackt in Macbooks und führt wohlerzogene Rassehunde mit sich. Man kann das etwas zu glatt finden, etwas zu modern, vielleicht auch etwas zu sehr auf Ästhetik gebürstet. Gleichzeitig strahlt der Ort eine wunderbar sanfte Harmonie aus.

Und ganz am Ende der Reise holt einen ohnehin die Vergangenheit ein: Das Plattenlabel Sub Pop hat seinen Laden in der Stadtmitte aufgegeben und bietet seine Ware jetzt am Flughafen an, direkt vor den Abflug-Gates.

T-Shirts! Kapuzenpullis! Anstecknadeln! Natürlich Platten und CDs. All das lässt sich da erwerben, neben einer Bank und schräg gegenüber einer Starbucks-Filiale. An der Kasse liegen Sticker mit dem Logo des Labels, einer davon wird jedem Kunden in die Papiertüte gepackt. Es sind genau jene, von denen einer auf der Bank neben Kurt Cobains Todesort klebt.

Hilfe bei Depressionen und in Krisen: Die Berliner Telefonseelsorge ist immer erreichbar, sie berät auch Angehörige und Freunde Betroffener anonym: 0800-1110111, www.telefonseelsorge-berlin.de