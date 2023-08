Wein aus dem Norden und kanadisches Soja für China Das sind die Profiteure des Klimawandels

Wenn Felix Åhrberg in diesen Tagen über seinen Weinberg läuft, erinnert der Anblick ein wenig an Südfrankreich – auch wenn das 2000 Kilometer entfernt liegt. Die Trauben an den Reben rund um den alten Bauernhof glänzen in der Sommersonne, in der Freiluft-Weinbar davor probieren Touristen die sechs Sorten aus der hauseigenen Kellerei.

In Flaschen mit bunten Etiketten werden sie von hier aus an Kunden in Frankreich, Italien, Norwegen, Japan und Hongkong geliefert. Kürzlich wurde Åhrbergs Wein beim Weltkongress der internationalen Weinbauern-Organisation OIV in Spanien gefeiert, wo der Winzer sich unter anderem mit Kollegen aus der Champagne und Bordeaux austauschte, wie er erzählt.

Doch am Fahnenmast neben dem Weingut mit der alten Backsteinwand und dem roten Ziegeldach, für das Åhrberg seit sechs Jahren als Ingenieur, Weinbauer und Kellermeister arbeitet, flattert statt der Trikolore ein gelbes Kreuz auf blauem Grund: die Nationalflagge Schwedens.

Ein Weinbaugebiet in der Nähe der Stadt Lund in Südschweden. „Unser Ziel ist es, die Weltkarte für den Weinanbau neu zu zeichnen“, sagt Winzer Felix Åhrberg. © AFP/Jonathan Nackstrand

„Wir haben hier inzwischen vergleichbare Bedingungen für den Weinbau wie die Champagne im Jahr 1996“, sagt Åhrberg am Telefon. Und so gehört er zu jenen Menschen, die derzeit von der Klimaveränderung profitieren.

Während klassische Weinbauregionen in Südeuropa zunehmend unter den Folgen des Klimawandels leiden, erlebt das skandinavische Land einen bescheidenen, aber seit Jahren anhaltenden Wein-Boom. Auch in einigen anderen nördlichen Regionen der Welt führt der globale Temperaturanstieg als Folge der von Menschen verursachten Treibhausgase zu einer Entwicklung, die zumindest vorübergehend auch Gewinner kennt.

Klar ist: Weltweit verschieben sich mit der globalen Erwärmung die Regionen, die Menschen, Tieren und Pflanzen als Lebensräume dienen. Die Flächen, die bewohnbar und wirtschaftlich nutzbar sind, schrumpfen drastisch. Die Temperaturen auf der Erde könnten im Jahresdurchschnitt bald 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen, möglicherweise auch deutlich höher.

Die Folgen wären neben der Zunahme extremer Wetterereignisse wie Dürren und Überflutungen ein beschleunigtes Artensterben und ein steigender Meeresspiegel, der vor allem Küstenregionen und kleine Inseln unbewohnbar machen könnte. Das wiederum dürfte massive Fluchtbewegungen, Hungersnöte und Verteilungskämpfe um die verbleibenden Ressourcen weiter beschleunigen. Aktuell verschärft das Klimaphänomen El Niño die Lage zusätzlich.

Auswirkungen auf Fischereierträge, Risiko von Artenverlusten © Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) I Tsp/Schuber, Böttcher

Die Entwicklung geht mit massiven Gefahren für den Wohlstand einher, prophezeien Ökonomen. „Die größte Auswirkung des Klimawandels besteht darin, dass er bis 2050 bis zu 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Weltwirtschaft auslöschen könnte, wenn die globalen Temperaturen um 3,2 °C steigen“, warnte vor zwei Jahren das Swiss Re Institute, das zum weltweit zweitgrößten Rückversicherungsunternehmen gehört. Allerdings dürften die wirtschaftlichen Folgen sehr unterschiedlich verteilt sein.

Winzer Åhrberg beim Keltern. © Kullabergs Vingård

Dem globalen Süden, vor allem Teilen Afrikas und Lateinamerikas, können dramatische Wohlstandsverluste von 20 Prozent und mehr bevorstehen. „Arme Regionen werden durch den Klimawandel viel mehr verlieren als reiche, in denen die Menschen bereits mehr konsumieren und lieber leben“, fasst der mexikanisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Esteban Rossi-Hansberg von der University of Chicago seine Berechnungen im Gespräch mit dem Tagesspiegel zusammen. „Die wichtigste Auswirkung des Klimawandels wird eine größere Ungleichheit sein.“

Kanada, Alaska, Grönland und Skandinavien werden alle gewinnen. Esteban Rossi-Hansberg, Wirtschaftswissenschaftler an der University of Chicago

Vor Kurzem hat Rossi-Hansberg mit seinem kalifornischen Kollegen José-Luis Cruz die Studie „The Economic Geography of Global Warming“ veröffentlicht. Demnach könnte die globale Erwärmung in einzelnen Regionen aber auch zu neuen wirtschaftlichen Impulsen führen.

Rossi-Hansberg untersucht Faktoren wie Handel, Migration, technologische Innovationen und Geburtenraten im Verhältnis zu steigenden Temperaturen und anderen Folgen des Klimawandels und kommt zu Ergebnissen, die angesichts der auch in nördlichen Ländern zu spürenden negativen Folgen der Klimakrise provokant klingen: „Kanada, Alaska, Grönland und Skandinavien werden alle gewinnen“.

Innovationen im kalten Norden

Die Volkswirtschaften vor allem dieser nördlich gelegenen Länder könnten vorübergehend jährlich um zwei bis sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes wachsen. Wachstumsimpulse seien unter anderem durch globale Investitionen zu erwarten. Zusammen mit technischen Innovationen und eingewanderten Arbeitskräften könnten sie die wirtschaftliche Stärkung der Regionen zur Folge haben, die bislang wegen der kalten Temperaturen nur gering bewirtschaftet wurden.

Der Ökonom Esteban Rossi-Hansberg untersucht Faktoren wie Handel, Migration, technologische Innovationen und Geburtenraten im Verhältnis zu steigenden Temperaturen und anderen Folgen des Klimawandels. © Madisson Heinl

Felix Åhrberg sagt: „Unser Ziel ist es, die Weltkarte für den Weinanbau neu zu zeichnen.“ Der Weinbauer weiß, wovon er spricht. Vor seinem Umzug nach Skandinavien hat er unter anderem in Italien, Südafrika, Frankreich und Neuseeland gearbeitet. In den klassischen Weinregionen. „Lange Zeit schien es eine absurde Idee, Wein in Schweden anbauen zu wollen. Aber das hat sich in den vergangenen Jahren geändert.“

Ein anderes neues, erfolgreiches Weinbauland ist England. Dort werden seit einigen Jahren vermehrt Schaumweintrauben angebaut. Einer aktuellen Studie zufolge ist die Fläche für den Weinanbau zwischen 2004 und 2021 um fast 400 Prozent gewachsen, von 761 auf 3800 Hektar.

2018 wurde hier ein Rekordertrag von 15,6 Millionen Flaschen erwirtschaftet. Im Vergleich zum südlichen Nachbarland Frankreich, wo die Weinbauern zunehmend mit problematischen Klimabedingungen ringen, ist das allerdings noch ein sehr geringer Ertrag: Dort wird jährlich etwa die 50-fache Weinmenge abgefüllt und verkauft. Noch. In Bordeaux blieb die Weinernte im vergangenen Jahr wegen der anhaltenden Trockenheit um bis zu 20 Prozent unter der üblichen Menge. Ähnliche Berichte gab es bereits im Vorjahr.

Die Temperaturen verändern sich zu unseren Gunsten. Felix Åhrberg , schwedischer Winzer

Auf dem fruchtbaren Boden von Kullabergs Vingård bauen seit 2006 acht festangestellte Mitarbeiter Wein an. Das Wetter in der Region sei inzwischen „göttlich“ für den Weinanbau, sagt der Winzer. „Wir haben keinen bedrohlichen Spätfrost und keine harten Winter, aber wir haben auch keine Waldbrände oder andere Extremwitterungen.“ Zwar habe es in den vergangenen Jahren auch in Schweden Waldbrände als Folge der Dürre gegeben, 2018 wurden in dem Land die größten Feuer der vergangenen 100 Jahre registriert. Aber das habe andere Teile des Landes betroffen. „Die Temperaturen verändern sich zu unseren Gunsten.“

Fangfrischer Fisch im Hafen von Illulissat auf Grönland. Bis vor einigen Jahren waren 80 Prozent der Insel von Eis bedeckt. Seit einigen Jahren fahren grönländische Fischer vor den Küsten Rekordfänge ein. © Reuters/Bob Strong

Åhrberg ist auch Vorstandsmitglied des 2021 gegründeten Schwedischen Industrieverbandes für Önologie und Weinbau. Seit 1991 sei die Durchschnittstemperatur in der Region um 1,7 Grad gestiegen, verglichen mit den 90er Jahren habe man etwa drei Wochen mehr Vegetationszeitraum. Er zählt auf: „Alle zehn Jahre kriegen wir etwa eine Woche mehr, das geht für den Weinanbau in die richtige Richtung.“ Südschweden habe zudem mehr Sonnenstunden als Bordeaux im Sommer, gleichzeitig habe man im Gegensatz zu vielen Regionen Südeuropas noch genug Grundwasser. Kurzum: „Ideale Bedingungen.“

Auswirkungen der globalen Erwärmung auf die Lebensmittelproduktion © Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) I Tsp/Schuber, Böttcher

Der Weinberg von Kullaberg ist bereits gewachsen, von anfangs knapp zwei Hektar auf inzwischen 14 Hektar, jedes Jahr kämen mehrere weitere Hektar dazu. Noch sei der schwedische Wein-Boom zwar ein kleines, regional begrenztes Phänomen, sagt Åhrberg, aber in den kommenden Jahren könne er der schwedischen Wirtschaft, der aktuell eine Rezession droht, Tausende neue Arbeitsplätze bescheren. Derzeit werde in seinem Land auf lediglich 150 Hektar Wein angebaut, doch Wissenschaftler hätten berechnet, dass das Potenzial bei 10.000 Hektar liege. Zum Vergleich: Europas ertragreichstes Weinbauland ist heutzutage mit gut 700.000 Hektar Italien. Das ist siebzig Mal so viel wie das Potenzial, das Åhrberg für sein Land sieht.

Kanadisches Soja für China

Rund 6500 Kilometer westlich von Kullabergs Vingård ist der kanadische Landwirt Ernie Siskin gerade von seinen Feldern zurückgekehrt und klingt am Telefon ähnlich zufrieden wie der schwedische Weinbauer: „Unsere Vegetationsperiode hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verlängert“, berichtet der Landwirt, der seit 1975 eine große Familienfarm bei Dauphin in der kanadischen Prärieprovinz Manitoba betreibt. „Damals endete die Ernte Anfang Oktober, jetzt holen wir die letzte Ernte Ende Oktober ein.“

Zudem gebe es mehr warme Tage mit mehr als 30 Grad, wovon vor allem eine Feldfrucht profitiere, die in Kanada vielen Landwirten wachsende Einnahmen beschert: Sojabohnen. Die sind profitabler als Raps und andere Getreidesorten und gedeihen bei Wärme und Feuchtigkeit besonders gut. Inzwischen baut Sirski auf einem knappen Drittel seines Bodens Soja an und liefert die Ernte nach China und in die USA, wo das Öl unter anderem für den wachsenden Markt der erneuerbaren Kraftstoffe gefragt ist.

Sojabohnenernte in der Nähe der Gemeinde Lorette in der kanadischen Provinz Manitoba. © Imago/All Canada Photos

Die Klimaveränderung bereitet zwar auch in Kanada vielen Menschen Sorgen. Weiterhin brennen in den Provinzen Québec und British Columbia große Waldflächen weitgehend unkontrolliert als Folge langer Dürreperioden, in Metropolen wie Toronto warnen die Behörden alle paar Tage die Bevölkerung vor den schlechten Luftwerten. Doch Bauern wie Ernie Sirski, die in weniger warmen und trockenen Teilen Kanadas leben, dürften in den kommenden Jahren gute Zuwächse verbuchen.

Wissenschaftler der Universität Guelph in der Provinz Ontario haben berechnet, dass Kanada als Folge steigender Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahrzehnten große Flächen als Ackerland hinzugewinnen wird, in Regionen, die bislang zu kalt für die landwirtschaftliche Nutzung waren. „Das könnte unser Brotkorb für die Zukunft werden“, zitierte der öffentliche Rundfunksender CBC eine Studie. Gegenwärtig sei nur eine Million Quadratkilometer des Landes warm genug für den Anbau von Weizen, Mais und Kartoffeln. Bis 2080 könnte sich diese Fläche vervierfachen.

Fischerboot im Kangia Eisfjord im westlichen Grönland. © Imago/Imagebroker/Alimdi/Arterra

Ungefähr auf halber Strecke zwischen Kanada und Schweden sitzt Christian Keldsen in der grönländischen Hauptstadt Nuuk vor dem Computer in seinem Büro und hat große Angst, missverstanden zu werden. „Ich möchte klarstellen, dass die globale Erwärmung in keiner Weise etwas Positives ist“, sagt er mit Nachdruck im Videotelefonat. „Weder für uns noch für die Welt.“

Keldsen ist Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung von Grönland, das ungefähr sechs Mal so groß wie Deutschland ist. Bis vor einigen Jahren waren 80 Prozent der Insel von Eis im Nordpolarmeer bedeckt, die Eismasse ist nach der Antarktis die zweitgrößte der Erde. Doch Grönland, das offiziell zum Königreich Dänemark gehört, aber weitgehend autonom ist, ist besonders stark vom Klimawandel betroffen.

Wir haben auch Seltene Erden. Christian Keldsen, Geschäftsführer der grönländischen Wirtschaftsvereinigung

Die Arktis hat sich stärker erwärmt als jede andere Region der Erde. Ende Juni wurden neue Hitzerekorde gemeldet, die das Eis der Insel noch schneller schmelzen lassen. Seit dem Beginn entsprechender Messungen im April 2002 habe die grönländische Eisdecke rund 4700 Gigatonnen verloren – eine Menge, die die gesamten USA einen halben Meter unter Wasser setzen könnte.

Zumindest für einzelne Branchen und einen gewissen Zeitraum eröffnet die Entwicklung aber auch neue wirtschaftliche Perspektiven in Grönland. „Wenn das Eis später kommt und früher verschwindet und wenn es sich weiter zurückzieht, erleichtert dies möglicherweise den Zugang zu natürlichen Ressourcen“, sagt Keldsen: „Mehr Mineralien, größere Jagd- und Fischereigründe.“

Grüner Strom aus Grönland

Seit einigen Jahren fahren grönländische Fischer vor den Küsten der Insel Rekordfänge ein, denn mit den Wassertemperaturen steigt auch die Fischpopulation. „Grönlands Hauptexportindustrie ist die Fischerei. Die Industrie ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen.“ Zudem enthalte der im Zuge des Klimawandels zunehmend zugängliche grönländische Boden großes wirtschaftliches Potenzial. „Wir haben auch viele Mineralien der Seltenen Erden in unserem Boden, die in der EU, im Vereinigten Königreich und in den USA gefragt sind.“

Vor allem aber, betont Keldsen, wolle sein Land zum Klimaschutz beitragen und sich so wirtschaftlich profilieren. Grönland habe große Vorkommen an Rohstoffen, die für Batterien benötigt werden, die wiederum für die grüne Transformation vieler Wirtschaftsbereiche benötigt werden. Auch habe Grönland viele Flüsse und Wasserfälle, die durch die schmelzenden Eismassen in jüngster Zeit deutlich mehr klimafreundlichen Strom durch Wasserkraft erzeugen können. „Wir hoffen, dass wir ein Exporteur von Elektrizität werden.“

Durch steigende Wassertemperaturen gewinnt die nahe an Grönland verlaufende Nordwestpassage an Bedeutung, da sie den Atlantik und den Pazifik miteinander verbindet. Die arktische Seeroute war bis vor einigen Jahren den größten Teil des Jahres durch Eis blockiert. Das ändert sich jetzt langsam: „Der Verkehr, der normalerweise den Panamakanal benutzen würde, könnte diesen Weg nehmen“, erklärt Keldsen. Bereits vor fünf Jahren hatte der damalige Handelsminister Kanadas erklärt, dass die Strecke „innerhalb einer Generation wahrscheinlich ganzjährig verfügbar sein wird“.

Fischerboote im Hafen der grönländischen Stadt Uummannaq. Durch die steigenden Temperaturen gewinnt die Nordwestpassage als Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik an Bedeutung. © Imago/Imagebroker/Alimdi/Arterra

Regen für die Sahel-Zone

Im globalen Maßstab sind mögliche wirtschaftliche Positiv-Effekte des Klimawandels allerdings im Verhältnis zu den zu erwartenden Negativ-Effekten klein. „Es geht vor allem um Klimaanpassung“, erläutert Sebastian Lesch, Leiter des Referats für Agrarpolitik und ländliche Entwicklung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in einem Videotelefonat.

Ausgangspunkt des Gesprächs mit ihm ist eine Studie des angesehenen Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, derzufolge die Verschiebung der Klimazonen auch positive Effekte für südliche Regionen wie die Sahel-Zone haben könnte. Laut Prognosen sind dort bis 2040 rund 50 Prozent mehr Regen denkbar. „Böden müssen gegen Erosion geschützt werden, Wasser muss gespeichert werden, wenn es in großen Mengen auf einen Schlag kommt“, gibt Lesch zu bedenken. Das Thema sei zwar von den politischen Akteuren erkannt, „aber zur politischen Umsetzung vor Ort ist es ist noch ein sehr großer Schritt.“

Die weltweite Verschiebung von Klimazonen, stellt Lesch klar, bringe vor allem große Risiken mit sich – und „vielleicht auch einige kleine Chancen für wenige“. Vor allem aber führe diese Entwicklung zu viel Unberechenbarkeit. „Wenn wir über die Chancen des Klimawandels reden, sehe ich angesichts der enormen Bedrohungen nur eine ‚Chance‘: dass man die Welt zusammenbringt, um gemeinsam Lösungen zu finden.“

Die ganze Welt sei gefährdet, wenn alles wärmer wird, betont auch Christian Keldsen. Langfristig sei die Entwicklung für sein Land genauso negativ wie für den Rest der Welt, auch wenn es durch die Klimaveränderung „einige kurzfristige Möglichkeiten für uns geben“ könnte. Vor allem aber wollten die Grönländer „Teil eines positiven Wandels sein“, sagt er.

Dass die vereinzelten positiven Effekte des Klimawandels für bestimmte Branchen und Regionen überschaubar und von begrenzter Dauer sind, ist letztlich auch Optimisten wie dem Weinbauern Åhrberg in Schweden klar. „Ich bin jetzt 33 und denke, es wird sich zumindest in meinem Berufsleben für die nächsten Jahrzehnte und länger weiter positiv entwickeln“, sagt er. Und ergänzt nachdenklich: „Noch haben wir genug Grundwasser – aber die Sommer werden auch bei uns trockener.“