Wer in die Öffentlichkeit geht... Mockridge muss Berichterstattung hinnehmen

Der Komiker und TV-Moderator Luke Mockridge muss sich Spekulationen über seine möglichen Liebesbeziehungen gefallen lassen. Wenn Prominente in Interviews oder auf Instagram mehrfach mit ihrem Verhalten selbst Anlass dazu gäben, sich mit diesem Teil ihres Privatlebens zu befassen, dürften sie sich dann auch nicht über eine entsprechende Medien-Berichterstattung wundern, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Anlass des Rechtsstreits waren 2018 in den sozialen Medien und der Presse aufgetretene Beziehungsgerüchte zwischen Mockridge und der Journalistin sowie „Sex-Bloggerin“ Ines Anioli.

Danach hatten sie Anfang 2018 einen gemeinsamen Urlaub in Südafrika gemacht. Beide hatten zeitgleich auf ihren Instagram-Accounts drei Fotos veröffentlicht, die sie allerdings nicht zusammen zeigten. Allerdings war teils die gezeigte Örtlichkeit so ähnlich, dass „Bild“ von einem gemeinsamen Paar-Urlaub ausging.

„Liebes-Geheimnis“ gelüftet

Bauer XCEL Media Deutschland griff die Berichterstattung auf und fragte auf einem von ihr betriebenen Internetauftritt, ob Mockridge die Sex-Bloggerin Anioli liebt. Die Antwort wurde auch gleich gegeben. Das „Liebes-Geheimnis“ sei wegen der veröffentlichten Südafrika-Fotos gelüftet. Laut Freunden seien Mockridge und Anioli ein Paar, auch wenn der Komiker offiziell noch Single sei.

Mockridge sah in der öffentlichen Spekulation über seine Liebesbeziehung sein allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt. Das Kammergericht Berlin ihm recht. Der BGH hob diese Entscheidung auf. Mockridge sei nie „um Geheimhaltung seines Beziehungslebens im Allgemeinen oder seiner Liebesbeziehung zu Y bemüht" gewesen, heißt es in dem Urteil. Zudem habe der Kläger über seine Interview-Äußerungen die Öffentlichkeit gesucht und habe so seine Person selbst in die Öffentlichkeit gestellt. Daher durfte die Bauer-Seite über das Beziehungsleben des Komikers spekulieren. mit epd

