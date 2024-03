Wer waren die Opfer von Solingen? Sie suchten eine bessere Zukunft in Deutschland

Nur 27 Stunden, bevor das Mehrfamilienhaus in Solingen, in dem Katja Zhilova lebte, in Flammen aufging und sie und ihre Familie tötete, teilte sie auf Facebook ein Gedicht auf Bulgarisch. Es beginnt mit den Versen: „Sie sind mein Lächeln, sie sind mein freundlicher Blick. Sie sind alles, für das ich würde kämpfen, mich gar umbringen.“ Dazu schrieb Zhilova: „Galia & Emili“, Herz-Emoji. Die Namen ihrer Töchter.