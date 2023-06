Whistleblowerin Frances Haugen „Niemand mag Mark Zuckerberg“

Frau Haugen, angenommen, Sie treffen eine alte Freundin, und die sagt: „Frances, komm schon, Facebook ist gar nicht so schlecht: Ich kann in Kontakt bleiben und erfahre so viele interessante Sachen.“ Was würden Sie ihr antworten?

Kommt darauf an, wo sie lebt. Die USA und Deutschland haben die saubersten und sichersten Versionen von Facebook. Viele Deutsche haben sich für strengere Regulierung durch den Digital Service Act (DSA) der EU eingesetzt, das hat Facebook besser gemacht.

Und wenn die Freundin woanders lebt?

Dann ist ihr Facebook ein anderes. Facebook hat an einigen der instabilsten Orte der Welt dafür bezahlt, dort „das Internet“ zu werden. Das wird sich auch nicht ändern, wenn Facebook in Europa und den USA uncool geworden ist. Wir können diese Menschen aber nicht zurücklassen. Es kam bereits zu massiver ethnischer Gewalt, weil Facebook sich nicht genug um die Sicherheit in Myanmar oder Äthiopien gekümmert hat. Dort tut der Konzern nicht genug gegen Desinformation, die durch intransparente Algorithmen verstärkt wird.

Vor zwei Jahren haben Sie beschlossen, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass Facebook aus Profitgründen Menschen absichtlich Schaden zufügt. Die Welt hat Sie als „die Facebook-Whistleblowerin“ kennengelernt, Sie haben vor dem US-Senat und dem Europäischen Parlament ausgesagt. Was hat sich seitdem verändert?

Es ab drei große Veränderungen: Erstens, der DSA wurde in Europa verabschiedet ...

... der DSA ermöglicht der EU einen begrenzten Einblick in die Algorithmen sozialer Netzwerke. Reicht das aus?

Das ist ein wichtiger Schritt. Mehr Transparenz führt dazu, dass diese Technologieunternehmen anders arbeiten. Sie müssen nun von sich aus darüber informieren, wenn es ein politisches oder gesellschaftliches Risiko gibt. Das klingt so einfach und logisch, und es gilt ja für die meisten Produkte. Aber bis dahin eben nicht für digitale Produkte. Der DSA hat der Öffentlichkeit erstmals das Recht gegeben, darüber Auskunft zu verlangen.

Was hat sich noch geändert?

In Europa gibt es jetzt einen Schutz für Whistleblower. Das wurde kurz, nachdem ich an die Öffentlichkeit gegangen war, verabschiedet. Das EU-Parlament hat erkannt, dass in einer Welt mit solch undurchsichtigen Systemen Whistleblower immer wichtiger werden.

Und drittens?

Vivek Murthy, der oberste amerikanische Gesundheitsbeamte, sprach Ende Mai offiziell die Warnung aus, dass soziale Medien ein enormes Gesundheitsrisiko darstellen, ähnlich wie beispielsweise Zigaretten. Und er hat die Politik zum Handeln aufgefordert. Ich hätte nicht gedacht, dass dies so schnell geschieht.

Zur Person Im Mai 2021 verließ Frances Haugen den Facebook-Mutterkonzern Meta. Im Gepäck: zehntausende interne Dokumente, die belegen sollten, dass der Konzern bewusst wenig gegen Desinformation unternimmt. Seitdem klärt sie über die Gefahren sozialer Netzwerke auf. In ihrem Buch „Die Wahrheit über Facebook“ (Econ) beschreibt die 38-Jährige ihren Weg von Iowa ins Silicon Valley. Sie lebt mit ihrem Mann in Puerto Rico. Frances Haugen mit Tagesspiegel-Korrespondentin Juliane Schäuble in New York. © privat

Welche Konsequenzen kann das haben?

In den letzten 60 Jahren gab es weniger als 15 solcher Warnungen und Empfehlungen. Die waren jedes Mal eine große Sache und beinhalteten, was wir heute für selbstverständlich halten: Zigaretten verursachen Krebs, Sicherheitsgurte retten Leben, Stillen ist gut für Babys. Mit der Empfehlung ist nun klar: Soziale Medien schaden Kindern, und die Tech-Unternehmen tun nicht genug dagegen.

Sie glauben, dass sich nun etwas wandelt?

Die Selbstmordrate bei Kindern steigt in den USA in letzter Zeit stark an. Ein wirkliches Umdenken findet erst dann statt, wenn die Zahl der geschädigten Kinder groß genug ist und die Menschen dies nicht mehr tolerieren wollen. An diesem Punkt könnten wir jetzt sein.

Mich macht nervös, dass es zwei Möglichkeiten gibt, darauf zu reagieren: China verbietet soziale Medien oder reguliert sie stark. Europa versucht, das Risiko zu managen und das Machtgefälle ausgleichen. In den USA haben die Bundesstaaten Utah und Montana nun Gesetze verabschiedet, die dem chinesischen Weg ähneln. Im Fall von Utah haben Eltern Einblick in alles. In Montana wurde TikTok verboten.

Montana hat als erster US-Bundesstaat die in China entwickelte Social-Media-App TikTok verboten. © dpa/Matt Slocum

Ist es vorstellbar, dass die USA TikTok ganz verbieten?

Ich bin eine starke Befürworterin von Desinvestition. Es gibt historische Präzedenzfälle für Industrien, die als sicherheitskritisch betrachtet wurden. Da wurde das Management ersetzt, wurden Investoren ausgetauscht. Es ist inakzeptabel, dass ein Unternehmen immer mehr Einfluss darauf hat, welche Informationen wir zu sehen bekommen.

TikTok ist ein System, das von der chinesischen Regierung betrieben wird. Es gibt zahlreiche Whistleblower, die aufdeckten, dass der in Singapur sitzende TikTok-Chef Shou Chew gar keine Kontrolle über das Unternehmen hat. Die Leute, die die Entscheidungen treffen, sitzen in China. Und es gab immer wieder Datenschutzverletzungen.

Immer mehr Menschen informieren sich über TikTok. Meiner Ansicht ist die Gefahr groß, dass es in den kommenden fünf Jahren zu einem Konflikt um Taiwan kommen wird. Wollen wir wirklich, dass ein potenziell feindliches Land unser Informationsumfeld kontrolliert? Daher glaube ich, man wird in den USA mit einem Verbot drohen und dann Desinvestition anbieten. Meiner Ansicht funktionieren Verbote nicht, denn sie können umgangen werden.

Kommen wir auf die Gesundheitswarnung zurück. Worin besteht genau die Gefahr für Kinder und Jugendliche?

In der zwanghaften Nutzung und des daraus folgenden Schlafmangels. Ein Drittel der Kinder sagt Murthy zufolge, dass sie bis Mitternacht oder länger vor dem Bildschirm sitzen. Viele nutzen soziale Medien bis zwei oder drei Uhr morgens, sie kleben quasi an ihnen. Dafür sind diese Produkte gemacht. Schlafmangel ist ein ernstes Problem. Zum einen wirkt er sich bei Kindern auf die Entwicklung des Gehirns aus und beeinflusst so den Rest des Lebens. Zum anderen schadet er der Leistungsfähigkeit in der Schule, und auch dieses Defizit kann sich lebenslang auswirken.

Schlafmangel setzt sie zudem dem Risiko aus, psychische Krankheiten zu entwickeln und verleitet zum Drogenmissbrauch. Mit dem DSA kann man nun nach Daten fragen, zum Beispiel, ob die Unternehmen wissen, wie viele Kinder bis 22, 23 Uhr oder Mitternacht wach sind.

Frances Haugen 2021 kurz vor einer Anhörung in Paris. © imago images

Sie sagen, die Unternehmen verfügen über diese Daten.

Es dauert 15 Minuten, diese Daten abzurufen. Stellen Sie sich vor, die Unternehmen müssten diese Daten jede Woche veröffentlichen. Ich schwöre Ihnen, sie würden Wege finden, den Kindern dabei zu helfen, ihre Nutzung zu kontrollieren. Es käme zu Werbeboykotten, Desinvestitionskampagnen, Eltern würden protestieren. Genau das ist der Grund, warum solche Daten heute noch nicht öffentlich sind.

Sollten Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, diese Daten zu veröffentlichen?

Das DSA gibt der Öffentlichkeit in Europa das Recht, solche Daten einzufordern. Das brauchen wir auch in den USA oder in Kanada. Dafür setze ich mich ein.

Viele Eltern wissen nicht, was ihr Kinder am Smartphone machen. © dpa/Jens Kalaene

Wie können Eltern ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien beibringen, wenn sie diese selbst kaum nutzen?

Es gibt eine Reihe von Websites mit wirklich hilfreichen Ressourcen. Ein guter Tipp ist zum Beispiel, dass die Handys der Kinder nachts im Schlafzimmer der Eltern aufgeladen werden. Damit lässt sich vermeiden, dass sie zu viel Zeit an den Bildschirmen verbringen.

Ein Problem, das wohl die meisten von uns haben. Sie auch?

Ich bleibe nicht bis zwei Uhr morgens auf. Und ich werde mir ein Kindle-Lesegerät anschaffen, denn das Gerät verführt nicht dazu, immer mehr zu tun.

Soziale Medien wollen ihre Nutzer zu immer mehr Engagement motivieren, um sie länger auf der Seite zu halten. „Likes“ führen nachweislich zu Dopaminausschüttung im Gehirn ...

Facebook hat tatsächlich mal ausprobiert, auf „Likes“ zu verzichten. Dabei haben sie herausgefunden, dass das nichts bringt, wenn man nicht auch die Kommentare entfernt. Kinder sind schlau und können trotzdem erkennen, wer beliebter ist als die anderen. Die Menschen warten auf Kommentare und „Likes“, auf diese sozialen Feedbacksignale. Das Gehirn von Jugendlichen zwischen 10 und 13 Jahren entwickelt mehr Oxytocin- und Dopaminrezeptoren. So spüren sie soziale Belohnung oder Bestrafung viel stärker. Das ist einer der Gründe, warum unter 13-Jährige noch keinen Zugriff auf soziale Medien haben sollten.

Protest gegen Meta-Chef Mark Zuckerberg. © dpa/KIRSTY WIGGLESWORTH

Gibt es etwas, das Sie bereuen und heute anders tun würden, als Sie es 2021 bei Ihrem Gang an die Öffentlichkeit getan haben?

Dass wir nicht mehr Menschen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erreicht haben. Ich wollte, dass das „Wall Street Journal“ damals das Exklusivrecht für den englischsprachigen Raum hatte. Da aber so viele der Themen Menschen betreffen, die kein Englisch sprechen, fühlte sich das falsch an.

Sie bereuen es nicht, Ihre Identität öffentlich gemacht zu haben und nun vielleicht für den Rest Ihres Lebens die Facebook-Whistleblowerin zu sein?

Nein. Und ich werde das auch nicht den Rest meines Lebens sein. Wenn das hier vorbei ist, gehe ich zurück nach Puerto Rico und werde dort wieder programmieren. Ich lebe am Meer, es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Facebook hat ja im Grunde so getan, als ob ich nicht existieren würde. Solange das so bleibt, ist es gut. Ich wurde online nie gemobbt. Niemand mag Mark Zuckerberg, vielleicht liegt es daran.

Welche Opfer mussten Sie bringen, als Sie zur Whistleblowerin wurden?

Ich habe kaum mehr programmiert. Erst vor kurzem habe ich verstanden, wie sehr ich das vermisst habe: Ich löse Konflikte mit Daten. Das möchte ich wieder tun. Aber zuerst will ich dazu beitragen, die großen Probleme bei den sozialen Medien in den Griff kriegen. Erst wenn wir einen DSA in den USA etablieren könnten, hätte ich das Gefühl, dass meine Arbeit getan wäre.

Frau Haugen, würden Sie eigentlich jemals wieder für eines der großen Technologieunternehmen arbeiten?

Ja! Bei Google würde ich gerne an der Suchqualität arbeiten, ich liebe dieses Thema. Die Menschen sind Suchmaschinen gegenüber ehrlicher als zu jedem Menschen in ihrem Leben.

Eines der Mega-Themen derzeit ist die Künstliche Intelligenz. Wie sehen Sie die Diskussion darüber: Hat diese Technologie das Potenzial, die Menschheit zu zerstören, oder sollten wir uns mehr auf die Chancen konzentrieren?

Das Gerede über existenzielle Risiken der KI wirbt doch nur für diese Systeme: „Wow, schau mal, wie mächtig die sind!“ Ja, wir können hypothetisch darüber reden, wie die KI irgendwann unsere Kinder töten wird. Doch wir haben bereits KI, die unsere Kinder tötet: Die sozialen Medien schädigen Kinder durch Essstörungen, Selbstmordgedanken und Selbstverletzungen. Daran müssen wir jetzt arbeiten! Denn wenn KI die Social-Inhalte produziert, brauchen wir diese Sicherheitsstrategien erst recht.

Apropos nationale Sicherheit: Im kommenden Jahr wird ein neuer US-Präsident gewählt. Wie groß ist das Risiko von Desinformation?

Ich bin darüber sehr besorgt. Bei Facebook hat sich einiges verbessert, kurz nachdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Sie haben zum Beispiel die Ausgaben für die Sicherheit verdoppelt. Dann übernahm Elon Musk Twitter und entließ viele Leute. Zuckerberg sagte daraufhin, damit sei der Bann gebrochen. Es habe sich gezeigt, dass man viele Leute feuern könne, ohne dass dies Konsequenzen habe. Auch Zuckerberg hat dann viele Mitarbeiter gefeuert, die Inhalte kontrollieren sollten. Alle meine Lieblingskollegen sind nicht mehr bei Facebook.

Sie haben mal gesagt: Elon Musk tut mir leid.

Weil Twitter ihn total überfordert. Ich glaube, dass er die Sache von außen betrachtet und sich gesagt hat: „Ich bin gut darin, Dinge zu bauen: Raketen, die zum Mars fliegen und die besten Elektroautos der Welt.“ Das sind aber alles sehr traditionelle Systeme. Soziale Netzwerke sind anders – das hat er nicht verstanden. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Die Gerichte haben ihn gezwungen, den Kauf abzuschließen.

Und der Wert von Twitter sinkt so sehr, dass es für ihn schwierig wird, das Unternehmen wieder zu verkaufen. Wenn er einst zurückblickt, wird er feststellen, dass der Kauf von Twitter einer seiner größten Fehler war.