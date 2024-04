Wie künstliche Intelligenz die Kriegsführung verändert Wenn der Computer über Leben und Tod entscheidet

Rein numerisch betrachtet übersteigt die Zerstörung in Gaza das Ausmaß aller anderen Konflikte des 21. Jahrhunderts. In den ersten vier Kriegsmonaten nach dem brutalen Terrorangriff der radikal islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober attackierte die israelische Luftwaffe laut einem Bericht der Israel Defence Forces (IDF) rund 29.000 Ziele im Gazastreifen. Das sind knapp 10.000 Luftschläge mehr, als die USA und ihre Alliierten in Syrien geflogen haben – einem Krieg, der seit über neun Jahren andauert.